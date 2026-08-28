Il venditore mente sull’ipoteca, quando il notaio deve risarcire chi compra casa?

Un’ipoteca ancora iscritta non basta per ottenere il risarcimento dal notaio, conta quale controllo era tenuto a fare e se lo ha omesso.

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“Avvocato, il venditore mi aveva assicurato che il mutuo era estinto e che aveva chiesto la cancellazione dell’ipoteca. Ora scopro che non era vero. Il notaio doveva controllare e ora risarcirmi?”.

Il notaio deve verificare la situazione ipotecaria dell’immobile, ma non è sempre tenuto a verificare anche la veridicità di ciò che il venditore dichiara sull’estinzione del debito e cancellazione ipoteca. Nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2342 del 2026, l’ipoteca risultava nel rogito: erano false, invece, la dichiarazione sull’avvenuta estinzione del mutuo e quella sull’avvio della cancellazione, sostenute anche da una certificazione bancaria contraffatta. In queste condizioni, per la giurisprudenza, il notaio non rispondeva delle conseguenze della frode.

Ho comprato casa e il venditore ha mentito sull’ipoteca: il notaio deve risarcirmi?

“Per ottenere il risarcimento, non basta provare che il venditore ha mentito. Il danno deve derivare dalla violazione di un obbligo professionale che spettava al notaio”.

Il notaio che riporta nell’atto la dichiarazione del venditore, accettata dall’acquirente, non è tenuto per ciò solo ad accertarne la veridicità (Cass. ord. 2342/2026). L’estinzione del debito e l’avvenuta richiesta di cancellazione appartengono alla «dimensione negoziale del rapporto sostanziale tra le parti»: il venditore risponde di ciò che dichiara, mentre l’acquirente conserva il potere di accettare quella rappresentazione, contestarla o chiedere ulteriori verifiche.

L’art. 2700 c.c. stabilisce che:

“Il rogito fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese dalle parti davanti al pubblico ufficiale.”

La fede privilegiata riguarda il fatto che la dichiarazione sia stata resa, non la verità del suo contenuto. Inoltre, nel caso affrontato di recente dalla Cassazione, la falsa certificazione bancaria appariva, per forma e contenuto, tale da non destare sospetti e l’acquirente non aveva chiesto espressamente al notaio ulteriori accertamenti. Avrebbe potuto contestare quanto dichiarato dal venditore o domandarne la verifica; non lo aveva fatto. Per questo la Cassazione ha escluso che le conseguenze della frode potessero essere imputate al notaio.

Infatti, un conto è l’ipoteca che il notaio avrebbe dovuto rilevare e non ha rilevato; altro è l’ipoteca già conosciuta, sulla quale il venditore mente circa l’estinzione del debito o la richiesta di cancellazione.

Il notaio non deve controllare le ipoteche prima del rogito?

Sì. Le visure ipotecarie e catastali rientrano nella normale prestazione del notaio, che prima del rogito deve verificare la situazione giuridica dell’immobile e l’eventuale presenza di ipoteche, pignoramenti o altre formalità pregiudizievoli. È un obbligo collegato alla diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.

La dispensa dalle visure è un’eccezione; deve derivare da una scelta espressa e consapevole delle parti, legata alle concrete esigenze dell’operazione (Cass. ord. n. 14561/2026).

Se il notaio omette il controllo e non rileva un’ipoteca che avrebbe dovuto emergere dai registri immobiliari, può rispondere dei danni subiti dall’acquirente. L’omessa visura viola la diligenza professionale richiesta al notaio e può comportare responsabilità anche per colpa lieve, perché il controllo dei registri immobiliari non costituisce, di regola, un’attività di speciale difficoltà ai sensi dell’art. 2236 c.c. (Cass. n. 25026/2024).

Tuttavia, un conto è non scoprire un’ipoteca che il notaio era tenuto a verificare; altro è scoprire l’ipoteca e non scoprire la bugia del venditore sulla sorte del debito garantito. Nel primo caso può esserci un inadempimento professionale del notaio; nel secondo, alle condizioni indicate dall’ordinanza, la sola falsità della dichiarazione del venditore non basta a fondare la responsabilità del professionista.

Se l’ipoteca è ancora iscritta, cosa devo chiedere al notaio prima di firmare?

“Se al momento del rogito l’ipoteca risulta ancora iscritta, l’acquirente può chiedere al notaio verifiche ulteriori prima di affidarsi alla sola dichiarazione del venditore”.

Il primo punto da accertare è se il debito garantito sia stato davvero estinto e a che punto sia la cancellazione dell’ipoteca.

l’ estinzione del mutuo riguarda il debito verso la banca;

riguarda il debito verso la banca; la cancellazione riguarda l’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari.

Se l’acquisto dipende dall’effettiva estinzione del precedente mutuo, la verifica va chiesta espressamente al notaio. Formularla per iscritto consente anche di documentare quale controllo ulteriore sia stato affidato al professionista. Anche dopo il pagamento del mutuo l’ipoteca può continuare a risultare formalmente iscritta. Per i finanziamenti bancari opera, di regola, la procedura semplificata dell’art. 40-bis TUB: la banca comunica l’estinzione dell’obbligazione e la richiesta di cancellazione alla Conservatoria.



In presenza di un’ipoteca pregressa, le parti possono prevedere che il prezzo resti depositato presso il notaio e venga svincolato al venditore solo dopo la cancellazione della formalità. È uno degli utilizzi del deposito prezzo indicati dallo stesso Consiglio Nazionale del Notariato. Se, invece, parte del saldo serve proprio a estinguere il mutuo del venditore, l’operazione va coordinata con la banca e con le modalità di cancellazione dell’ipoteca.

Se scopro l’ipoteca dopo il rogito, contro chi posso agire e cosa devo provare?

“Se l’ipoteca è stata taciuta dal venditore, l’azione va anzitutto rivolta contro di lui; il notaio risponde solo se il danno dipende da un controllo che era tenuto a eseguire e che ha omesso o svolto male”.

Se il venditore ha trasferito un immobile gravato da un’ipoteca non dichiarata e ignorata dall’acquirente, trova applicazione l’art. 1482 c.c. Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo e chiedere al giudice di fissare un termine per liberare il bene; se il vincolo non viene eliminato, può arrivare alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno. La tutela presuppone, però, che il compratore non conoscesse già il gravame.

La controversia si decide soprattutto sulla prova. Servono il rogito, il preliminare, le visure ipotecarie, la documentazione bancaria, le dichiarazioni e le comunicazioni del venditore, le eventuali richieste rivolte al notaio e la prova dei pagamenti effettuati. Questi documenti consentono di ricostruire quando l’ipoteca era conoscibile, chi ne era a conoscenza e quale condotta ha prodotto il danno.

Anche il risarcimento va collegato al pregiudizio effettivamente subito. Nei casi di omessa verifica notarile, la giurisprudenza ha riconosciuto che il danno può essere commisurato, a seconda delle conseguenze concrete, al valore dell’immobile perduto nell’esecuzione oppure alla somma necessaria per evitare l’espropriazione e liberare il bene dall’ipoteca (Cass. n. 25026/2024).

L’azione di responsabilità contro il notaio si prescrive in dieci anni da quando il danno diventa conoscibile (art. 2946 c.c.; art. 9, comma 1, d.l. n. 100/2026), ma non può comunque essere esercitata oltre quindici anni dal compimento della prestazione notarile.