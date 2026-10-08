Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 8 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di giovedì 8 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Redazione

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 8 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti del lotto? Come si gioca al Superenalotto? Cosa è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 06 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 21 (103) 85 (68) 28 (68) 7 (64) 84 (59)
Cagliari: 11 (75) 82 (59) 76 (57) 55 (57) 61 (53)
Firenze: 66 (108) 18 (52) 46 (51) 33 (51) 85 (50)
Genova: 21 (90) 54 (86) 3 (60) 70 (57) 37 (54)
Milano: 26 (51) 56 (50) 13 (45) 77 (44) 73 (42)
Napoli: 17 (68) 24 (60) 43 (58) 51 (52) 48 (46)
Palermo: 16 (65) 74 (59) 67 (57) 41 (56) 54 (48)
Roma: 13 (94) 24 (60) 21 (60) 5 (58) 14 (55)
Torino: 25 (99) 44 (67) 19 (56) 87 (53) 42 (46)
Venezia: 67 (71) 60 (57) 55 (56) 73 (49) 10 (47)
Nazionale: 57 (72) 29 (63) 26 (57) 40 (53) 4 (47)

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