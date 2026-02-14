ANSA Meloni in Etiopia per il vertice Italia-Africa: corridoi energetici, infrastrutture e cooperazione da pari a pari.

Giorgia Meloni è volata in Africa, disertando la conferenza di Monaco con i leader europei.

La premier ha scelto di partecipare al secondo vertice Italia-Africa, ospitato ad Addis Abeba in Etiopia, sede dell’Unione africana. A circa due anni dall’avvio operativo del Piano Mattei, l’incontro rappresenta il primo momento di verifica su risultati.

Giorgia Meloni in Africa

Ma non solo: la presenza in Etiopia e non a Monaco certifica una scelta, quella di Meloni di accreditarsi come ponte fra l’Europa e l’Africa.

La premier offre una visione che è un cambio di paradigma per l’Occidente: niente “approccio paternalistico” ma collaborazione “da pari a pari” e risultati da raggiungere tramite integrazione tra risorse pubbliche, capitale privato e istituzioni.

Gli obiettivi: aumentare la stabilità geopolitica e garantire vantaggi economici ad ambo le parti puntando sulla gestione di filiere energetiche e migratorie.

All’orizzonte, però, c’è più di un’incognita: anche Russia, Cina e Turchia coltivano ambizioni e interessi in Africa. E qualcuno, fra i partner europei, potrebbe mal digerire l’attenzione dell’Italia per il continente africano. Ogni riferimento alla Francia è puramente voluto: al primo vertice Italia-Africa di Roma del 2024, l’assenza di Macron, che inviò suoi delegati, venne letta da alcuni analisti come un segnale di distacco o di volontà di non dare troppa enfasi a una leadership italiana sul continente.

Cosa è diventato il Piano Mattei

Il Piano Mattei viene presentato come piattaforma operativa multilivello: 14 Paesi partner, progetti bilaterali e iniziative regionali, focus su energia pulita, sicurezza alimentare, acqua, infrastrutture fisiche e digitali, sanità, formazione e occupazione giovanile.

L’architettura finanziaria si fonda su un mix di risorse pubbliche italiane, capitali privati e cooperazione con grandi istituzioni multilaterali come la Banca Mondiale e la Banca Africana di Sviluppo. La logica è quella di chiudere i rubinetti delle sovvenzioni a pioggia di concentrare investimenti in progetti specifici che portino risultati tangibili entro tempi certi. In sintesi: no alla beneficenza, sì ai partenariati industriali.

Il dossier energetico è il cuore geopolitico del Piano Mattei: tra i progetti di punta figurano l’impianto fotovoltaico Abydos II in Egitto (1 GW con accumulo), il collegamento elettrico sottomarino Elmed tra Italia e Tunisia e il finanziamento al Kenya per le strategie climatiche. Obiettivo collaterale, ma non secondario, è rafforzare il ruolo dell’Italia come hub mediterraneo dell’energia tramite i corridoi del gas.

Ad esempio, il Corridoio di Lobito che connette Angola, Zambia e Repubblica Democratica del Congo non è visto solo come infrastruttura di trasporto, ma leva per spingere lo sviluppo africano sul commercio e sulla trasformazione delle materie prime legate alla transizione verde come rame, cobalto e altri minerali.

Il nodo delle migrazioni

Nel discorso pronunciato da Giorgia Meloni ad Addis Abeba c’è anche un riferimento alle migrazioni: la premier ha parlato della “libertà di non migrare”, così da non alimentare gli appetiti dell’Occidente che cerca “manodopera a basso costo”: