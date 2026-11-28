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iStock Il saldo IMU 2026 scade il 16 dicembre. Le regole per calcolare l'importo, le esenzioni sulla prima casa, le riduzioni per gli iscritti AIRE

Il saldo IMU 2026 deve essere pagato entro mercoledì 16 dicembre. La scadenza riguarda i proprietari di seconde case, immobili di lusso, terreni e altri fabbricati soggetti all’imposta municipale propria. Per il versamento della seconda rata occorre verificare le aliquote stabilite dal proprio Comune e calcolare l’eventuale differenza rispetto all’acconto di giugno. Sono previste esenzioni e riduzioni IMU per determinate categorie di immobili e contribuenti, comprese le abitazioni principali non di lusso, le case concesse in comodato gratuito e quelle affittate a canone concordato.

Saldo IMU 2026, come calcolare quanto pagare entro il 16 dicembre

A differenza dell’acconto di giugno, il saldo IMU rappresenta il conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero 2026. Il contribuente deve consultare il Prospetto delle aliquote IMU pubblicato sul portale del Dipartimento delle Finanze e verificare quelle applicabili nel proprio Comune. Per i fabbricati, il calcolo parte dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente previsto per la categoria dell’immobile. Per le abitazioni il moltiplicatore è generalmente pari a 160. Alla base imponibile si applica l’aliquota comunale. Dall’importo annuale ottenuto si sottrae quanto già versato a giugno. Occorre considerare anche eventuali acquisti, vendite, cambi di residenza o modifiche dei requisiti per le agevolazioni intervenuti durante l’anno.

Chi non paga l’IMU 2026 e quali immobili sono esenti

L’abitazione principale è esente dall’IMU, insieme alle pertinenze ammesse, nel limite di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. L’esenzione non riguarda gli immobili di lusso appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, per i quali è prevista una detrazione di 200 euro. La sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale ha inoltre chiarito che i coniugi con residenze separate possono beneficiare entrambi dell’esenzione, anche nello stesso Comune, purché ciascuno abbia nell’immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale effettiva. Restano esenti, alle condizioni di legge, anche determinati terreni agricoli montani e quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Riduzioni IMU, i vari casi

Prima del pagamento è necessario verificare le principali agevolazioni previste dalla normativa:

comodato gratuito: riduzione del 50% della base imponibile per immobili non di lusso concessi a genitori o figli, rispettando i requisiti relativi al contratto registrato, alla residenza e al possesso di altri immobili.

canone concordato: riduzione del 25% dell’imposta dovuta sulle abitazioni locate con questa tipologia contrattuale.

pensionati residenti all’estero: riduzione del 50% per una sola abitazione in Italia, non locata né concessa in comodato, se ricorrono i requisiti pensionistici previsti.

anziani e disabili ricoverati: possibile esenzione per l’immobile non affittato, se il Comune ne ha disposto l’assimilazione ad abitazione principale.

IMU 2026 per residenti all’estero iscritti AIRE, chi paga e quali sconti spettano

I cittadini iscritti all’AIRE devono pagare l’IMU sugli immobili posseduti in Italia, anche quando si tratta dell’unica abitazione di proprietà. Dal 2020, infatti, il trasferimento della residenza all’estero non consente più di considerare automaticamente l’immobile come abitazione principale ai fini dell’esenzione.

La casa viene quindi generalmente tassata con l’aliquota prevista dal Comune per le seconde abitazioni. La regola riguarda anche i cittadini che lavorano all’estero e non percepiscono una pensione. Una riduzione del 50% dell’IMU è riconosciuta ai pensionati residenti all’estero che percepiscono una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. L’agevolazione riguarda una sola abitazione posseduta in Italia, purché non sia affittata né concessa in comodato.

Per beneficiare dello sconto è necessario risiedere nello Stato estero di assicurazione e rispettare i requisiti previdenziali previsti dalla normativa. Sulla stessa abitazione è riconosciuta anche una riduzione della TARI, che viene versata nella misura di un terzo dell’importo ordinario.

Sono inoltre allo studio nuove agevolazioni IMU per gli italiani residenti all’estero nei Comuni fino a 5mila abitanti. La proposta prevede l’esenzione totale per immobili con rendita catastale fino a 200 euro e riduzioni del 60% o del 33% per rendite superiori, entro determinati limiti. Le nuove misure non sono ancora in vigore e restano subordinate all’approvazione definitiva del Parlamento.