Il gruppo europeo Yeldo punta sul mercato immobiliare del lusso in Italia finanziando un progetto per sei case a Bolgheri del valore complessivo di 60 milioni.

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock Case di lusso, Yeldo investe in Italia

Yeldo ha rivisto la propria strategia e ha deciso di puntare in maniera importante sul mercato delle case di lusso in Italia. Il gruppo europeo, che è specializzato nella raccolta di capitali per operazioni immobiliari di livello istituzionale e che sta consolidando la propria posizione nel real estate di fascia alta, opta dunque per un’operazione molto simile a quella già avviata nel settore luxury in Spagna.

Yeldo punta sulle case di lusso in Italia

L’operazione commerciale posta in essere da Yeldo in Italia è partita con l’aumento di capitale di 10 milioni di euro di un primario gruppo italiano che, da oltre 40 anni, è attivo in Europa nel settore immobiliare con focus su lusso e retail. Questa somma è finalizzata allo sviluppo di sei ville a Bolgheri, in Toscana. Le case di lusso hanno una superficie totale di 10 ettari e ognuna è dotata di piscina e una spiaggia privata. Si aggiungono poi 15 ettari di bosco e tre di vigneto, con il progetto complessivo che ha un valore di 60 milioni. Su questi immobili verranno eseguiti dei lavori di ammodernamento, con la fine che è attualmente fissata al primo trimestre del 2026.

L’exit strategy di Yeldo in Spagna: rendimenti anticipati

L’operazione di Yeldo in Italia richiama, in parte, quanto già fatto dal gruppo europeo in Spagna dove si è conclusa con una exit strategy anticipata l’operazione da 9 milioni euro per lo sviluppo di un hotel di lusso a 5 stelle nella regione vinicola del Priorat, in Catalogna. Dal momento della raccolta dei finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto a quello dei rendimenti sono trascorsi solo 12 mesi. Sponsor dell’operazione immobiliare spagnola è stato The Stein Group, operatore europeo leader nel campo dello sviluppo e della gestione degli hotel di lusso.

La struttura alberghiera di lusso di Priorat è stata inaugurata nel giugno 2023, è composta da 24 suite con servizi esclusivi, come piscina a sfioro, ristorante gourmet, cinque bar, vinoteca, spa attrezzata e biblioteca riservata agli ospiti.

Così Antonio Borgonovo, Ceo e founder di Yeldo Group, sul buon esito dell’operazione condotta in Spagna dal suo gruppo: “Siamo molto soddisfatti della chiusura anticipata dell’operazione in Spagna, che ha portato a un rendimento per i nostri investitori in un periodo di tempo breve. Questo risultato dimostra la solidità delle nostre strategie di investimento nel mercato immobiliare di lusso, nonostante complessità come inflazione, aumento dei tassi di interesse e un quadro geopolitico in continua evoluzione. Inoltre, il real estate di fascia alta offre la possibilità di partecipare a progetti di prestigio che valorizzano il patrimonio immobiliare e culturale delle regioni in cui operiamo”.

Mercato immobiliare di lusso: un’opportunità per l’Italia

Benché si tratti di un segmento del mercato immobiliare estremamente di nicchia, le case di lusso rappresentano una grande opportunità per l’Italia. L’interesse per questo tipo di immobili è infatti in costante crescita, con le compravendite che solo nel 2023 sono aumentate del 9 per cento rispetto all’anno precedente. Anche la scelta della Toscana come meta della nuova strategia di Yeldo non è casuale. La Regione, come ricordato da Antonio Borgonovo “è la seconda in Italia per presenza di immobili di lusso e oltre il 70 per cento dei compratori proviene dall’estero”.