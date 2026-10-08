Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 8 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 06 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|21 (103)
|85 (68)
|28 (68)
|7 (64)
|84 (59)
|Cagliari:
|11 (75)
|82 (59)
|76 (57)
|55 (57)
|61 (53)
|Firenze:
|66 (108)
|18 (52)
|46 (51)
|33 (51)
|85 (50)
|Genova:
|21 (90)
|54 (86)
|3 (60)
|70 (57)
|37 (54)
|Milano:
|26 (51)
|56 (50)
|13 (45)
|77 (44)
|73 (42)
|Napoli:
|17 (68)
|24 (60)
|43 (58)
|51 (52)
|48 (46)
|Palermo:
|16 (65)
|74 (59)
|67 (57)
|41 (56)
|54 (48)
|Roma:
|13 (94)
|24 (60)
|21 (60)
|5 (58)
|14 (55)
|Torino:
|25 (99)
|44 (67)
|19 (56)
|87 (53)
|42 (46)
|Venezia:
|67 (71)
|60 (57)
|55 (56)
|73 (49)
|10 (47)
|Nazionale:
|57 (72)
|29 (63)
|26 (57)
|40 (53)
|4 (47)