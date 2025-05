Il 6 maggio è il Country Overshoot Day per l'Italia, un dato decisamente negativo per il nostro Paese. Cosa significa e cosa implica che sono finite le risorse naturali per il 2025

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock Il 6 maggio è l'Overshootday per l'Italia, giorno in cui si esauriscono le risorse naturali del 2025

Il 6 maggio 2025 l’Italia ha raggiunto il proprio Country Overshoot Day, ovvero il giorno in cui il Paese ha esaurito le risorse naturali che la Terra sarebbe in grado di rigenerare in un anno. A comunicarlo è il Global Footprint Network, che ogni anno calcola questa data simbolica per ogni nazione sulla base dei consumi e della biocapacità disponibile. Un record in negativo per il nostro Paese che rispetto allo scorsao anno ha anticipato di 13 giorni il giorno in cui sono esaurite le risorse naturali.

Cos’è il Country Overshoot Day

Il Country Overshoot Day rappresenta il momento in cui, ipotizzando che tutta la popolazione mondiale adottasse lo stesso stile di vita di un determinato Paese, si esaurirebbero le risorse annuali del pianeta. La data viene stabilita dividendo la biocapacità globale per l’impronta ecologica nazionale e moltiplicando il risultato per il numero di giorni dell’anno.

La biocapacità è la capacità degli ecosistemi di rigenerare le risorse naturali necessarie per la vita delle persone e di assorbire i materiali di scarto generati. Viene espressa in ettari globali (gha) e varia in base a diversi fattori, come la produttività del suolo, le condizioni climatiche e le pratiche di gestione del territorio.

Il caso dell’Italia

Nel 2025, per l’Italia, l’Overshoot Day è oggi 6 maggio. Questo significa che nel corso di soli 126 giorni, il Paese ha consumato tutte le risorse naturali che sarebbero state sostenibili per l’intero anno. L’Italian Climate Network ha spiegato che in Italia si bruciano in soli 126 giorni le risorse naturali che dovrebbero bastare per un intero anno: ogni giorno si consuma quanto basterebbe per quasi tre Terre.

Come detto, nel confronto con l’anno precedente si osserva un peggioramento: nel 2024 l’Overshoot Day italiano era stato registrato il 19 maggio. Il dato riflette un aumento della pressione sugli ecosistemi e una maggiore distanza dagli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Confronto tra Paesi

La data dell’Overshoot Day varia considerevolmente tra le nazioni. Nel 2025, il Qatar ha registrato il proprio Overshoot Day già il 6 febbraio, il record peggiore di tutto il mondo. All’opposto, l’Uruguay lo raggiungerà soltanto il 17 dicembre. A livello europeo, i 28 Paesi dell’Unione hanno collettivamente superato la soglia il 29 aprile. Gli Stati Uniti hanno finito le proprie risorse naturali il 13 marzo, mentre Cina ha il suo Overshoot Day il 23 maggio. Nel primo semestre la maggioranza dei Paesi raggiungono l’esaurimento delle risorse naturali.

Queste differenze riflettono diversi livelli di consumo, modelli economici, politiche energetiche e comportamenti della popolazione. Più è elevato il consumo pro capite rispetto alla biocapacità disponibile, più la data dell’Overshoot Day si sposta indietro nel calendario.

Earth Overshoot Day, un indicatore globale

A differenza del Country Overshoot Day, l’Earth Overshoot Day è una data unica che riguarda l’intero pianeta. Segna il momento in cui l’umanità nel suo complesso ha consumato tutte le risorse biologiche che la Terra è in grado di fornire in modo sostenibile in un anno.

Questa data viene calcolata ogni anno dal Global Footprint Network e annunciata il 5 giugno, in coincidenza con la Giornata mondiale dell’ambiente. Serve a sensibilizzare governi, cittadini e aziende sull’urgenza di adottare stili di vita e sistemi produttivi più sostenibili, per ridurre l’impatto ambientale e rallentare l’esaurimento delle risorse naturali.