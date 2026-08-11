Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Getty Images Cavo elettrico cambia rotta per salvare la tomba dell'elfo Dobby.

Un collegamento elettrico fondamentale per l’infrastruttura del Regno Unito è stato modificato per colpa di Harry Potter. Sì, perché il progetto dal valore di circa 580 milioni di dollari doveva passare attraverso il luogo dove non solo è stata girata la scena (spoiler) della morte dell’elfo domestico Dobby, ma direttamente sopra la sua tomba.

A portare alla luce il drammatico progetto elettrico è stato un fan preoccupato per la fine che avrebbe fatto la tomba simbolica dell’elfo Dobby. Dopo l’intervista sulla BBC News, la scoperta di questo progetto ha fatto muovere un fandom enorme come quello di Harry Potter. La società che si occupa del progetto all’inizio non capiva il clamore, ma alla fine ha deciso di riprogettare il percorso del cavo per evitare del tutto la tomba.

Il collegamento elettrico interrotto per una tomba

L’elettricità viene trasmessa tra una terra e l’altra attraverso dei cavi sottomarini come il nostrano Tyrrhenian Link. Tra Regno Unito e Irlanda deve passare il Greenlink. Si tratta di un progetto milionario della Greenlink Interconnector Limited, che dovrebbe collegare la contea di Wexford, sulla costa sud-orientale irlandese, e Freshwater West, una spiaggia nel sud-ovest del Galles.

Un problema facile da individuare per i veri fan di Harry Potter, mentre per chi ama la saga ma non conosce tutti i dettagli, la spiaggia del Galles è quella dove (spoiler) Dobby l’elfo domestico muore.

Un piccolo dettaglio che i fan della saga hanno scoperto e cercato subito di difendere. La società infatti è stata sommersa di chiamate da parte dei fan. Il CEO della società, Simon Ludlam, parla di letterali “centinaia e centinaia di chiamate”.

La decisione della società energetica

Chi rispondeva alle chiamate non aveva idea di chi fosse questo “Dobby” la cui tomba si trovava lungo il percorso del collegamento elettrico.

Sono quindi arrivate le spiegazioni ufficiali, ma Ludlam dice di essere rimasto comunque confuso. In un podcast avrebbe detto: “È un personaggio di fantasia in un libro di fantasia, è tutto di fantasia, di cosa stiamo parlando?”. Ma un suo collega gli avrebbe fatto notare quanto fosse “grave la situazione”, e questo perché si ha a che fare con uno dei fandom più grandi al mondo, quello di Harry Potter.

Una volta compresa la situazione, la società si è messa al lavoro per deviare il percorso del cavo ed evitare la tomba simbolica di Dobby.

Il riposizionamento non è privo di problemi o costi aggiuntivi. Ora il cavo passa molto vicino a dei veri resti archeologici dell’età del bronzo.

L’attrazione turistica è salva

La tomba di Dobby è salva, ma c’è un aspetto da tenere in considerazione oltre a quello affettivo del fandom. Quel memoriale, per quanto simbolico, alimenta una nicchia turistica.

Infatti, la tomba attira turisti da tutto il mondo in una delle spiagge spesso dimenticate del Pembrokeshire, per quanto invece molto affascinante.

Le persone partono da casa loro, da ogni parte del mondo, portando una pietra che poi appoggiano sul memoriale. Ci sono sassi provenienti dall’Italia, dall’Australia e dal Sudafrica.

Questi visitatori sono tanti e non smettono di alimentare un fandom che continua a crescere, contribuendo alle attività commerciali locali.

Anche per questo la tomba di Dobby non è soltanto la tomba di un personaggio fantasy. Secondo il Consiglio della contea di Pembrokeshire, il turismo nel Pembrokeshire contribuisce all’economia locale con circa 604 milioni di sterline (circa 815 milioni di dollari), con oltre 6 milioni di visitatori che sostengono il 23% di tutti i posti di lavoro locali.

Quanti visitatori provengano direttamente dalla tomba di Dobby è difficile da calcolare, ma sicuramente fa parte del pacchetto turistico offerto dalla zona.