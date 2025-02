Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: iStock Xiaomi e Kia sono pronte a portare sul mercato europeo nuovi modelli di e-car

Due nuove auto elettriche low cost stanno per sbarcare sul mercato europeo. Xiaomi ha sorpreso tutti con una mossa inaspettata: ha raggiunto un accordo con la connazionale cinese Hyperion Leasing per promuovere l’esportazione delle sue auto elettriche nei principali mercati globali, tra cui l’Europa. Kia anche è pronta a espandere la sua gamma di veicoli elettrici con un nuovo concept super economico.

Notizie che rinforzano i dati appena usciti sulle vendite di e-car, in crescita con ritmo sostenuto, sicuramente grazie agli ecoincentivi nei vari Paesi e anche spinte dalle nuove normative europee, ma continuamente impegnate a fare i conti con le tante perplessità relative alla produzione delle elettriche su larga scala.

La svolta a sorpresa di Xiaomi: la prima auto fuori dalla Cina

Segnando una netta virata rispetto all’obiettivo iniziale dichiarato, cioè concentrarsi sul mercato interno ancora per diversi anni, Xiaomi ha siglato una partnership con Hyperion Leasing per promuovere l’esportazione delle sue auto elettriche nei principali mercati globali, tra cui l’Europa.

Xiaomi ha già ottenuto un grande successo con la sua prima berlina elettrica, la SU7, lanciata lo scorso marzo, che in Cina ha venduto qualcosa come 140mila modelli, arrivando oggi pure a superare le vendite della Tesla Model 3.

Il prossimo modello in arrivo è il suv YU7 e probabilmente sarà proprio questo il modello che verrà scelto per la vendita in Italia e in Europa. Curioso che il gigante cinese dei telefoni, per vendere auto, non aprirà concessionari o show room ma sfrutterà i suoi Mi Store già presenti in tutto il Vecchio Continente.

Il cambio di direzione di Xiaomi – che dobbiamo imparare a conoscere per altro oltre agli smartphone potenti e low cost – non è solo un segnale di crescente fiducia nei suoi prodotti ma anche un tentativo del colosso di aumentare la propria redditività. Anche tenuto conto che il grosso della produzione di auto elettriche nei prossimi anni arriverà proprio dalla Cina.

Hyperion Leasing, azienda con una forte reputazione nel settore dell’export automobilistico, per Xiaomi Auto fungerà da esportatore: acquisterà le auto direttamente dalla fabbrica, le venderà attraverso canali esteri consolidati e fornirà manutenzione e supporto tecnico.

Kia presenta la piccolissima e-car pensata ad hoc per l’Europa

Per quanto riguarda invece Kia, la casa coreana è pronta a presentare il 27 febbraio al Kia EV Day 2025 a Tarragona il nuovo Kia EV2 Concept: un’auto elettrica di dimensioni ridottissime che vuole fare concorrenza alla Mini Cooper e alla Renault 5 elettriche: è la prima auto del brand sviluppata appositamente per il mercato europeo e avrà anche un prezzo molto contenuto, anche se non ci conosce ancora.

Kia ha inaugurato appena quattro mesi fa il suo primo impianto dedicato esclusivamente ai veicoli elettrici, “EVO“, presso l’Autoland Gwangmyeong in Corea del Sud.

A fine mese l’azienda coreana è pronta a svelare al mercato anche altri due nuovi modelli green, EV4 e PV5: EV4 è una berlina elettrica, mentre PV5 è un veicolo commerciale, il primo da lavoro della gamma Platform Beyond Vehicle (PBV).

Questi modelli seguono l’EV3, compact SUV elettrico che ha avuto grande successo in Corea, con oltre 10mila prenotazioni in soli 23 giorni dall’apertura degli ordini a giugno. In Europa il prezzo è di circa 40mila euro, mentre quello atteso per il nuovo EV2 Concept dovrebbe essere nettamente più basso.