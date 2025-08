Donald Trump ha deciso di schierare due sottomarini nucleari per rispondere alle dichiarazioni dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev. Il 31 luglio si era assistito a un botta e risposta teso, fatto di provocazioni reciproche: Trump aveva lanciato un ultimatum alla Russia, e Medvedev aveva minacciato di entrare in guerra direttamente con gli Stati Uniti.

Successivamente Trump ha definito l’ex presidente russo un “fallito” e Medvedev ha risposto con un riferimento alla leggendaria “mano morta”, il sistema segreto russo capace di lanciare missili nucleari.

Il litigio sui social, simile a un caso di cyberbullismo ma tra bulli, si è trasformato in un’escalation di dichiarazioni. Donald Trump ha deciso di schierare due sottomarini nucleari come risposta alle affermazioni di Dmitry Medvedev, attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa.

Negli ultimi giorni Medvedev aveva minacciato un conflitto diretto con gli Stati Uniti e l’uso del sistema di lancio missili nucleari “mano morta”. Trump non ha preso bene queste allusioni e ha voluto reagire con una prova di forza, alzando la tensione a livelli mai visti prima.

Su Truth Social il presidente ha scritto di non curarsi del basso livello di commercio tra India e Russia e ha invitato Medvedev a fare attenzione, ammonendolo sul fatto che si stesse spingendo in un territorio pericoloso.

Poi è arrivata la conferma ufficiale:

Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie dell’ex presidente della Russia, Dmitry Medvedev, oggi vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, ho ordinato che due sottomarini nucleari vengano posizionati nelle aree opportune, nel caso in cui queste affermazioni folli e incendiarie siano qualcosa di più che semplici parole. Le parole sono molto importanti e spesso possono portare a conseguenze indesiderate; spero che questa non sia una di quelle circostanze. Grazie per l’attenzione su questa questione!