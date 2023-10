Un gruppo di designer parigini promuove lo sviluppo di tetti verdi: una soluzione innovativa per affrontare il surriscaldamento e promuovere la biodiversità nelle città affollate, come la capitale francese.

Mentre gli scienziati cercano soluzioni per contrastare l’aumento delle temperature e promuovere la biodiversità in metropoli densamente popolate, con spazi aperti limitati (Parigi è la settima città più affollata al mondo, con una carenza ben documentata di parchi), sembra sempre più evidente che la risposta, o parte di essa, stia sopra di noi.

Trasformare i tetti di zinco parigini in giardini verdi

In molti conosceranno i celebri tetti di zinco grigio di Parigi, candidati pochi anni fa a diventare patrimonio mondiale dell’UNESCO. Secondo il team di progettisti Roofscapes, composto da Eytan Levi, Tim Cousin e Olivier Faber, trasformare i tetti delle città in giardini può essere la chiave per impedire alla metropoli di surriscaldarsi, soprattutto dopo una serie di estati torride che hanno portato le temperature a un record di 42,6°C nella stessa capitale francese. Parigi non sarebbe la prima città a utilizzare i tetti come soluzione per sfide climatiche. Zurigo ha implementato un programma obbligatorio di copertura verde per tutti i tetti piani dei nuovi edifici non utilizzati come terrazze dal 1991.

Linz in Austria vanta una delle aree con la più alta densità di tetti verdi al mondo, con circa 2,7 metri quadrati a cittadino. Anche Rotterdam è sede di un prosperoso movimento denominato “Ripensare i Tetti“. La Ville Lumière presenta una sfida particolare. Si stima che tra il 70% e l’80% degli edifici della capitale francese, pari a circa 110.000 proprietà, disponga di coperture di zinco che non solo contribuiscono attivamente all’innalzamento delle temperature assorbendo il calore del sole, ma sono anche inclinati, rendendo difficile qualsiasi intervento su di essi.

Giardini pensili sopra a Parigi

Roofscapes suggerisce di affrontare questa sfida con piattaforme di legno fissate sui pannelli inclinati, creando giardini pensili, terrazze e persino passerelle. Queste soluzioni, affermano, avrebbero un triplice vantaggio:

prevenire il surriscaldamento del metallo

ridurre le temperature in città

in città aumentare la biodiversità e creare spazi all’aperto per i residenti.

Sussistono evidenti pericoli, come il rischio di crolli dal tetto. Roofscapes afferma che le strutture in legno saranno fissate alle pareti portanti e che ogni progetto sarà sottoposto a rigorose approvazioni basate su studi di ingegneria e sicurezza. Una volta ottenuta l’approvazione, le terrazze panoramiche potrebbero essere realizzate a un costo di circa 1.500-2.000 euro al metro quadrato. I proprietari degli edifici o degli appartamenti ne trarrebbero beneficio. Una versione prototipo è attualmente in fase di esame e dovrebbe essere completata all’inizio del prossimo anno.

Tetti verdi per tutti

I fondatori di Roofscapes si sono conosciuti alla scuola di architettura in Svizzera e hanno avviato le loro carriere in vari studi di architettura a Parigi. Tuttavia, l’insoddisfazione per un approccio basato su commissioni e la mancanza di spazio per l’innovazione li ha spinti a rassegnare le dimissioni. Hanno quindi deciso di iscriversi alla Scuola di Architettura e Pianificazione del MIT negli Stati Uniti, dove hanno fondato Roofscapes nel 2020.

Il gruppo ha organizzato il primo “Festival dei tetti di Parigi” in collaborazione con un’associazione per la vegetazione urbana, l’evento è ora pianificato come un appuntamento annuale. Finora, Roofscapes ha fatto affidamento su sovvenzioni pubbliche e dalla Commissione europea, ma i tre fondatori sperano un giorno di fare di questa iniziativa la loro professione.

I vantaggi dei tetti verdi

I tetti verdi, con le loro caratteristiche ecologiche e sostenibili, stanno guadagnando sempre più popolarità in un mondo che cerca soluzioni contro il cambiamento climatico. Queste strutture architettoniche innovative offrono una serie di vantaggi che spaziano dall’aspetto economico, a quello ambientale e persino al benessere sociale.

Uno dei principali benefici dei tetti verdi è la loro capacità di gestire le acque piovane. Grazie alle piante e ai substrati che li compongono, ritardano il deflusso delle acque, riducendo il rischio di allagamenti e contribuendo alla purificazione delle acque. Questo processo non solo protegge l’ambiente, ma contribuisce anche a stabilizzare il livello delle acque sotterranee. Inoltre, i tetti verdi svolgono un ruolo cruciale nella purificazione dell’aria. Le piante presenti filtrano le particelle sottili nell’aria e trasformano il biossido di carbonio in ossigeno, migliorando così la qualità dell’aria che respiriamo.

Ridurre le temperature con i tetti verdi

Ma i benefici non si fermano qui. I tetti verdi aiutano a ridurre le temperature. Le piante assorbono la luce solare, creando un microclima più fresco, sia all’interno che all’esterno degli edifici. Questo non solo rende l’ambiente più confortevole, ma riduce anche la necessità di utilizzare costosi sistemi di climatizzazione, portando a un notevole risparmio energetico. I tetti verdi migliorano l’efficienza degli impianti fotovoltaici, riducendo ulteriormente i costi energetici. Un tetto più fresco permette a queste tecnologie di operare in modo più efficiente, contribuendo alla transizione verso fonti di energia più pulite.

Queste strutture agiscono anche come barriere acustiche, riducendo il rumore sia all’interno che all’esterno degli edifici. Ciò crea ambienti più tranquilli e piacevoli in un mondo sempre più urbanizzato e rumoroso. Questi tetti verdi prolungano la durata del rivestimento, proteggendolo dagli agenti atmosferici e riducendo i costi di manutenzione a lungo termine. Questo non solo aumenta il valore degli immobili, ma riduce anche l’impatto ambientale derivante dalla sostituzione frequente dei tetti tradizionali.

Tetti verdi per la biodiversità

Forse uno dei vantaggi più sorprendenti dei tetti verdi è la promozione e la salvaguardia della biodiversità. Queste oasi verdi in città forniscono habitat per uccelli, farfalle e insetti, contribuendo alla conservazione della natura in un ambiente urbano spesso dominato da cemento e asfalto. Vivere e lavorare in un ambiente verde ha un effetto positivo sul benessere delle persone.

La natura ha dimostrato di ridurre lo stress e aumentare la sensazione di relax. Questo è noto come “ambiente curativo” e può influenzare positivamente la salute mentale e fisica delle persone. Infine, i tetti verdi stimolano l’interazione sociale. Vivere in ambienti più verdi incoraggia le persone a condividere spazi, riducendo la criminalità e promuovendo una maggiore coesione sociale.