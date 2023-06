Giornata Mondiale dell’Ambiente, gesti semplici per salvare la Terra

Nato a Spoleto, dopo una laurea in Storia e una parentesi in Germania, si è stabilito a Milano. Ha avuto esperienze in radio e in TV locali e Nazionali. Racconta la società, con un focus sulle tematiche ambientali.

La Giornata Mondiale dell’Ambiente coinvolge persone di tutto il mondo unite per difendere il nostro pianeta. Ogni anno, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) sceglie un tema specifico da affrontare in occasione della giornata. L’evento viene celebrato in diverse modalità, come la piantumazione di alberi, la pulizia delle spiagge, l’organizzazione di incontri o la partecipazione a manifestazioni pubbliche di sensibilizzazione. Inoltre, ogni anno viene scelta una città che diventa il punto focale delle celebrazioni.

Le origini della Giornata Mondiale dell’Ambiente

La Giornata Mondiale dell’Ambiente fu istituita il 5 giugno durante la Conferenza di Stoccolma sull’Ambiente Umano nel 1972, promossa dalle Nazioni Unite. L’obiettivo era attirare l’attenzione sui molteplici problemi che affliggono l’ambiente. Si cercò di coinvolgere il maggior numero possibile di persone, organizzazioni e governi, a livello locale e nazionale, per dimostrare che il cambiamento positivo è possibile quando le persone si uniscono per una causa comune. La prima Giornata mondiale fu celebrata nel 1974 nella città di Spokane, negli Stati Uniti. Lo slogan per quell’anno era “Solo una Terra” e fu commemorata con la prima esposizione mondiale dedicata all’ambiente, che durò sei mesi.

Dal 1974, la Giornata Mondiale dell’Ambiente è stata ospitata da 34 diverse città in 25 Paesi diversi, da Cuba alla Corea, dal Belgio al Brasile. Alcuni paesi hanno ospitato le celebrazioni principali due o più volte, tra cui il Bangladesh, il Canada e la Cina. Quest’anno è ospitato dalla Costa d’Avorio e sostenuto dai Paesi Bassi, con un focus sulle soluzioni all’inquinamento da plastica. Tuttavia, ciò non significa che tutte le celebrazioni si svolgano nel Paese ospitante. Ogni anno, persone provenienti da tutto il mondo partecipano a numerosi eventi diversi per attirare l’attenzione sul problema principale.

I temi delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Ambiente

Ogni anno, le celebrazioni si concentrano su un problema specifico. Negli ultimi dieci anni, le questioni chiave hanno incluso la fauna selvatica, le foreste e i rifiuti di plastica, tra le altre cose. Ogni tema viene accompagnato da uno slogan. Alcuni slogan del passato sono stati: “Pensa. Mangia. Risparmia.”, che invitava le persone a riflettere sul problema degli sprechi alimentari, e “Alza la tua voce, non il livello del mare”, per evidenziare gli effetti del riscaldamento globale sulle piccole isole di tutto il mondo. Oltre agli slogan, negli ultimi anni anche gli hashtag sono diventati importanti per le campagne. In una recente campagna, l’hashtag #WildforLife è diventato un forte simbolo nella lotta contro il commercio illegale di piante e animali.

La Giornata Mondiale dell’Ambiente 2023 ricorda che l’impatto delle azioni delle persone sull’inquinamento da plastica è importante. I passi che i governi e le imprese stanno intraprendendo per affrontare l’inquinamento da plastica sono la conseguenza di queste azioni. È quindi arrivato il tempo di accelerare queste azioni e passare a un’economia circolare. L’hashtag di quest’anno è infatti: #BeatPlasticPollution.

5 modi per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente

Se desideri partecipare alle celebrazioni o sostenere la causa speciale di quest’anno, ecco un elenco di alcune cose che puoi mettere in pratica per fare la tua parte. Qualunque cosa tu faccia, non sarai da solo. Milioni di persone in tutto il mondo si uniranno alle celebrazioni, per un futuro migliore per il nostro pianeta.

Organizza una pulizia comunitaria

Se stai cercando idee stimolanti per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente, cosa ne dici di organizzare una pulizia nelle vicinanze della tua abitazione? È un ottimo modo per mantenere pulito l’ambiente circostante e contribuire a preservare l’ambiente. Che tu viva vicino alla spiaggia o a un giardino, puoi coinvolgere i tuoi vicini, amici o volontari in questa iniziativa e fare una pulizia delle spiagge, rimuovendo rifiuti e spazzatura dai parchi o abbellendo il quartiere. Più persone partecipano, più grande è l’area che si può coprire.Un altro aspetto importante da ricordare è lo smaltimento corretto dei rifiuti raccolti.

Crea un giardino domestico Se hai sempre desiderato avere un giardino domestico, puoi farlo adesso. In concomitanza della Giornata Mondiale dell’Ambiente, puoi realizzare il tuo sogno e allo stesso tempo contribuire all’ambiente. Puoi iniziare piantando un albero alla volta nel tuo giardino. Gli alberi non solo purificano l’aria, ma mantengono anche freschi gli spazi circostanti. Sapevi che un singolo albero vicino a casa può ridurre del 50% il bisogno di aria condizionata? Pertanto, il tuo impegno nella celebrazione della Giornata Mondiale dell’Ambiente può aiutarti a ridurre il consumo energetico e le bollette.

Adotta le tre R

Puoi contribuire alla giornata adottando il concetto dei tre R: Riduci, Riutilizza e Ricicla. Innanzitutto, puoi ridurre l’acquisto di prodotti con imballaggi monouso, come contenitori di plastica. Invece, puoi scegliere di acquistare prodotti freschi dal mercato locale. In questo modo, contribuirai all’ambiente e sosterrai l’economia locale. In secondo luogo, è meglio optare per prodotti che possono essere riutilizzati o riciclati prima di gettarli o sostituirli. Infine, un altro modo efficace per contribuire all’ambiente è iniziare a riciclare. Invece di gettare gli avanzi di cibo a casa, puoi riciclarli e fare compostaggio. Questo può essere utilizzato nel tuo giardino domestico.

Adotta una dieta sostenibile

Sai che la tua dieta quotidiana può lasciare un’impronta di carbonio significativa se i suoi ingredienti non sono provenienti da fonti rispettose dell’ambiente? Per affrontare questo problema, puoi passare a una nuova dieta o apportare modifiche a quella attuale, utilizzando più prodotti a base vegetale e riducendo il consumo di carne. Le ricerche suggeriscono che l’industria della carne è uno dei principali responsabili delle emissioni di gas serra. Passare a diete vegane è uno dei modi migliori per contribuire all’ambiente e ridurre l’impronta di carbonio.

Diffondi consapevolezza

Un altro modo efficace per contribuire è diffondere consapevolezza sull’importanza della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Se hai fatto qualcosa di bello per l’ambiente, puoi parlarne e condividere foto sui social media. Puoi scrivere un post informativo per sensibilizzare sull’importanza del tuo gesto. Questo ispirerà gli altri e incoraggerà le persone a prendere l’iniziativa per prendersi cura della natura. Puoi anche coinvolgerti in vari progetti comunitari locali e condividere le tue conoscenze e idee su come salvare l’ambiente.