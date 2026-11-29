Cambiare fornitore di energia elettrica diventa finalmente un’operazione più semplice, svincolata dal calendario mensile.
A partire da domani, 1° dicembre, entra in vigore la riforma stabilita dall’Arera con la delibera 58/2026, che introduce il passaggio tecnico di operatore in 24 ore attuando la direttiva europea sui mercati dell’energia.
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Come funziona davvero il passaggio in 24 ore
Fino a oggi, 30 novembre, chi sottoscriveva un nuovo contratto doveva attendere il primo giorno del mese successivo per l’attivazione. E se la richiesta partiva dopo il giorno 10, l’attesa poteva slittare di un altro mese intero, arrivando fino a sette settimane.
Il termine di un giorno lavorativo va però letto con attenzione per evitare facili equivoci. Le 24 ore non scattano nell’istante in cui il cliente firma il contratto al telefono o online, ma riguardano la fase tecnica finale di trasferimento.
Prima di avviare il nuovo contratto, il nuovo venditore deve infatti completare alcuni passaggi obbligati:
- il nuovo operatore esegue una verifica preliminare sui dati anagrafici, sul codice Pod del contatore e sull’assenza di blocchi amministrativi attraverso il sistema centrale;
- la banca dati risponde entro due giorni lavorativi confermando la regolarità della fornitura;
- solo una volta ottenuto il via libera tecnico il venditore inoltra la richiesta definitiva di cambio fornitore, che diventa operativa il giorno lavorativo successivo.
Nel complesso, la normativa europea fissa comunque un tetto massimo invalicabile di tre settimane dalla richiesta alla completa attivazione con la nuova società.
Chi può ottenere lo switch rapido e chi resta escluso
La corsia veloce in 24 ore non si applica indistintamente a tutte le utenze domestiche e aziendali. La delibera dell’Autorità delimita infatti con precisione il perimetro dei beneficiari:
- la riforma riguarda esclusivamente le forniture di energia elettrica, mentre per il gas naturale restano in vigore le tempistiche mensili tradizionali;
- il passaggio in un giorno lavorativo spetta soltanto ai clienti domestici con fornitura regolarmente attiva e senza morosità pregresse;
- per aziende, negozi e partite Iva in bassa tensione, così come per chi ha una fornitura sospesa o morosità in corso, il passaggio richiede almeno dieci giorni lavorativi, pur beneficiando dell’eliminazione dell’attesa fino al primo giorno del mese.
Cosa succede con il diritto di ripensamento
La maggiore velocità del cambio operatore comporta una conseguenza pratica per i consumatori: l’attivazione con il nuovo fornitore può avvenire prima che scadano i 14 giorni previsti dal Codice del Consumo per esercitare il diritto di ripensamento nei contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali.
Per tutelare gli utenti anche da eventuali attivazioni non richieste, l’Arera ha aggiornato il Codice di condotta commerciale chiarendo che il diritto di recesso resta pienamente valido entro i termini di legge anche se la fornitura è già passata al nuovo operatore. In caso di ripensamento, il contratto viene rescisso senza penali e il cliente si vede addebitare soltanto l’energia consumata nei giorni di nuova gestione.