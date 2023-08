La lotteria degli scontrini diventa istantanea: come giocare

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fonte: ANSA

Al via il restyling della lotteria degli scontrini. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha presentato lo schema della nuova lotteria, che ha avuto il via libera da parte del Garante per la protezione dei dati personali. La notizia l’ha data lo stesso Garante con la newsletter n. 508 del 4 agosto 2023.

Lotteria degli scontrini istantanea: quando parte

La lotteria degli scontrini istantanea dovrebbe partire a inizio 2024. I tempi potrebbero essere eventualmente accelerati, ma probabilmente non si andrebbe prima del 2 ottobre 2023. Quello è infatti il limite entro il quale gli esercenti dovranno adeguare i registratori di cassa.

La nuova lotteria degli scontrini istantanea protegge i minorenni, che non potranno partecipare all’iniziativa. Stabilite anche nuove regole che riguardano gli strumenti di pagamento elettronico i quali dovranno essere riconducibili al vincitore o a un componente del suo nucleo familiare.

La ratio con la quale a suo tempo venne introdotta la lotteria degli scontrini era quella di rendere più incisivo il contrasto all’evasione fiscale: i negozianti sarebbero stati incentivati a staccare gli scontrini e i cittadini sarebbero stati incentivati a pagare tramite strumenti digitali (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate e app). La lotteria degli scontrini però non riguardava tutti i beni di consumo: alcuni vennero esclusi come cinema, benzina e musei. Esclusi anche gli acquisti effettuati tramite i buoni pasto.

Per i cittadini un grosso limite è però stato rappresentato dalla necessità di esibire, ad ogni transazione valida, il proprio codice utente. Limite che la lotteria degli scontrini istantanea punta adesso a superare.

Con la nuova lotteria degli scontrini istantanea gli utenti non dovranno più fornire il proprio codice agli esercenti.

Lotteria degli scontrini istantanea: come funziona

Per giocare alla nuova lotteria degli scontrini istantanea bisogna:

scaricare l’app Gioco legale ;

; una volta installata l’app occorre autenticarsi tramite SPID o CIE (Carta di identità elettronica);

durante gli acquisti, occorrerà pagare come di consueto tramite strumenti elettronici ;

come di consueto tramite ; gli scontrini rilasciati dagli esercenti conterranno un codice bidimensionale (come ad esempio il classico QR code). Inquadrare il codice tramite la app permetterà di partecipare alla lotteria generando il codice lotteria del cliente. In caso di codice mancante, sarà l’app a generarne uno. Il codice includerà, tra gli altri dati, il codice lotteria del cliente (se presentato al momento di effettuare il pagamento elettronico alla cassa), i dettagli dello scontrino emesso (riferiti a numero, ora, data e ammontare della spesa effettuata) e le informazioni sull’esercente (riferite a partita Iva, matricola del registratore telematico o matricola di cassa);

rilasciati dagli esercenti conterranno un bidimensionale (come ad esempio il classico QR code). Inquadrare il codice tramite la app permetterà di partecipare alla lotteria generando il codice lotteria del cliente. In caso di codice mancante, sarà l’app a generarne uno. Il codice includerà, tra gli altri dati, il codice lotteria del cliente (se presentato al momento di effettuare il pagamento elettronico alla cassa), i dettagli dello scontrino emesso (riferiti a numero, ora, data e ammontare della spesa effettuata) e le informazioni sull’esercente (riferite a partita Iva, matricola del registratore telematico o matricola di cassa); i fortunati vincitori saranno informati tramite una notifica dell’app;

poi sarà necessario compilare un questionario;

infine, entro 30 giorni, sarà possibile riscuotere il premio presso uno degli esercizi abilitati.

Tutte le info sulla lotteria degli scontrini istantanea

Per approfondire si rimanda alla newsletter numero 508 di venerdì 4 agosto 2023 del Garante della privacy.

Si ricorda poi che presso l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli è istituito il sito ufficiale della lotteria degli scontrini.

La privacy dei giocatori, va specificato, veniva opportunamente tutelata anche nell’ambito della tradizionale lotteria degli scontrini.