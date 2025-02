L’Europa manda in soffitta vecchie scartoffie e scappatoie fiscali: fatturazione elettronica per tutti, Iva digitale e un’unica dichiarazione per le multinazionali

Fatturazione elettronica, con le nuove regole diventa obbligatoria in Ue

L’Unione Europea ha finalmente deciso di scuotere il vecchio sistema fiscale e trascinarlo nel XXI secolo. Con l’introduzione di nuove regole sull’Iva e la digitalizzazione delle fatture, si mette fine a scappatoie, scartoffie inutili e sistemi obsoleti.

La fatturazione elettronica non è più un’opzione, ma un obbligo, e l’intero sistema di rendicontazione sarà centralizzato e condiviso tra gli Stati membri. Avremo quindi un monitoraggio più efficace e una semplificazione amministrativa che renderà la vita più facile a chi opera onestamente.

Nuove regole per le piattaforme digitali

Entro la fine del decennio, le imprese che operano tramite piattaforme digitali saranno soggette a nuovi obblighi fiscali. Quando i fornitori di servizi che utilizzano queste piattaforme non applicano l’imposta, saranno direttamente le piattaforme a dover provvedere al versamento dell’Iva.

Questa misura mira a eliminare disparità nel mercato, poiché attualmente molti servizi digitali sfuggono all’imposizione fiscale rispetto ai corrispettivi nell’economia tradizionale. Settori come gli affitti di breve durata e il trasporto di passeggeri tramite app (come ad esempio Uber) saranno tra i più impattati dalla riforma. Gli Stati membri potranno esentare le piccole e medie imprese da questi nuovi obblighi, una possibilità che ha ottenuto il sostegno anche del Parlamento europeo.

L’Europa punta su fatturazione elettronica e rendicontazione

Dal 2030, la fatturazione elettronica diventerà un passaggio obbligato per tutte le imprese che operano oltre i confini nazionali. Dimenticate i vecchi registri cartacei e le dichiarazioni lasciate al buon cuore dei contribuenti: i dati delle transazioni voleranno direttamente alle autorità fiscali in tempo reale, senza possibilità di manomissione o ritardi strategici.

Con un sistema di monitoraggio digitale, le amministrazioni avranno un quadro più chiaro e immediato di ogni transazione, rendendo il sistema fiscale più bilanciato e meno incline a scappatoie.

Per snellire ulteriormente gli adempimenti, gli sportelli unici per l’Iva verranno rafforzati, permettendo alle imprese di gestire tutto online con un’unica interfaccia nella propria lingua. Non solo: la riforma allargherà questa semplificazione anche alle vendite interne di beni strategici come gas ed energia elettrica, mettendo fine a un ginepraio di regole che finora ha complicato la gestione fiscale delle aziende.

I benefici economici della riforma dell’Iva

La Commissione europea ha deciso di mettere il turbo alla riforma fiscale, affilando le armi contro sprechi e manovre elusive. Con un piano che punta a chiudere le falle del sistema, Bruxelles stima di recuperare fino a 11 miliardi di euro all’anno, drenando risorse che fino a oggi si disperdevano nei meandri dell’evasione.

Per le imprese, il guadagno è tutt’altro che trascurabile: 4,1 miliardi di euro risparmiati ogni anno in oneri normativi e altri 8,7 miliardi in minori costi amministrativi nell’arco di un decennio.

Nuova dichiarazione fiscale per le multinazionali

Oltre alla rivoluzione digitale dell’Iva, il Parlamento ha deciso di rimettere in riga anche i colossi multinazionali, imponendo un’unica dichiarazione fiscale per i giganti che operano su più fronti. Una misura che manda in soffitta la giungla di obblighi sparpagliati tra mille giurisdizioni e costringe i big del mercato a una rendicontazione più trasparente e centralizzata.

Con questa stretta, le multinazionali non potranno più perdersi nei meandri delle legislazioni nazionali per giocare al ribasso sulle tasse. Un’unica dichiarazione consolidata snellisce le procedure, abbassa i costi burocratici e soprattutto impedisce scappatoie che finora hanno permesso a molti di alleggerire un po’ troppo il conto fiscale.