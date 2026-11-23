Un architetto ammette un errore e viene condannato a oltre 43mila euro. La vicenda chiarisce il peso delle dichiarazioni e i limiti del diniego assicurativo.

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

123RF

Può capitare di ammettere di aver causato un danno, magari per trovare un accordo con chi lo ha subito. Però, proprio per averlo riconosciuto, l’assicurato rischia di vedersi negare la copertura e di dover pagare il risarcimento di tasca propria. La Cassazione, con la sentenza n. 23739 del 21 luglio 2026, ha dichiarato nulla la clausola che fa perdere la garanzia assicurativa per la sola ammissione di responsabilità.

Il caso riguarda un architetto che durante un sopralluogo riconosce di aver sottodimensionato l’impianto di climatizzazione di uno studio dentistico. Nel 2023 il Tribunale di Milano lo condannava a versare 43.461,80 euro all’impresa appaltatrice, oltre interessi e rivalutazione. I giudici di primo e secondo grado negano la copertura assicurativa in base a una clausola della propria polizza professionale: «È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità». Tuttavia, «Non si può costringere nessuno a dichiarare il falso o tacere il vero per conservare la prestazione contrattuale», scrivono i giudici di Cassazione.

Che valore ha la mia ammissione di colpa?

“Se il sinistro rientra nella polizza, riconoscere un errore non fa perdere automaticamente il diritto alla copertura assicurativa (art. 1917 c.c.)”.

Nel caso esaminato dalla Cassazione nel 2026 l’architetto avrebbe dovuto scegliere tra riconoscere un errore che riteneva effettivo e conservare la garanzia. Secondo la Cassazione, un contratto non può imporre una scelta simile.

Gli artt. 1175 e 1375 c.c. obbligano le parti a comportarsi secondo correttezza e buona fede. L’art. 1914 c.c. impone inoltre all’assicurato di fare quanto possibile per contenere il danno (c.d. obbligo di salvataggio). Negare una responsabilità fondata soltanto per salvare la polizza può prolungare la causa e aumentare interessi e spese, fino a far crescere il debito oltre il massimale. La Corte dichiara dunque nulla la clausola ai sensi dell’art. 1418 c.c. Una firma separata o una maggiore evidenza grafica non possono rimediare a una nullità di questo tipo.

Le parole pronunciate davanti al danneggiato conservano però un peso. Dire «ho progettato un impianto sottodimensionato» significa ammettere un fatto; dire «è tutta colpa mia» esprime una valutazione sulla responsabilità. Solo una dichiarazione su fatti sfavorevoli può costituire confessione, con gli effetti previsti dagli artt. 2730 e ss. c.c. Nel giudizio che coinvolge l’assicuratore, tuttavia, la dichiarazione del responsabile non è prova piena né per lui né per la compagnia: il giudice la valuta insieme agli altri elementi (Cass. Sez. Un n. 10311/2006).

C’è poi una differenza dirimente tra ammettere un fatto e promettere un pagamento.

“Scrivere «ti devo 10.000 euro» può costituire ricognizione di debito (art. 1988 c.c.); firmare una transazione può obbligare a corrispondere la somma concordata (art. 1965 c.c.)”.

Questi atti impegnano chi li sottoscrive, senza vincolare automaticamente la compagnia che non vi abbia aderito. Prima di assumere obblighi economici è quindi opportuno trasmettere gli atti all’assicuratore e conservarne la risposta.

Il caso dell’architetto riguarda la responsabilità professionale. Nella RC auto opera anche l’azione diretta del danneggiato: la compagnia non può opporgli, entro il massimale, le eccezioni derivanti dal contratto, pur potendo esercitare la rivalsa nei casi consentiti (art. 144 del Codice delle assicurazioni).

Rischio di pagare il risarcimento di tasca mia?

“Sì. Se il danno supera il massimale della polizza, la differenza può restare a carico dell’assicurato. Lo stesso vale per la franchigia, lo scoperto e le somme relative a rischi esclusi dalla garanzia”.

L’assicurato può contestare la propria responsabilità o la somma richiesta, se ha ragioni concrete per farlo, senza violare l’obbligo di salvataggio previsto dall’art. 1914 c.c. (Cass. n. 5479/2015 e n. 10725/2025). La violazione dolosa di tale obbligo, comporta la perdita dell’indennizzo (art. 1915 c.c.). Se invece la violazione è colposa, la compagnia può ridurre la prestazione soltanto in proporzione al pregiudizio subito. Questa seconda regola non può essere modificata dal contratto a svantaggio dell’assicurato (art. 1932 c.c.).

Chi deve dimostrare che l’assicurato ha aggravato il danno?

Spetta alla compagnia provare i fatti su cui fonda la contestazione (Cass. n. 21567/2026). Se invoca una violazione colposa, l’assicuratore deve dimostrare anche il pregiudizio che giustifica la riduzione dell’indennizzo.

Anche la compagnia può essere chiamata a rispondere dell’aumento del risarcimento causato da una gestione negligente del sinistro.

Si pensi a una polizza con un massimale di 100.000 euro. Il danneggiato propone di chiudere la causa per 95.000 euro, ma l’assicuratore rifiuta l’accordo senza giustificazione. La proposta viene ritirata e la causa si conclude con una condanna a 110.000 euro. Se l’assicurato dimostra che il rifiuto negligente ha causato l’aumento, può chiedere alla compagnia anche i 10.000 euro che superano il massimale.

La Cassazione distingue la mala gestio, ossia la gestione negligente del sinistro (art. 1218 c.c.), dalla mora, che riguarda il ritardo nell’adempimento e può comportare interessi e maggior danno (art. 1224 c.c.). Se il massimale era inizialmente sufficiente ed è diventato insufficiente per la mora della compagnia, l’assicurato può ottenere una copertura integrale anche oltre il limite pattuito. Nel caso in cui il massimale era già insufficiente al momento del sinistro, la mora della compagnia può comportare gli interessi sul massimale oppure, se provato, il maggior danno da ritardo previsto dall’art. 1224 c.c.

Per ottenere il risarcimento da mala gestio, l’assicurato deve formulare una domanda specifica e provare la condotta negligente della compagnia, il danno ulteriore e il nesso causale.

Se l’assicurazione si rifiuta comunque di pagare?

“Di fronte al diniego, l’assicurato deve verificare quale clausola o circostanza invoca la compagnia, spiegare perché il rifiuto è infondato e chiedere la prestazione dovuta”.

L’assicurato può anche pretendere che l’indennità venga versata direttamente al danneggiato, senza anticipare personalmente la somma coperta dalla polizza (art. 1917, comma 2, c.c.).

Per evitare la prescrizione, l’assicurato deve informare la compagnia della richiesta di risarcimento ricevuta dal danneggiato o della causa promossa contro di lui, manifestando la volontà di attivare la polizza. Secondo la Cassazione non servono formule particolari: devono però risultare identificabili il contratto e lo specifico sinistro. L’assicurato deve inoltre poter provare che la compagnia ha ricevuto l’avviso (Cass.n. 14323/2026) .

Il diritto alla prestazione assicurativa si prescrive in 2 anni dalla richiesta risarcitoria del danneggiato o dall’azione giudiziaria. L’avviso alla compagnia sospende il termine finché il credito del terzo diventa liquido ed esigibile oppure si prescrive (art. 2952 c.c.). Un reclamo che si limita a contestare il diniego potrebbe non essere sufficiente a sospendere la prescrizione.

“L’azione per far dichiarare nulla la clausola, invece, non si prescrive (art. 1422 c.c.).”

Se la compagnia non risponde al reclamo entro 45 giorni o fornisce una risposta insoddisfacente, l’assicurato può rivolgersi all’Arbitro Assicurativo entro dodici mesi dal primo reclamo. Per le polizze danni, però, può esaminare domande di pagamento fino a 25.000 euro. Quindi, una richiesta di 43.000 euro, come la condanna dell’architetto raccontata all’inizio, supererebbe questa soglia. Le domande di mero accertamento non hanno invece un tetto economico, purché riguardino effettivamente l’accertamento di un diritto. Il ricorso è inoltre precluso se la stessa controversia è già davanti al giudice.

Se il danneggiato ha già avviato una causa, l’assicurato deve valutare subito la chiamata in garanzia della compagnia (art. 1917, comma 4, c.c.). Per evitare la decadenza, deve dichiarare nella comparsa di risposta la volontà di coinvolgere l’assicuratore e chiedere lo spostamento della prima udienza per citarlo nei termini previsti (art. 269 c.p.c.).