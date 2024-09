Fonte: 123RF l'Ue sta facendo notevoli progressi nella gestione di quattro materie prime critiche (Crm) fondamentali per le batterie: litio, manganese, nickel e cobalto

Attualmente, il vecchio continente sta facendo progressi significativi per quanto riguarda 4 dei critical raw materials (Crm) fondamentali per l’assemblaggio di batterie: litio, manganese, nickel e cobalto. Tuttavia, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati quest’anno con il Regolamento sui Crm, è necessario un ulteriore incremento sia nell’approvvigionamento che nel riciclo di queste materie prime critiche.

L’Europa ha intrapreso diverse iniziative per migliorare la sua autosufficienza in questi materiali essenziali, ma la strada da percorrere è ancora lunga. La domanda di litio, ad esempio, è in costante aumento a causa della crescente produzione di veicoli elettrici, mentre il manganese e il nickel sono cruciali per migliorare la densità energetica delle batterie. Il cobalto, sebbene controverso per le sue implicazioni etiche e ambientali, rimane un componente chiave per le batterie ad alte prestazioni.

Per centrare gli obiettivi fissati, l’Europa deve non solo aumentare la produzione interna di questi materiali, ma anche migliorare le tecnologie di riciclo per recuperare i Crm dalle batterie esauste. Questo richiede investimenti significativi in ricerca e sviluppo, oltre a politiche che incentivino il riciclo e l’uso sostenibile delle risorse.

L’Europa punta all’autonomia strategica: il Regolamento sulle materie prime critiche

Il Regolamento europeo sulle materie prime critiche rappresenta un tassello fondamentale per garantire la sostenibilità economica e ambientale delle industrie chiave coinvolte nella transizione energetica, soprattutto di fronte alla crescente concorrenza straniera. Tra queste industrie, un ruolo centrale è rivestito dalla mobilità elettrica, settore in cui la pressione cinese si fa sentire sempre più forte, minacciando la competitività europea.

La normativa europea sulle materie prime critiche stabilisce obiettivi chiari e ambiziosi da raggiungere entro il 2030. In particolare, per i 34 minerali identificati come “critici” e i 17 definiti “strategici”, l’Europa dovrà:

Coprire la domanda annua per almeno il 10% tramite l’estrazione locale da miniere situate sul territorio europeo

da miniere situate sul territorio europeo Raggiungere un 25% di copertura attraverso il riciclo di queste materie prime

di queste materie prime Garantire che il 40% delle materie prime critiche siano trasformate all’interno dell’Ue

Questi obiettivi non solo mirano a ridurre la dipendenza dell’Europa da fornitori esteri, ma sono anche cruciali per sostenere lo sviluppo di una filiera industriale autonoma e resiliente, capace di fronteggiare le sfide globali e promuovere un’economia più verde e sostenibile.

L’Europa in ritardo nella corsa alle batterie: una scelta cruciale per il futuro

L’Unione europea si trova notevolmente indietro rispetto alla Cina nella corsa alla produzione di batterie, dove le celle LFP (Litio Ferro Fosfato) sono ora vendute a prezzi bassissimi, fino a 55 dollari per kWh. Al contrario, le celle Nmc (Nickel Manganese Cobalto) prodotte in Europa hanno un costo che è quasi il doppio. Inoltre, l’Europa non applica dazi significativi sulle celle, le sue aziende stanno attraversando un vero e proprio “inferno produttivo”, e molte potrebbero non sopravvivere all’imminente attacco concorrenziale.

Come è accaduto per le celle solari, anche le batterie cinesi potrebbero finire per diventare un prodotto ultraconveniente disponibile per tutti coloro che ne avranno bisogno. Queste batterie potrebbero contribuire a dare energia a auto elettriche accessibili e a potenziare l’accumulo di energia per accompagnare il boom delle rinnovabili. Batterie economiche ridurranno la nostra dipendenza da petrolio e gas importati, creeranno posti di lavoro nei servizi e taglieranno le emissioni, proprio come hanno fatto i pannelli solari cinesi.

La minaccia delle batterie economiche cinesi

Nel contesto attuale, un vero e proprio “tsunami” di batterie cinesi a basso costo potrebbe rappresentare una minaccia grave per le nuove fabbriche di batterie tanto celebrate e sovvenzionate dell’Europa. L’uscita di BMW dal suo accordo da 2 miliardi di euro con Northvolt offre uno sguardo su ciò che potrebbe accadere. Centinaia di migliaia di posti di lavoro lungo la filiera delle batterie sono a rischio.

Gli Stati Uniti hanno scelto una strada diversa. Il paese cerca di tenere fuori le aziende cinesi imponendo dazi e altre restrizioni, mentre offre fino a 196 miliardi di dollari in sussidi attraverso l’Inflation Reduction Act (Ira) per le batterie prodotte in America. Il costo di questa strategia è significativo: gli americani pagheranno di più per le celle delle batterie, proprio come pagano il doppio per le celle solari. Tuttavia, l’investimento nell’industria delle batterie negli Stati Uniti è in forte crescita, parte del quale utilizza tecnologie cinesi licenziate, un modello interessante. Al contrario, l’investimento europeo sta stagnando.

L’Europa ha tentato senza successo di copiare l’Ira. Pertanto, la questione fondamentale è se l’Europa sia disposta a eregere barriere per promuovere le batterie prodotte in Europa. La decisione che si trova di fronte è se adottare una strategia di protezione per sostenere e sviluppare l’industria delle batterie continentale o accettare il rischio di essere soppiantata da concorrenti globali più agili e competitivi.

La produzione di batterie in Europa

L’Unione europea deve affrontare una sfida cruciale nel settore delle batterie: bilanciare i benefici climatici della produzione con energia pulita e la crescente concorrenza delle tecnologie cinesi. Le batterie prodotte in Europa sono almeno il 37% più pulite rispetto a quelle cinesi, ma l’industria europea si trova ad affrontare una concorrenza agguerrita e le aziende cinesi stanno già investendo pesantemente nel mercato europeo.

Per affrontare questa sfida, l’Ue dovrebbe concentrarsi su tre priorità principali:

Introdurre normative sull’impronta di carbonio delle batterie: è essenziale implementare regole che limitino la vendita di batterie prodotte con energia sporca. Questo non solo promuoverà una produzione più sostenibile all’interno dell’Ue, ma fornirà anche un vantaggio competitivo alle batterie prodotte localmente, almeno a breve termine Accelerare l’uso del fondo per le batterie: L’Ue ha annunciato un fondo da 3 miliardi di euro per sostenere l’industria delle batterie. È fondamentale utilizzare parte di questi fondi per sviluppare nuove chimiche promettenti, come le batterie al Sodio-Ione, e per potenziare il software associato alle batterie, che potrebbe diventare un’importante fonte di valore aggiunto se le celle diventano commoditizzate. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di integrare i sussidi dell’UE con aiuti statali senza che questi influiscano sul deficit nazionale Avviare un’inchiesta sulle celle prodotte in Cina: è probabile che un’inchiesta riveli che l’industria delle batterie cinese riceve un significativo sostegno governativo. In risposta, l’Ue potrebbe introdurre dazi sulle importazioni di batterie cinesi, oppure aumentare i dazi attuali su tutte le celle, incluse quelle subsidiate dagli Stati Uniti. Un approccio graduale potrebbe essere quello di incentivare le aziende cinesi a produrre in Europa tramite joint ventures o accordi di licenza

Combinando queste strategie, l’Ue può garantire un futuro solido per la produzione di batterie localizzate, offrire una salvezza alle aziende europee in difficoltà e ridurre le emissioni, assicurando al contempo che gli europei abbiano accesso alla tecnologia più avanzata e competitiva a livello globale. Ora è il momento di prendere decisioni decisive e strategiche per affrontare queste sfide e sfruttare al massimo le opportunità del settore delle batterie.

Il futuro delle Materie Prime Critiche, un’analisi di Transport & Environment

Un recente rapporto di Transport & Environment (T&E) fornisce un quadro dettagliato sulla situazione attuale dei minerali chiave per l’assemblaggio delle batterie, concentrandosi principalmente sui nuovi progetti minerari annunciati e sul loro potenziale estrattivo, oltre agli aspetti finanziari legati agli investimenti.

Il rapporto evidenzia che sono stati avviati 19 progetti per nuove miniere, di cui 12 dedicati esclusivamente al litio. Questi nuovi impianti, se realizzati secondo le previsioni, potrebbero essere in grado di fornire fino al 60% della domanda europea di litio entro il 2030.

Parallelamente, altri 19 progetti riguardano la trasformazione dei 4 Critical Raw Materials principali, ossia litio, manganese, nickel e cobalto. Anche in questo ambito, l’Ue si dimostra particolarmente avanzata nel settore del litio, per il quale potrebbe raggiungere un’autosufficienza pari all’80% del fabbisogno europeo già entro la fine del decennio grazie ai nuovi impianti di trasformazione. Tuttavia, la situazione appare meno rosea per il nickel, per cui si prevede una copertura di appena un terzo della domanda.

Per quanto riguarda il riciclo, si stima che il recupero di litio, nickel, cobalto e manganese potrebbe coprire fino al 40% della domanda entro il 2030 se tutte le batterie fossero correttamente raccolte, inclusi gli scarti di produzione. Questa percentuale potrebbe salire a oltre due terzi entro il 2040, a seconda del metallo.

Tuttavia, è importante sottolineare che tutti questi numeri, sebbene promettenti, sono attualmente solo su carta. Come osserva T&E, “Sebbene esista un potenziale sostanziale, molti progetti sono nelle prime fasi di sviluppo, senza decisioni definitive di investimento prese o permessi garantiti. Questo significa che un’attenzione particolare ai migliori progetti sostenibili, un forte supporto politico e una chiara strategia industriale sono indispensabili per realizzare tale potenziale”.

L’Europa e la sfida delle nuove miniere: un’analisi critica delle regole attuali

In materia di materie prime critiche, nei prossimi anni un ruolo importante lo giocheranno le miniere. Infatti, l’Europa si prepara ad aprirne di nuove in tutto il continente, con l’obiettivo di raggiungere il 10% di estrazione mineraria previsto dal Critical Raw Materials Act. Tuttavia, sorge una domanda cruciale: le regole europee in materia di estrazione mineraria sono davvero adeguate a sostenere questa ambizione?

Per affrontare questo interrogativo, Transport & Environment ha commissionato un’analisi approfondita sulla Direttiva Ue relativa ai rifiuti di estrazione del 2006. Mentre l’Europa è spesso lodata per i suoi alti standard ambientali e sociali, questa reputazione non si riflette pienamente nelle sue normative sui rifiuti minerari. In un continente in cui l’estrazione mineraria è stata in declino per decenni, le regole esistenti appaiono obsolete e, in alcuni casi, addirittura inferiori a quelle di altri paesi come il Brasile e la Cina.

L’analisi condotta ha rivelato alcune conclusioni preoccupanti. Una delle più rilevanti è il rischio significativo di frammentazione nell’attuazione della direttiva. Molte disposizioni chiave, infatti, non sono chiaramente definite e vengono lasciate alla discrezione degli Stati membri. Ad esempio, non è specificato con chiarezza chi sia responsabile in caso di incidenti o danni, né quanto dovrebbero essere rigorose e regolari le attività di prevenzione e monitoraggio.

Un altro aspetto critico emerso dall’analisi riguarda l’adozione delle migliori tecniche disponibili. Ad esempio, i tailings filtrati, che rimuovono l’umidità dai rifiuti minerari rendendoli più resistenti agli incidenti, non sono obbligatori e la loro implementazione è lasciata alla discrezione delle aziende. Questo rappresenta un significativo punto debole nel sistema normativo.

Inoltre, sembra che vi sia una protezione insufficiente dell’ambiente e delle comunità locali, che rischiano di subire le conseguenze di pratiche estrattive non adeguatamente regolate. Questi problemi sollevano serie preoccupazioni riguardo alla capacità dell’Europa di conciliare le sue ambizioni estrattive con la necessità di mantenere elevati standard di sostenibilità ambientale e sociale.

Riformare la Direttiva sui rifiuti di estrazione mineraria: le raccomandazioni di T&E

Alla luce delle criticità emerse, Transport & Environment sollecita la nuova Commissione europea a procedere con un aggiornamento urgente della Direttiva sui rifiuti di estrazione mineraria. Questo aggiornamento dovrebbe concentrarsi su quattro punti chiave:

Trasformare la direttiva in un Regolamento Europeo sui Rifiuti di Estrazione . Questo cambiamento garantirebbe un’attuazione armonizzata delle normative in tutti gli Stati membri , riducendo il rischio di frammentazione e incoerenze. Con il Critical Raw Materials Act che apre la strada al remining in Europa, ossia il riutilizzo di vecchie aree minerarie, questo è il momento ideale per rafforzare le normative europee sui rifiuti minerari e integrare le regole sul remining per le nuove miniere

. Questo cambiamento garantirebbe un’attuazione armonizzata delle normative in tutti gli , riducendo il rischio di frammentazione e incoerenze. Con il che apre la strada al in Europa, ossia il riutilizzo di vecchie aree minerarie, questo è il momento ideale per rafforzare le normative europee sui rifiuti minerari e integrare le regole sul remining per le nuove miniere Rendere obbligatorie le migliori tecniche disponibili . Il nuovo Regolamento dovrebbe imporre alle aziende di adottare le tecniche più sicure per lo stoccaggio e il monitoraggio dei residui minerari. Queste tecniche, basate sulle conoscenze degli esperti e sulle linee guida stabilite nel documento BREF relativo alla gestione dei rifiuti di estrazione, rappresentano una garanzia non solo per la protezione ambientale e la sicurezza, ma anche per la tranquillità delle comunità locali che vivono vicino ai siti minerari

. Il nuovo Regolamento dovrebbe imporre alle aziende di adottare le per lo e il dei residui minerari. Queste tecniche, basate sulle conoscenze degli esperti e sulle linee guida stabilite nel documento relativo alla gestione dei rifiuti di estrazione, rappresentano una garanzia non solo per la protezione ambientale e la sicurezza, ma anche per la tranquillità delle che vivono vicino ai siti minerari Basare la revisione sulle Linee Guida “Safety First” . Queste linee guida, redatte da un ampio gruppo di esperti minerari globali , esponenti della società civile e accademici, e supportate da oltre 100 organizzazioni, delineano come i siti di residui dovrebbero essere progettati , gestiti e chiusi . Inoltre, stabiliscono le principali disposizioni finanziarie e di governance che dovrebbero essere implementate. Oltre a ciò, è fondamentale che le misure di protezione ambientale e di sicurezza delle comunità siano rafforzate e armonizzate nella nuova regolamentazione, ad esempio ampliando e uniformando la definizione di danno ambientale . L’attuale definizione, presa dalla Direttiva sulla Responsabilità Ambientale, è limitata e potrebbe essere ampliata per includere gli interessi delle future generazioni

. Queste linee guida, redatte da un ampio gruppo di , esponenti della società civile e accademici, e supportate da oltre 100 organizzazioni, delineano come i siti di residui dovrebbero essere , e . Inoltre, stabiliscono le principali disposizioni finanziarie e di governance che dovrebbero essere implementate. Oltre a ciò, è fondamentale che le misure di e di siano rafforzate e armonizzate nella nuova regolamentazione, ad esempio ampliando e uniformando la . L’attuale definizione, presa dalla Direttiva sulla Responsabilità Ambientale, è e potrebbe essere ampliata per includere gli interessi delle Garantire la partecipazione attiva delle comunità locali. T&E sottolinea l’importanza di coinvolgere le comunità sin dall’inizio e per tutta la durata di un progetto minerario. Come evidenziato nell’analisi legale pubblicata insieme a questo briefing, il coinvolgimento delle comunità è un diritto fondamentale e un passaggio cruciale. Le comunità devono essere informate in caso di incidenti, consultate prima, durante e dopo l’operatività di un sito minerario, e avere voce in capitolo nella progettazione e gestione dei residui minerari

Queste proposte di T&E mirano a creare un quadro normativo europeo più solido e coerente, che non solo protegga l’ambiente e le comunità locali, ma che ponga anche le basi per uno sviluppo sostenibile del settore minerario europeo.