Italia travolta da eventi estremi: mini-tsunami, nubifragi, trombe d’aria. Cosa succede

Nel weekend appena passato l’Italia è stata travolta da più di 10 eventi climatici estremi, con nubifragi che hanno stressato duramente la tenuta dei terreni. Un maremoto, provocato da un distacco sulla sciara del fuoco del vulcano di Stromboli che ha ripreso a eruttare, si è addirittura verificato al largo dell’isola di Stromboli, provocando un’onda di tsunami alta circa 1 metro e mezzo, già ribattezzata mini-tsunami. L’evento ha fatto scattare l’allerta sull’isola dove sono entrate subito in funzione le sirene per allertare la popolazione, ma, secondo i primi accertamenti della Protezione Civile, non si registrano danni.

In buona parte del Centro e Sud Italia sono stati due giorni tremendi: piante abbattute, campi allagati, serre completamente divelte e colture distrutte che fanno salire a oltre 6 miliardi il conto dei danni nelle campagne nel 2022. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti su dati Eswd in riferimento all’ultima ondata di maltempo sull’Italia, con allerta arancione in Puglia e gialla in altre 6 regioni: Lazio, Umbria, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia.

Il Salento, in Puglia, è stato travolto dalla furia di trombe d’aria, tuoni e fulmini su città e campagne, con allagamenti e smottamenti, alberi e cavi di alta tensione caduti, che hanno lasciato case e aziende agricole al buio e senza collegamenti – spiega Coldiretti. Terreni sommersi e danni anche in Sicilia e in Calabria, e pure nel Lazio: Roma è stata colpita da una vera e propria bomba d’acqua che ha provocato anche blackout elettrici.

Per non parlare della situazione tragica a Ischia, dove la pioggia è tornata a battere prepotentemente, facendo temere per nuove frane.

Qui la mappa dei Comuni italiani a rischio frane, con le zone a maggior rischio idrogeologico.

In Italia soltanto nel mese di novembre si sono abbattuti ben 242 eventi estremi legati al maltempo, tra bombe d’acqua, nubifragi, tempeste di vento, trombe d’aria e grandinate, che si sono riversati su un territorio reso più fragile dall’abbandono e dalla cementificazione, che – denuncia Coldiretti – hanno ridotto la capacità di assorbimento della pioggia e messo a rischio l’ambiente e la sicurezza dei cittadini con frane e alluvioni.

Qui le zone più a rischio a causa dell’abusivismo edilizio.

Gli eventi estremi quest’anno, fra nubifragi, bombe d’acqua, grandinate, bufere di vento e tornado, sono cresciuti rispetto allo stesso periodo del 2021 addirittura del 50%, con il 2022 che si classifica fino ad ora in Italia come il più caldo di sempre, con una temperatura addirittura superiore di quasi un grado (+1,07 gradi) rispetto alla media storica, secondo l’analisi della Coldiretti su dati Eswd e Isac Cnr rispetto ai primi dieci mesi.

Meteo estremo in Italia, qual è il vero impatto del cambiamento climatico

Tutto questo non è che l’ennesima conferma – se ancora ce ne fosse bisogno – del cambiamento climatico in atto, che si porta dietro una evidente scia verso la tropicalizzazione che – sottolinea Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, il rapido passaggio dal sole al maltempo e precipitazioni brevi ed intense su territori sempre più fragili. con oltre 9 comuni su 10 in Italia, cioè il 93,9% del totale, che secondo i dati Ispra hanno parte del territorio in aree a rischio idrogeologico per frane ed alluvioni.

In questo quadro non possiamo non evidenziare che negli ultimi 50 anni nel Belpaese è scomparso quasi 1 terreno agricolo su 3, cioè il 30%, con la superficie agricola utilizzabile in Italia, che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari. Per questo – continua la Coldiretti – l’Italia deve difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell’attività nelle campagne.

“Nell’immediato è necessario intervenire con aiuti concreti per aiutare le popolazioni colpite”, dice il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, ma sottolineando che bisogna accelerare sull’approvazione della legge sul consumo di suolo che giace da anni in Parlamento e che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio.

“Nell’immediato è necessario intervenire con aiuti concreti per aiutare le popolazioni colpite” afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “occorre pero’ accelerare sull’approvazione della legge sul consumo di suolo che giace da anni in Parlamento e che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio”.