Imu seconda casa: dove vive chi paga di più

Per l’Imu sulla seconda casa gli italiani pagano in media 1.074 euro l’anno. Ma la media è un valore scarsamente indicativo della realtà nazionale: l’analisi dei dati mostra come sul fronte dell’Imposta municipale unica sulle seconde case ci sia una disparità fra cittadini che pagano quasi il doppio della media e fra chi paga oltre la metà.

Imu seconda casa: dove si paga di più

È il sindacato Uil a stilare la classifica delle città italiane in cui si paga l’Imu più alta. La lista mostra come, a sorpresa, determinati centri del Mezzogiorno registrino cifre superiori a città del Nord ben più grandi.

Di seguito la classifica delle città italiane in cui l’Imu sulle seconde case è più cara (le cifre sono riferite all’importo complessivo dell’Imu su base annua):

Roma – 2.064 euro Milano – 2.040 euro Bologna – 2.038 euro Genova – 1.775 euro Torino 1.745 euro Bari – 1.702 euro Siena – 1.663 euro Foggia – 1.487 euro Padova – 1.471 euro Venezia – 1.457 euro

Imu seconda casa: dove si paga di meno

Qui sotto la classifica dei comuni in cui l’Imu è meno cara:

Asti – 580 euro Gorizia – 585 euro Catanzaro – 659 euro Crotone – 672 euro Sondrio – 674 euro Cuneo – 698 euro Caltanissetta – 699 euro Belluno – 707 euro Messina – 709 euro Ascoli Piceno – 720 euro

Prima casa di lusso: chi paga più Imu

Ma la classifica Uil mostra anche i costi annuali per un’abitazione principale considerata di lusso. A sorpresa per una casa di lusso a Grosseto si paga mediamente un’Imu annua più alta rispetto a un’abitazione con caratteristiche simili a Venezia o a Milano.

Roma – 6.419 euro Grosseto – 6.402 euro Milano – 6.244 euro Venezia – 6.037 euro Bologna – 5.214 euro Padova – 5.139 euro Rimini – 5.133 euro Verona – 5.132 euro Siena – 4.737 euro Massa – 4.502 euro

Su fronte delle seconde pertinenze attinenti alla stessa categoria catastale, sul podio delle città più care troviamo Roma (con una media di 110 euro annui), Milano (99 euro annui) e Bologna (96 euro annui).

E sono 17 le città dello Stivale in cui è ancora in vigore l’ex addizionale della Tasi, con aliquote superiori alla soglia massima dell’Imu (10,6 per mille):

l’aliquota è all’11,4 per mille a Roma, Milano, Ascoli Piceno, Brescia, Brindisi, Matera, Modena, Potenza, Rieti, Savona e Verona;

l’aliquota è al 10,9 per mille a Terni e Siena;

l’aliquota è all’11,2 per mille a Lecce, Massa e Venezia;

l’aliquota è all’11 per mille ad Agrigento;

altri 75 capoluoghi di provincia, sempre sulle seconde case, applicano l’aliquota del 10,6 per mille;

altri 10 comuni hanno un’aliquota sotto la soglia massima.

Per approfondire si rimanda al Rapporto IMU 2023 (primo semestre) elaborato dal Servizio UIL Lavoro, Coesione e Territorio del sindacato Uil.

Il governo Meloni ha recentemente rimodulato l’imposta sugli immobili con la legge di Bilancio. Stabilito dunque chi debba pagare l’acconto Imu entro il 16 giugno 2023 e chi no.

“Per noi, la riforma del catasto – chiarisce la segretaria nazionale Uil Ivana Veronese – si rende necessaria per riportare equità nella tassazione sul mattone, annunciata più volte nel corso degli ultimi anni e mai attuata. Riforma che deve prendere vita prestando, però, molta attenzione: questo cambiamento non dovrà significare maggiori prelievi, ma una diversa e più equa ripartizione del prelievo fiscale sugli immobili. Le modifiche dell’Imu – conclude Veronese – dovrebbero essere riviste organicamente riaprendo il cantiere del federalismo fiscale, riforma prevista, tra l’altro, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per riportare maggiore equità nei tributi locali”.

L’Imu è fra le voci che gravano di più sul bilancio familiare e nell’ultimo anno il suo peso è stato ritoccato al rialzo.