Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Esenzione IMU per i genitori divorziati

Il compimento della maggiore età da parte dei figli non fa scattare in automatico la fine dei benefici fiscali legati alla separazione o al divorzio. Il principio, a lungo dibattuto nelle aule di giustizia e oggetto di frequenti forzature da parte degli uffici tributari comunali, trova un presidio fondamentale nella giurisprudenza di merito. L’esenzione Imu sulla casa coniugale assegnata dal giudice continua a operare pienamente fino a quando i figli non abbiano conseguito una concreta ed effettiva indipendenza economica. La maggiore età rappresenta un dato meramente anagrafico che, isolato dal contesto materiale della convivenza e delle condizioni di sussistenza, non possiede alcuna efficacia caducatoria sulle tutele patrimoniali e abitative sancite dal tribunale.

A riaccendere i riflettori su questo delicato equilibrio tra diritto tributario e diritto di famiglia è una rilevante pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato, la sentenza numero 55/2/2026. Il provvedimento smonta la prassi degli accertamenti seriali con cui molti enti locali tentano di recuperare gettito fiscale a carico del genitore non assegnatario, ignorando sia le tutele dello Statuto del contribuente, sia l’evoluzione funzionale dell’assegnazione domestica.

Esenzione Imu casa coniugale: il caso concreto

La vicenda esaminata dai giudici toscani nella sentenza numero 55/2/2026 offre uno spaccato tipico delle tensioni tra amministrazioni locali e contribuenti. Nel caso di specie, un ente di riscossione locale aveva notificato a un contribuente separato consensualmente tre pesanti avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022. La pretesa impositiva ammontava a 1.262 euro annui, cifra a cui si sommavano interessi di mora e sanzioni, calcolata sulla quota del 50% di proprietà dell’immobile di cui l’uomo era titolare.

L’immobile in questione costituiva la residenza dell’ex moglie, a cui l’immobile era stato formalmente assegnato in sede di separazione, e dei figli nati dall’unione. Il presupposto su cui il Comune fondava la decadenza del beneficio fiscale e la conseguente riscossione coattiva era unicamente temporale: i ragazzi erano divenuti maggiorenni a decorrere dal primo gennaio 2020.

Secondo l’interpretazione formalistica dell’ente impositore, il raggiungimento del diciottesimo anno di età avrebbe fatto svanire automaticamente lo status di genitore affidatario in capo alla madre, ripristinando in capo al padre l’obbligo di versare il tributo municipale per la propria quota di comproprietà, priva di assimilazione a prima casa.

La funzione protettiva dell’assegnazione immobiliare

Il cuore della motivazione dei giudici tributari di Prato poggia sulla perfetta saldatura tra i principi del diritto di famiglia e le norme fiscali. La tutela dell’habitat domestico non si esaurisce con lo spegnimento della diciottesima candelina, poiché la funzione economico-sociale del provvedimento di assegnazione muta senza perdere valore giuridico.

Durante la fase minorile, la concentrazione dei diritti di godimento sulla casa coniugale persegue l’obiettivo primario di salvaguardare la serenità e la continuità affettiva e relazionale del minore, evitando traumi da sradicamento. Quando il figlio entra nella maggiore età, quella stessa misura evolve trasformandosi in un presidio materiale per garantire le esigenze di vita e di crescita di un individuo che non ha ancora completato il ciclo di studi o l’inserimento nel mercato del lavoro.

Il diritto all’abitazione funge da componente integrativa e primaria del dovere di mantenimento gravante su entrambi i genitori. Di conseguenza, l’esenzione Imu rimane ancorata a questo presupposto sostanziale: finché la prole convive stabilmente con il genitore collocatario e versa in condizioni di non autosufficienza reddituale, il titolo esecutivo emesso dal giudice civile mantiene intatta la propria efficacia, vincolando qualsiasi terzo, inclusa la pubblica amministrazione.

La violazione procedurale: l’obbligo inderogabile del contraddittorio preventivo

La pronuncia toscana riveste un ruolo di primaria importanza anche per un decisivo profilo di diritto amministrativo e tributario: l’applicazione dell’articolo 6-bis della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), rubricato come principio del contraddittorio preventivo.

Nel resistere alle contestazioni del cittadino, l’amministrazione comunale aveva tentato di giustificare l’omessa attivazione del confronto preventivo qualificando l’accertamento come un atto a elaborazione interamente automatizzata. La tesi difensiva dell’ente sosteneva che il recupero dell’imposta scaturisse da meri dati aritmetici e documentali: la data anagrafica di nascita dei figli registrata all’anagrafe e la conseguente assenza del versamento Imu per le annualità contestate. Secondo tale impostazione, l’invio dello schema d’atto preliminare sarebbe risultato superfluo.

La Corte di giustizia tributaria di Prato ha categoricamente respinto questa tesi. Disconoscere l’efficacia di un’omologazione giudiziale di separazione o divorzio non è una procedura meccanica o un’operazione di puro calcolo algebrico. La decadenza di un regime agevolativo richiede una complessa e approfondita indagine sulla posizione soggettiva dell’individuo e sulla realtà del nucleo familiare. Nello specifico, per contestare la spettanza dell’agevolazione, l’ente locale ha il dovere di:

instaurare formalmente il contraddittorio endoprocedimentale, trasmettendo la comunicazione preventiva e concedendo il termine di legge per la presentazione di memorie difensive;

verificare se i figli abbiano o meno intrapreso una stabile attività lavorativa o se dispongano di un patrimonio tale da renderli indipendenti;

rispettare i propri regolamenti comunali sulle entrate, che vietano revoche automatiche di benefici dichiarati in precedenza senza un’istruttoria partecipata.

L’omissione dello schema d’atto e la mancata consultazione del contribuente viziano l’accertamento alla radice, determinandone la radicale nullità per violazione dei diritti di difesa.

Il quadro normativo: dalla Legge 160/2019 alla circolare ministeriale

Sotto il profilo sostanziale, la decisione fa piena luce sulle novità introdotte dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha riscritto la disciplina generale dell’imposta municipale propria. L’art. 1, comma 741, lettera c), numero 4, della legge qualifica come assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare qualificata come casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento di separazione legale, cessazione degli effetti civili, scioglimento, annullamento o nullità del matrimonio, ovvero a seguito di procedimenti relativi a figli nati fuori del matrimonio.

Alcune amministrazioni comunali hanno cercato di strumentalizzare l’utilizzo del termine affidatario, sostenendo che l’affidamento in senso tecnico riguardi esclusivamente la prole minorenne. I giudici hanno chiarito come tale lettura sia contraria all’intenzione del legislatore.

La riforma ha infatti sostituito il vecchio binomio normativo di casa coniugale e coniuge con l’espressione più estesa e inclusiva di casa familiare e genitore. Come confermato dalle direttive del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite la circolare numero 1/DF del 2020 (richiamata per il quadro d’insieme applicativo della riforma), l’intento legislativo non era affatto quello di restringere il perimetro delle agevolazioni preesistenti, bensì di allargarlo. La modifica ha permesso di estendere l’assimilazione alla prima casa anche alle famiglie di fatto e ai genitori non sposati, preservando l’intero impianto di garanzie consolidatosi nei decenni a salvaguardia della prole non autosufficiente.

Poiché nell’accordo di separazione omologato non figurava alcuna clausola risolutiva legata al raggiungimento dei 18 anni, l’assegnazione è rimasta valida a ogni effetto.

Soggetti passivi ed esenzione Imu: chi deve pagare?

L’architettura dell’imposta municipale propria, in presenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione, delinea un meccanismo di imputazione tributaria netto e privo di ambiguità, che non lascia spazio a interpretazioni punitive per i contribuenti.

Il provvedimento del giudice civile produce un effetto fiscale immediato: costituisce per legge un vero e proprio diritto reale di abitazione in capo al solo genitore assegnatario convivente con i figli. Da questa impostazione derivano due conseguenze pratiche speculari:

il genitore assegnatario diventa l’unico soggetto passivo per l’intero immobile. Poiché la casa familiare assegnata è assimilata dalla legge all’abitazione principale, beneficia della totale esenzione Imu, purché l’immobile non rientri nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 o A/9);

il genitore estromesso – sia esso proprietario esclusivo o comproprietario al 50% dell’immobile – perde completamente la qualifica di soggetto passivo ai fini del tributo su quell’alloggio. Di conseguenza, non è tenuto a versare alcuna somma a titolo di Imu, non avendo la disponibilità materiale né il godimento del bene.

In virtù di questa assimilazione legale introdotta dalle norme tributarie, qualsiasi pretesa impositiva avanzata dal Comune nei confronti del coniuge non assegnatario si rivela del tutto priva di fondamento giuridico, poiché il carico fiscale grava esclusivamente – e con diritto all’esenzione – su chi risiede stabilmente nell’immobile con la prole.