Sono numerosi gli eventi e le iniziative organizzate dalla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) in occasione della Settimana Europea della Mobilità. Tra le più rilevanti, troviamo la car free week, la settimana senza auto, che invita i cittadini a lasciare a casa i veicoli privati e a scoprire nuove modalità di spostamento, e il bike to work day, previsto per venerdì 20 settembre, un giorno dedicato a promuovere l’uso della bicicletta per andare al lavoro, evidenziando i benefici non solo per l’ambiente, ma anche per la salute fisica e mentale.

Uno degli eventi più innovativi e attuali proposti dalla Fiab è il park(ing) day, in programma il 21 e 22 settembre. Questa iniziativa invita i cittadini a “occupare” i parcheggi e trasformarli in spazi temporanei dedicati alla socialità. L’idea è di riprendersi simbolicamente quelle aree che solitamente sono riservate alle auto, per destinarle ad attività collettive come il gioco, il relax e la socializzazione. In questo modo, si punta a far riflettere sulla scarsità di spazi pubblici nelle città e su come una gestione diversa del territorio urbano potrebbe contribuire a migliorare la qualità della vita.

Il park(ing) day non è solo un’azione simbolica, ma un vero e proprio esperimento sociale, che dimostra come la mobilità sostenibile possa coesistere con un uso più inclusivo e creativo degli spazi urbani. Questi eventi promossi dalla Fiab mettono in luce l’importanza di un ripensamento radicale del rapporto tra città e veicoli, spingendo verso un futuro in cui lo spazio pubblico sia realmente accessibile e fruibile da tutti, non solo dai mezzi di trasporto privati.

Attraverso iniziative come queste, la Fiab si pone come un attore fondamentale nella promozione di una mobilità più green e nella sensibilizzazione dei cittadini sul tema della sostenibilità e della riduzione dell’impatto ambientale. Questi eventi rappresentano una vera opportunità per rivalutare l’uso degli spazi pubblici e per immaginare città più umane, vivibili e sostenibili.

Ripensare lo spazio pubblico: un’urgenza per il futuro

Il tema centrale della Settimana Europea della Mobilità 2024 è quello di ripensare e vivere diversamente lo spazio pubblico, in particolare quello attualmente destinato alle automobili. Come sottolinea Luca Polverini, responsabile della Sem per Fiab, “Lo spazio pubblico è una risorsa preziosa e limitata”, specialmente all’interno dei centri urbani. Strade e piazze dovrebbero essere luoghi di movimento, interazione e relazioni, ma l’uso prevalente di questi spazi per il traffico automobilistico sta sottraendo opportunità di vivere la città in modo più umano e sostenibile.

Lo spazio pubblico è un bene comune, e la sua gestione responsabile è fondamentale per promuovere una mobilità sostenibile. Non si tratta solo di ridurre l’impatto ambientale o migliorare la sicurezza stradale, ma anche di garantire il benessere fisico, mentale e sociale dei cittadini, in accordo con la definizione di salute riconosciuta dall’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità). Purtroppo, come sottolinea Polverini, l’Italia sta attualmente andando nella direzione opposta, con politiche che favoriscono ancora l’uso dei veicoli privati a scapito della sicurezza e della sostenibilità. È una deriva politica da contrastare a tutti i costi per evitare che le città diventino sempre più inquinate, pericolose e invivibili.

La Fiab ha anche evidenziato il contrasto tra la visione europea della mobilità sostenibile e la politica italiana attuale. In particolare, la modifica del Codice della Strada proposta dal ministro Salvini ha suscitato forti critiche. Ribattezzata dai familiari delle vittime della strada come “Codice della Strage”, questa modifica è vista come un serio pericolo per la vita dei cittadini e un ostacolo all’uso di mezzi di trasporto sostenibili come la bicicletta. Polverini conclude che tale provvedimento va in direzione opposta rispetto alla “Vision Zero 2050”, l’iniziativa europea che mira ad azzerare le vittime di incidenti stradali entro il 2050, e alle principali linee guida comunitarie sulla mobilità attiva e la sicurezza stradale.

Questa proposta è considerata miope e pericolosa perché tende ad aumentare il pericolo legato all’eccesso di velocità, limitando i controlli e opponendosi a misure fondamentali come le zone 30, che riducono drasticamente gli incidenti mortali. In questo modo, si ostacola anche la diffusione della mobilità attiva, che promuove mezzi sicuri e sostenibili come biciclette e spostamenti a piedi.

L’analisi della Fiab mette in luce come la politica italiana sia ancora fortemente legata a un modello di mobilità automobilistica, mentre l’Europa sta spingendo verso una visione più moderna, sicura e sostenibile del trasporto urbano.

Accelerare gli investimenti per una mobilità sostenibile

Le città italiane devono urgentemente accelerare gli investimenti e adottare nuove regole per garantire una corretta condivisione della strada, al fine di rendere lo spazio pubblico più sicuro e accessibile per tutti. Tuttavia, la riforma del nuovo Codice della Strada, proposta dal Ministro Salvini e già approvata da un ramo del Parlamento, non risponde adeguatamente a queste esigenze.

Anna Donati, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Mobilità Sostenibile” del Kyoto Club, ha espresso preoccupazione e ha chiesto un intervento deciso del Senato, che sta attualmente discutendo la riforma. “Chiediamo al Senato di modificare e migliorare la riforma con norme più efficaci per la sicurezza stradale”, ha dichiarato Donati, sottolineando l’importanza di introdurre misure come l’adozione delle città 30, dove il limite di velocità è fissato a 30 km/h, e la necessità di dotare le amministrazioni locali di strumenti e regole per ridisegnare gli spazi urbani condivisi.

La proposta attuale, secondo Donati, non offre soluzioni concrete per migliorare la sicurezza stradale, né per promuovere una mobilità più inclusiva e sostenibile. Queste carenze rappresentano un ostacolo per la realizzazione di città più sicure e vivibili, in linea con le linee guida europee sulla mobilità attiva e la sicurezza.