Auto elettrica, i 10 modelli più venduti in Italia

Il mercato delle auto elettriche sta diventando sempre più popolare e sostenibile. In Italia sono state vendute nell’ultimo anno anno 49.536 nuove auto elettriche, che corrispondono al 3,7% del totale delle nuove immatricolazioni. Vediamo quali sono i 10 modelli più venduti in Italia, confrontati in base a prezzo, capacità della batteria, autonomia e consumo medio. Scopriamo insieme le loro caratteristiche. Quanto si risparmia con le auto elettriche