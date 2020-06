Bagaglio a mano, cosa si può portare a bordo e cosa è vietato

editato in: da

Dal 26 giugno 2020 e fino a data da destinarsi, è vietato portare a bordo bagagli a mano ingombranti, i classici trolley, e più in generale non è più possibile utilizzare le cappelliere, per evitare possibili assembramenti che potrebbero favorire i contagi Covid.

Limiti di peso e dimensione

Ma quali sono più in generale le regole da seguire per i bagagli a mano in aereo? Iniziamo col dire che non possiamo portare a bordo tutto ciò che vogliamo: esistono infatti limiti di peso e di dimensione per il bagaglio a mano. Questi limiti sono fissati dalle singole compagnie aeree e vengono riportati nelle condizioni di viaggio o nelle condizioni generali di trasporto.

Le regole di sicurezza entrate in vigore il 6 novembre 2006 per il rischio terrorismo in tutti gli aeroporti dell’Unione Europea limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso e oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale.

Cosa si può portare a bordo

È consentito il trasporto in cabina di un solo bagaglio a mano la cui somma delle dimensioni non superi complessivamente i 115 cm. Al passeggero è consentito inoltre, salvo particolari restrizioni della compagnia aerea, portare con sé a bordo ulteriori articoli, come ad esempio:

una borsetta o borsa portadocumenti o personal computer portatile

una macchina fotografica, videocamera o lettore di CD

un soprabito o impermeabile

un ombrello o bastone da passeggio

un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare

articoli da lettura per il viaggio

culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio

articoli acquistati presso i “duty free” ed esercizi commerciali all’interno dell’aeroporto e sugli aerei (in quantità e peso limitati)

medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici e dietetici strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per quanto riguarda i predetti medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica

liquidi, contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall’altro bagaglio a mano. I liquidi in questione comprendono: acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi, creme, lozioni ed olii, profumi, spray, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia, contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti, sostanze in pasta, incluso dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di analoga consistenza. Per busta di plastica/sacchetto trasparente richiudibile si intende un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa.

Cosa non si può portare a bordo

È vietato trasportare i seguenti articoli nelle aree sterili e a bordo di un aereo:

– Pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili, fra i quali:

armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili

armi giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento

armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere

armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere pistole lanciarazzi e pistole per starter

archi, balestre e frecce

lanciarpioni e fucili subacquei

fionde e catapulte

– Dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare:

dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica

strumenti per stordire e sopprimere gli animali

sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali

– Oggetti dotati di una punta acuminata o di un’estremità affilata che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi, tra cui:

articoli da taglio, quali asce, accette e mannaie

piccozze per ghiaccio e rompighiaccio

lame da rasoio

taglierine

coltelli con lame lunghe oltre 6 cm

forbici con lame lunghe oltre 6 cm misurate dal fulcro

attrezzature per arti marziali dotate di una punta acuminata o di un’estremità affilata

spade e sciabole

– Utensili che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aerei, tra i quali:

palanchini

trapani e relative punte, compresi trapani elettrici portatili senza fili

utensili dotati di lame o punte lunghe oltre 6 cm che possono essere utilizzati come armi, come cacciaviti e scalpelli

seghe, comprese le seghe elettriche portatili senza fili

seghe, comprese le seghe elettriche portatili senza fili saldatori

pistole con dardi e pistole fissachiodi

– Oggetti contundenti che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi quando vengono usati per colpire, tra i quali:

mazze da baseball e da softball

mazze e bastoni, come manganelli e sfollagente

attrezzature per arti marziali

– Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano essere in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aerei, tra i quali:

munizioni

detonatori e inneschi

detonatori e micce

riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi

mine, granate e altri materiali militari esplosivi

fuochi d’artificio e altri articoli pirotecnici

candelotti e cartucce fumogene

dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici.

– LAG (Liquidi, Aerosol e Gel)

Sono vietati i liquidi, a meno che non siano contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall’altro bagaglio a mano. Restano vietati, se non in appositi recipienti: