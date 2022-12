Regali di Natale sostenibili, le idee che non ti aspetti

Le feste natalizie sono nel vivo, questo significa cibo, tempo in famiglia e con gli amici, bicchieri di vino e spumante e, ovviamente, i regali. Ma il periodo dei regali può rappresentare un momento di grande spreco, con milioni di prodotti avvolti in imballaggi di carta e plastica. Ciò nonostante, per fare dei doni ai propri cari, ma allo stesso tempo limitare l’impatto sul pianeta, è possibile fare regali più sostenibili. Come addobbare casa in modo sostenibile