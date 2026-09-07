Strisce blu, ticket scaduto: devo pagare la multa o solo la differenza?

La Cassazione ribadisce che con il ticket scaduto non basta versare la differenza: lo sforamento è un illecito amministrativo e può comportare sanzione e recupero della tariffa.

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ANSA

Si torna alla macchina, il ticket delle strisce blu è scaduto e sotto il tergicristallo c’è una multa. Il parcheggio era stato pagato: perché una sanzione e non il semplice saldo dei minuti rimasti scoperti? La Cassazione, con la sentenza n. 3273 del 2026, ribadisce che la sosta oltre il tempo pagato è un illecito amministrativo. L’art. 7 C.d.S. disciplina oggi il pagamento insufficiente e il recupero della tariffa: aver acquistato il ticket conta, ma non riduce sempre il conto alla sola differenza.

Ticket scaduto: perché non basta la differenza?

Nelle strisce blu la tariffa è anche uno strumento di regolazione della sosta: serve a distribuire l’uso degli stalli, favorire la rotazione dei veicoli e razionalizzare l’offerta di parcheggio. E’ questa funzione che porta la Cassazione a ricondurre il tempo oltre la scadenza alla disciplina amministrativa della sosta, anziché al semplice saldo di un rapporto contrattuale.

Per anni la questione ha diviso anche i giuristi. Il Ministero delle Infrastrutture aveva sostenuto una lettura diversa, ribadita anche nel parere n. 2074/2015. Chi acquistava il ticket e restava oltre l’orario pagato veniva distinto da chi parcheggiava senza titolo, riconducendo lo sforamento al recupero della tariffa rimasta scoperta. È da questa impostazione che nasce l’idea, ancora diffusa, di poter semplicemente pagare la “differenza”.

La Cassazione ha escluso questa ricostruzione con la sentenza n. 16258 /2016. Nel 2026, richiamando quel precedente, la Corte ha ribadito che la sosta con ticket scaduto:

“Ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale” (Cass. sent. 3273/2026)”.

La Corte parla di “evasione tariffaria” e accomuna, sul piano della qualificazione dell’illecito, la sosta oltre l’orario pagato a quella effettuata senza acquistare il ticket.

Il caso deciso nel 2026 riguardava, però, una situazione diversa: l’auto era stata lasciata in sosta senza esporre il titolo di pagamento e il parcometro non consentiva il pagamento elettronico. Il ticket scaduto entra nella motivazione attraverso il richiamo alla Cassazione sentenza n. 16258/2016, del quale la Corte conferma il principio.

Sul piano economico, il Codice della strada distingue le due condotte. Chi ha versato una tariffa poi risultata insufficiente rientra nella disciplina del pagamento insufficiente; chi non paga nulla ricade invece in quella del mancato pagamento. L’assimilazione operata dalla Cassazione riguarda quindi la natura dell’illecito, non l’identità della somma dovuta. L’art. 7 vigente costruisce infatti conseguenze economiche diverse per le due ipotesi.

Multa e tariffa possono sommarsi?

Con un ticket già acquistato, l’art. 7, comma 15, prevede tre fasce: entro il 10% del tempo pagato non si applica alcuna sanzione; oltre il 10% e fino al 50% la sanzione da 42 a 173 euro è ridotta del 50%; oltre il 50% si applica per intero. Il calcolo concreto della tolleranza del 10% sulle strisce blu dipende dal tempo effettivamente acquistato.

La questione della “differenza” si decide invece nel comma 15.1. Quando lo sforamento supera il 10%, alla sanzione si aggiunge una maggiorazione corrispondente all’“intero periodo tariffato nel giorno di calendario” dell’accertamento. Il recupero della tariffa, quindi, non viene calcolato sul prezzo dei soli minuti trascorsi dopo la scadenza.

Se la sosta costa 2 euro l’ora dalle 8 alle 20 e non è prevista una tariffa giornaliera più favorevole, l’intero periodo tariffato vale 24 euro. Per il mancato pagamento integrale il Ministero dell’Interno ha chiarito che, quando esiste una tariffa giornaliera agevolata, è quella a rappresentare il costo massimo dell’intera giornata. Il comma 15.1 usa lo stesso parametro dell’“intero periodo tariffato” anche per il pagamento insufficiente.

Il meccanismo ha anche un significato giuridico preciso. La tariffa non corrisposta viene recuperata attraverso la maggiorazione prevista dall’art. 7. Il Ministero chiarisce che queste somme diventano parte integrante dell’importo della sanzione, seguendo la disciplina degli artt. 202, 203 e 208 C.d.S.

“Chi non versa alcuna tariffa resta fuori dal meccanismo percentuale: il comma 15 applica la sanzione da 42 a 173 euro e vi aggiunge l’importo corrispondente all’intero periodo tariffato del giorno dell’accertamento”.

Se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica, l’art. 202 C.d.S. consente la riduzione del 30% entro cinque giorni sulla sanzione così determinata. La maggiorazione destinata al recupero della tariffa si aggiunge invece per intero.

C’è un caso diverso se lo stallo, oltre a essere a pagamento, prevede una durata massima. Superato quel limite si applica l’art. 7, comma 14, quarto e quinto periodo: la sanzione va da 26 a 102 euro e, se la violazione prosegue, viene calcolata in base ai periodi interi di durata massima compresi tra l’inizio della violazione e l’accertamento, fino al quadruplo.

Quando posso contestare la multa?

Un verbale per ticket scaduto si controlla partendo da due orari: la scadenza registrata sul ticket o sull’app e l’ora dell’accertamento. Se viene applicata una sanzione entro il 10% del tempo acquistato, oppure una sanzione piena quando lo sforamento resta nella fascia intermedia, il primo errore è già nei numeri.

Poi si controlla la maggiorazione: tariffa oraria, fascia giornaliera a pagamento ed eventuale tariffa giornaliera agevolata devono condurre all’importo addebitato. Il Ministero ritiene opportuno che sanzione e tariffa siano indicate separatamente nel verbale e nel preavviso di accertamento; una fotografia del cartello o del parcometro consente di ricostruire il calcolo quando le somme non tornano.

La mancata indicazione separata, da sola, non viene qualificata dalla circolare come causa automatica di nullità. Il punto da verificare resta la correttezza dell’addebito e la possibilità di ricostruirne il calcolo.

Il parcometro che non accetta carta apre un problema diverso. La sentenza n. 3273/2026 nasce proprio da questa contestazione: era pacifico che il dispositivo non consentisse il pagamento elettronico, ma l’automobilista non aveva allegato né provato perché fosse oggettivamente impossibile pagare in altro modo. Il giudice richiedeva un impedimento concreto, valutato anche in base all’ubicazione dell’area, alla presenza di persone o esercizi nelle vicinanze e alla possibilità di procurarsi monete usando l’ordinaria diligenza.

Per la Cassazione, l’assenza del pagamento elettronico può rilevare sul piano della “mancanza di colpa”. Chi fonda il ricorso su questo motivo deve quindi provare l’impedimento, non limitarsi a dichiarare di non avere monete: fotografie del parcometro, eventuali messaggi di errore, modalità di pagamento indicate sul posto e condizioni dell’area possono diventare elementi utili a dimostrare l’assenza di alternative concretamente praticabili.

Se il controllo evidenzia un vizio, la scelta va fatta prima del pagamento in misura ridotta. Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni al Prefetto oppure, in alternativa, entro 30 giorni al Giudice di pace. Le due vie presuppongono che la sanzione non sia già stata pagata in misura ridotta. Pagare per ottenere lo sconto e decidere dopo se impugnare, quindi non è una strada disponibile.