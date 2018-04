Energia dalle alghe: la nuova frontiera della sostenibilità

editato in: da

Dapprima furono gli Stati Uniti a fare ricerca sull’energia prodotta dalle alghe, ora è l’Olanda a muoversi in tal senso. Le alghe infatti rappresentano una possibile fonte alternativa di energia.

In vista di Expo 2020, i ricercatori olandesi stanno mettendo a punto un sistema che da un lato sfrutti l’energia solare e dall’altra quella che si ottiene dalle alghe per fare un passo in avanti verso l’utilizzo di energia sostenibile e rinnovabile.

In tal senso vanno anche alcuni studi condotti dal Pacific Northwest National Laboratory del Dipartimento Statunitense per l’Energia grazie a cui si è riuscito a mettere a punto un sistema per per trasformare una mistura di alghe e acqua in petrolio greggio nel giro di un’ora e a un prezzo non esorbitante.

I biocarburanti ottenuti dalle alghe potrebbero dunque rappresentare una valida fonte di energia alternativa. Ciò si inserisce peraltro in un contesto dove l’Unione Europea si è prefissata l’obiettivo di incrementare del 10% entro il 2020 la quota di biocarburanti usati nei trasporti. L’alga Kelp in particolare si è rivelata perfetta per la produzione di biocarburanti. Le alghe hanno rese migliori rispetto a piante come mais e soia, da cui si possono ottenere biocarburanti.

Nell’ambito della ricerca sulla messa a punto di biocarburanti, questa è solo una delle possibili alternative. Recentemente anche il caffè è stato sfruttato in tal seno. Dalla fine del 2017 infatti alcuni bus del trasporto pubblico di Londra sono alimentati con un carburante che contiene una quota di olio ottenuto dai residui del caffè (20%). Il cosiddetto biocarburante B20 può aiutare ad alimentare gli autobus della capitale britannica senza necessità di modifiche, fornendo una soluzione energetica più pulita e sostenibile, volta alla diminuzione delle emissioni nocive in atmosfera.