Fonte: iStock I Paesi più inquinati al mondo, la nuova classifica.

Solo in 7 Paesi al mondo si respira aria pulita, o quasi. E l’Italia non è per nulla tra questi, anche se tra le europee non è messa malissimo. Il nuovo Rapporto sulla qualità dell’aria nel mondo pubblicato da IQAir non lascia scampo: la situazione generale relativa all’inquinamento atmosferico globale è grave e sta peggiorando di anno in anno. I dati sono chiari: l’inquinamento rimane la più grande minaccia ambientale per la nostra salute.

Secondo l’Oms, il 99% della popolazione mondiale vive in aree che non soddisfano i livelli raccomandati dalle linee guida sulla qualità dell’aria. L’analisi, condotta su oltre 40mila stazioni di monitoraggio in quasi 9mila città di 138 Paesi, rivela una realtà preoccupante: solo il 17% delle città rispetta le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il particolato fine PM2,5, rispetto al 9% del 2023.

Quante morti causa l’inquinamento

L’aria inquinata che respiriamo nelle nostre città rappresenta il secondo fattore di rischio per morte negli adulti e il secondo anche per quella nei bambini sotto i 5 anni, dopo la malnutrizione.

Solo nel 2021, 8,1 milioni di decessi totali sono attribuibili all’inquinamento, di cui più della metà (il 58%) causati proprio dall’inquinamento atmosferico da PM2,5, che è causato soprattutto da motori a combustione, produzione di energia, attività industriali varie, pratiche agricole e combustione di legna e carbone.

I Paesi più inquinati al mondo

Analizzando il World Air Quality Report 2024, si vede come in totale, il 91,3% dei Paesi analizzati superi il limite di sicurezza stabilito dall’Oms, fissato a 5,0 microgrammi per metro cubo.

Ma quali sono i Paesi più inquinati al mondo? A fare peggio lo scorso anno è ancora una volta il Ciad, con una concentrazione media di PM2,5 ben 18 volte superiore alla soglia fissata.

Ecco i 5 Paesi peggiori in termini di qualità dell’aria:

Ciad (91,8 microgrammi per metro cubo)

Bangladesh (78,0 microgrammi per metro cubo)

Pakistan (73,7 microgrammi per metro cubo)

Repubblica Democratica del Congo (58,2 microgrammi per metro cubo)

India (50,6 microgrammi per metro cubo).

A guadagnarsi il triste primato di città più inquinata al mondo è Byrnihat, in India, con una concentrazione di PM2,5 pari a 128,2 microgrammi per metro cubo.

La situazione dell’aria in Italia

E l’Italia dove sta tra i Paesi con l’aria più inquinata? In posizione numero 80, dopo Germania (103), Spagna (107), Francia (110) e pure Regno Unito (113). Roma occupa l’85esima posizione tra le capitali con l’aria peggiore, con 10,1 microgrammi per metro cubo di PM2,5; Londra è alla 100esima con 7,8 microgrammi per metro cubo.

Tra le città capoluogo di provincia quella che fa peggio nel nostro Paese è Cagliari (27,9 microgrammi per metro cubo). Ma è sempre in Sardegna anche la città italiana con l’aria più pulita, Portoscuso, provincia Sud Sardegna (3,2 microgrammi per metro cubo).

I Paesi meno inquinati al mondo

Sono solo 7 invece i Paesi che lo scorso anno hanno registrato concentrazioni di PM2,5 inferiori al limite, la maggior parte dei quali si trova in Oceania, America Latina e Caraibi. In particolare, si tratta di:

Australia

Bahamas

Barbados

Estonia

Grenada

Islanda

Nuova Zelanda.

L’Oceania si conferma proprio la regione con l’aria più pulita, con il 57% delle sue città conformi ai parametri dell’Oms. Ad essere nominata città con l’aria migliore al mondo è Mayaguez, a Porto Rico, con una media di PM2,5 di appena 1,1 microgrammi per metro cubo. E qualche altro timido segnale positivo c’è: nel Sud-Est asiatico iper industrializzato, le concentrazioni di PM2,5 sono lievemente diminuite.