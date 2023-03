Ecco come usare le miniere abbandonate come batterie

Non è possibile avere una stima precisa, ma secondo le stime più affidabili, ci sono circa un milione di miniere abbandonate sparse in tutto il mondo. Quando queste miniere raggiungono la fine della loro vita utile, diventano un onere per la società e possono rappresentare un notevole problema di inquinamento. Come, ad esempio, la contaminazione delle acque sotterranee, il rilascio di sostanze tossiche nell’aria e nel suolo, nonché la distruzione degli habitat naturali circostanti. Tuttavia, la trasformazione di queste miniere in grandi “batterie” per l’accumulo di energia rinnovabile potrebbe rappresentare una soluzione innovativa e sostenibile per questo problema.

Trasformare le miniere abbandonate in batterie

È possibile convertire le miniere abbandonate in batterie a gravità? È da questa domanda che sono partiti i ricercatori dell’International Institute for Applied System Analysis, situato in Austria. La loro ricerca ha portato alla scoperta di un metodo per convertire queste miniere in siti di stoccaggio preziosi, diffusi su tutto il territorio e in grado di fornire energia rinnovabile in modo programmabile quando necessario. Questo sistema si basa sull’impiego della differenza di altitudine tra l’ingresso e il fondo delle miniere e sfrutta l’energia potenziale di materiali come la sabbia.

Come funziona la tecnica