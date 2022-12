Ecomafie in Italia, i reati contro l’ambiente

Sono tanti i soldi che le mafie in Italia riescono a ricavare dallo sfruttamento illecito dell’ambiente, principalmente legato ai rifiuti, e dal business del cemento. Sono 8,8 i miliardi che le organizzazioni criminali hanno guadagnato nel 2021. La media giornalieri di reati legati all’ambiente è di 84 reati al giorno, il 44% degli illeciti sono commessi al Sud. Il rapporto Ecomafie 2022 di Legambiente ha raccolto i dati e ha lanciato l'allarme di non abbassare guardia con gli eco-criminali, soprattutto in questa fase, con l’arrivo dei primi finanziamenti del Pnnr