Il potenziamento del bonus bollette per le famiglie in difficoltà è stato tolto da aprile 2024, così come non è stato prorogato l'innalzamento della soglia massima Isee: la platea di beneficiari si restringe.

Le famiglie in condizioni di disagio economico o fisico che contavano sul potenziamento del bonus sociale, e il conseguente sconto nelle bollette, non possono più fare affidamento su questa misura che, va detto, era di natura straordinaria e transitoria. Introdotta dal governo nel 2023 come sostegno contro il carovita, il contributo straordinario per le bollette destinato alle famiglie più bisognose era stato confermato dalla legge di Bilancio nell’ultimo trimestre del 2023 e nel primo trimestre del 2024. Da aprile 2024, invece, si è tornati alla versione base del bonus sociale.

Stop al potenziamento del bonus bollette

Oltre alla decisione di sospendere il potenziamento per il bonus bollette da aprile scorso, il governo italiano ha scelto anche di non prorogare l’innalzamento dell’Isee necessario per capire se una famiglia ha diritto o meno al beneficio. Nel 2022 il valore massimo dell’Indicatore della situazione economica equivalente richiesto era stato innalzato a 12mila euro, prima era a 8.265 euro, mentre nel 2023 era stata portata a 15mila euro la soglia massima, con le famiglie numerose (almeno 4 figli a carico) che l’avevano vista salire da 20mila a 30mila euro. Con la mancato proroga dell’innalzamento dell’Isee, il bonus sociale vede abbassarsi la soglia massima a 9.530 euro, ovvero l’aggiornamento di quella precedente agli aumenti.

Bonus bollette, come cambia nel 2024

In base a quanto detto in precedenza, il bonus sociale per le bollette nel 2024 subisce delle modifiche o, per meglio dire, un ritorno alle sue origini. Per ottenere il beneficio è anzitutto necessario presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e ottenere un’attestazione Isee. Il valore massimo di quest’ultimo deve essere pari al massimo 9.530 euro.

Oltre all’Indicatore della situazione economica equivalente, a essere valutati sono anche i requisiti di ammissibilità delle forniture del nucleo familiare. Tale verifica viene svolta o dal Sii, Sistema informativo integrato, ovvero la banca dati contenente tutte le informazioni relative alle forniture di luce e gas dei clienti, o dal gestore idrico. In presenza di tutti i requisiti previsti, il bonus viene concesso per un totale di 12 mesi, trascorsi i quali le famiglie dovranno ripresentare la Dsu e dimostrare di avere ancora diritto al beneficio per riottenerlo.

Quanto vale il bonus sociale 2024

Il bonus sociale 2024 ha il principale scopo di aiutare nelle spese delle bollette le famiglie che si trovano in maggiore condizione di disagio economico e fisico. I suoi importi variano a seconda del tipo fornitura:

per l’ elettricità il valore viene deciso dall’Autorità, con l’importo annuale che risente del numero di componenti del nucleo familiare indicati nella Dsu. Lo sconto totale viene diviso equamente per ogni mese e riportato direttamente in bolletta;

il valore viene deciso dall’Autorità, con l’importo annuale che risente del numero di componenti del nucleo familiare indicati nella Dsu. Lo sconto totale viene diviso equamente per ogni mese e riportato direttamente in bolletta; per il gas il valore viene deciso dall’Autorità, ma la differenza è che lo sconto, anche qui presente in bolletta, varia a seconda della stagione in cui viene riconosciuto. Fattori che incidono sull’importo sono il numero di componenti della famiglia, l’uso che si fa del gas e la zona climatica della fornitura;

il valore viene deciso dall’Autorità, ma la differenza è che lo sconto, anche qui presente in bolletta, varia a seconda della stagione in cui viene riconosciuto. Fattori che incidono sull’importo sono il numero di componenti della famiglia, l’uso che si fa del gas e la zona climatica della fornitura; per l’acqua lo sconto è pari a 50 litri/abitante/giorno. Una famiglia di 4 persone, ad esempio, ha diritto a vedersi tolto il consumo di 200 litri di acqua al giorno. Il valore risente dell’area geografica in cui si trova la famiglia ricevente.

Si sottolinea infine che, ogni famiglia avente diritto, può ottenere un bonus gas, uno per la luce e uno per l’acqua per 12 mesi, con il rinnovo che avviene soltanto dopo la presentazione della documentazione aggiornata.