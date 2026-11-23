Dopo tre anni di calo ininterrotto, con una perdita di oltre 100 milioni di scontrini validi e un crollo della partecipazione superiore all’80%, il Governo prova a rilanciare la Lotteria degli scontrini puntando sulle vincite immediate.
L’obiettivo dell’esecutivo è semplificare l’esperienza in cassa per incentivare i pagamenti tracciabili e il contrasto all’evasione fiscale. Eppure, proprio le modalità scelte per velocizzare l’incasso dei premi stanno sollevando forti perplessità sul fronte della sicurezza informatica.
Indice
I numeri del crollo dal 2021 a oggi
Nata nel 2021 e accolta con grande entusiasmo dal consumatori, l’iniziativa è diventata sempre meno popolare a causa della procedura macchinosa che separava l’estrazione dal pagamento per la vincita.
I consumatori dovevano registrarsi sul portale dedicato, generare il codice lotteria e mostrarlo al negoziante. Il bilancio del primo triennio fotografa una discesa costante:
- nel 2021, anno del debutto, gli scontrini trasmessi avevano raggiunto quota 132 milioni;
- nel 2022 il volume si era già ridotto a 40,95 milioni di documenti commerciali;
- nel 2023 gli scontrini validi erano scesi a 28,9 milioni, toccando poi il minimo di 25,3 milioni nel 2024.
Una contrazione netta dovuta anche all’assenza di una gratificazione immediata, poiché l’attesa delle estrazioni mensili o annuali non compensava lo sforzo richiesto alla cassa.
Come funziona la nuova lotteria istantanea
Il disegno di legge di Bilancio, in particolare nell’articolo 31, interviene proprio per eliminare i passaggi preliminari e rendere l’estrazione simultanea al pagamento. Con la nuova impostazione, il consumatore non dovrà più esibire alcun codice personale prima di pagare:
- subito dopo l’acquisto effettuato con strumenti elettronici, il cliente potrà verificare l’eventuale vincita inquadrando un apposito QR Code stampato sullo scontrino tramite l’app ufficiale Gioco Legale;
- per i premi di importo inferiore a 5.000 euro la procedura viene semplificata consentendo l’incasso in forma anonima, senza obbligo di identificazione del vincitore.
L’allarme dell’ideatore sul rischio hacker
Proprio l’incasso anonimo delle vincite sotto i 5.000 euro rappresenta però il punto più delicato della riforma. A lanciare l’allarme è Vincenzo Bacarella, l’informatico che nel 2008 aveva ideato il progetto originario della lotteria fiscale.
Secondo l’esperto, l’erogazione rapida senza un passaggio che identifichi il vincitore, con i nuovi sistemi gestionali basati su cloud o software, privi delle protezioni hardware dei tradizionali registratori, rischia di aprire falle critiche nella sicurezza dell’infrastruttura.
In caso di intrusioni informatiche o attacchi tramite malware, eventuali malintenzionati potrebbero infatti intercettare le chiavi crittografiche per generare scontrini fittizi su acquisti mai avvenuti, oppure sottrarre i dati necessari a riscuotere vincite legate a scontrini di altri clienti sfruttando l’assenza di controlli sull’identità.
Sul tema si è già mosso anche il Parlamento. Un emendamento presentato dal Partito Democratico propone infatti di cancellare l’anonimato per i premi sotto la soglia dei 5.000 euro, vincolando comunque la riscossione all’identificazione digitale tramite Spid o Carta d’identità elettronica.