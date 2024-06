La scadenza Imu 2024 è fissata al 17 giungo sia per chi intenda pagare l'acconto (che poi andrà saldato entro il 16 dicembre), sia per chi intenda pagare tutto in un'unica soluzione

Fonte: 123RF La scadenza Imu 2024 cade di lunedì 17 giugno

La prima scadenza Imu 2024 è fissata per il 16 giugno, ma dal momento che cade di domenica la legge permette di far slittare il pagamento al primo giorno lavorativo utile. Il termine ultimo per il pagamento dell’Imu passa così automaticamente a lunedì 17 giugno 2024. Entro tale data va pagato l’acconto, il cui saldo dovrà poi essere versato entro il 16 dicembre. Ma il 17 giugno è il termine ultimo anche per chi intenda versare l’Imu in un’unica soluzione. Dal giorno dopo occorrerà regolare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso.

Quali immobili non pagano l’Imu

L’Imu (Imposta municipale propria) va pagata da chi possieda qualsiasi tipo di fabbricato, ma con alcune eccezioni. Pagano l’Imu i possessori di immobili escluse le abitazioni principali a meno che non si tratti di case di lusso. Pagano i possessori di aree fabbricabili e di terreni agricoli, dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile. Paga l’Imu il genitore assegnatario della casa familiare, il concessionario di aree demaniali e il locatario (in regime di locazione finanziaria) per gli immobili in corso di costruzione o da costruire.

Come calcolare l’Imu 2024

L’Imu si calcola in base alle aliquote e ai regolamenti approvati dai vari Comuni e pubblicati nella sezione Imu del sito del Dipartimento delle Finanze (finanze.gov.it). La pubblicazione avviene entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione, si applicano i regolamenti dell’anno precedente. Il percorso: Home Page > Fiscalità regionale e locale > Imposta municipale propria (Imu).

È vero che i dati ufficiali sono contenuti sul sito del Dipartimento delle Finanze, tuttavia la si consideri l’ultima risorsa: in genere le aliquote e le istruzioni sono indicate sui siti istituzionali dei vari comuni italiani. I siti di alcuni comuni mettono a disposizione anche un comodo calcolatore Imu.

Come pagare l’Imu 2024

L’Imu si paga tramite l’F24 utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni 35 e 53 del 2012 e 33/2013. Presso gli uffici postali sono poi disponibili dei bollettini prestampati che riportano il numero di conto corrente 1008857615 valido indistintamente per quasi tutti i Comuni italiani. Quasi tutti perché le Province autonome di Trento e di Bolzano così come la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia hanno autonomia impositiva. L’intestazione del bollettino riporta la dicitura “Pagamento Imu”.

In caso una persona possieda più immobili in altrettanti comuni, non potrà procedere a un pagamento cumulativo dal momento che sul bollettino postale prestampato c’è spazio per un per un unico codice catastale. In tale caso il contribuente dovrà procedere a tanti versamenti quanti sono gli immobili posseduti nei vari comuni.

Pagamento Imu in ritardo: come fare

Chi, a qualsiasi titolo, dovesse bucare l’appuntamento del 17 giugno 2024 per effettuare il pagamento dell’Imu non disperi: lo Stato offre la possibilità di rimediare usufruendo del ravvedimento operoso, una possibilità che permette al contribuente di mettersi in regola pagando una piccola maggiorazione.