Inflazione, ecco le regioni e le città più care: cambia la geografia

Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

Ad aprile nuova stangata sui prezzi. Come rileva l’Istat, il rallentamento dell’inflazione che si era registrato nei mesi scorsi si ferma e riparte la corsa dei rincari, a causa del rialzo dei prezzi dell’energia non regolamentati, il cui andamento riflette un aumento su base mensile del 2,3% (lo scorso anno era -3,9%).

Si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, il cosiddetto NIC, che si calcola al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’8,2% su base annua, da +7,6% nel mese precedente; la stima preliminare era +8,3%.

Ad aprile la variazione tendenziale – cioè rispetto allo stesso mese del 2022 – dell’indice generale dei prezzi al consumo torna a salire principalmente per l’accelerazione dei prezzi delle divisioni di spesa che includono i prodotti energetici, cioè di abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da +15,1% a +16,9%) e dei trasporti (da +2,6% a +5,1%), a cui si aggiunge un’accelerazione meno marcata ma pur sempre palpabile dei prezzi di ricreazione, spettacoli e cultura (da +3,9% a +4,9%), dei servizi ricettivi e di ristorazione (da +8,0% a +8,4%) e degli altri beni e servizi (da +3,8% a +4,4%).

Queste dinamiche – spiega l’Istat nel suo report – sono state solo in parte compensate dalla decelerazione dei prezzi dei prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +13,2% a +12,1%), di mobili, articoli e servizi per la casa (da +7,8% a +7,4%) e delle comunicazioni (da +0,9% a +0,4%). Ma non abbastanza.

Questi effetti sono stati solo in parte compensati dalla flessione più marcata dei prezzi degli energetici regolamentati (da -20,3% a -26,7%) e dal rallentamento di quelli degli alimentari lavorati (da +15,3% a +14%), degli alimentari non lavorati (da +9,1% a +8,4%), della casa (da +3,5% a +3,2%) e dei trasporti (da +6,3% a +6%). L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, registra un lieve rallentamento da +6,3% a +6,2%, così come quella al netto dei soli beni energetici, che passa da +6,4% a +6,3%.

Osservando il settore alimentare, si nota come i prezzi dei prodotti lavorati, come anche quelli dei beni non lavorati, rallentano leggermente la loro crescita, portando proprio a una sottile contrazione dell’inflazione di fondo. Frena fortunatamente anche la corsa dei prezzi del carrello della spesa, scesa a +11,6%.

L’inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,3% per l’indice generale e a +4,5% per la componente di fondo. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,9% su base mensile, aumento più accentuato rispetto a quello del NIC, a causa della fine dei saldi stagionali (di cui il NIC non tiene conto) prolungatisi in parte anche a marzo. L’IPCA aumenta dell’8,7% su base annua (in accelerazione da +8,1% di marzo); la stima preliminare era +8,8%. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e del 7,9% su base annua.

I prezzi corrono un po’ ovunque. L’inflazione è più alta di quella nazionale nelle Isole (da +8,4% di marzo a +8,8%) e nel Nord- Ovest (da +7,8% a +8,4%,), mentre risulta inferiore nel Centro (da +7,8% a +8,1%), al Sud (da +7,2% a +8,1%) e nel Nord-Est (da +7,3% a +7,7%).

La media nazionale è pari a 8,2%. Ecco le regioni con gli aumenti più consistenti ad aprile, rispetto a marzo:

Liguria (+9,7%) Sicilia (+8,9%) Umbria (+8,8%) Toscana e Piemonte (+8,7%) Abruzzo e Puglia (+8,6%) Sardegna (+8,5%) Trentino Alto Adige (+8,2%) Lombardia, Marche e Calabria (+8%) Val d’Aosta e Campania (+7,9%) Emilia-Romagna (+7,8%) Lazio, Veneto, Friuli Venezia Giulia (+7,7%) Molise (+7,4%) Basilicata (+5,9%).

Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluogo di regione con più di 150mila abitanti, l’inflazione più elevata si osserva a Genova (+9,7%), Palermo (+9,3%) e Messina (+9,1%), mentre le variazioni tendenziali più contenute si registrano a Catanzaro (+6,8%) e a Potenza (+5,8%).

Ecco le città più care ad aprile:

Genova (+9,7%) Palermo (+9,3%) Messina (+9,1%) Catania e Milano (+9%) Perugia (+8,9%) Firenze (+8,8%) Ravenna e Torino (+8,6%) Bolzano e Livorno (+8,5%) Modena (+8,3%) Bologna e Bari (+8,2%) Trento e Venezia (+8,1%) Padova(+8%) Aosta (+7,8%) Roma e Napoli (+7,7%) Rimini (+7,6%) Brescia (+7,5%) Cagliari, Verona e Trieste (+7,4%) Campobasso e Reggio Calabria (+7,3%) Ancona (+7,2%) Parma (+7%) Reggio Emilia (+6,9%) Catanzaro (+6,8%) Potenza (+5,8%).

Con uno sguardo più generale, guardando invece all’inflazione tendenziale, cioè agli aumenti dei prezzi rispetto ad aprile di un anno fa, in testa alla classifica delle città più care c’è sempre Milano, dove l’inflazione tendenziale pari a +9%, il che si traduce in una maggior spesa per le famiglie pari a 2.443 euro in più a nucleo mediamente.

Ecco le città più care oggi rispetto al 2022 (con i rincari rispetto ad aprile 2022):

Milano (+9%; +2.443 euro a famiglia) Bolzano (+8,5%, +2.259 euro a famiglia) Siena (+9,6%, +2.164 euro a famiglia) Varese (+8,1%, +2.136 euro a famiglia) Trento (+8,1%, +2120 euro a famiglia) Grosseto (+9,4%, +2119 euro a famiglia) Genova (+9,7%, +2.114 euro a famiglia) Mantova (+8,3%, +2.107 euro a famiglia) Como (+7,9%, +2.083 euro a famiglia) Lecco (+8,2%, +2.082 euro a famiglia).

Sull’altro fronte della classifica, la città più virtuosa d’Italia in termini di spesa aggiuntiva più bassa è Potenza, con l’inflazione più bassa del Paese (+5,8%) e dove in media si spendono solo 1.145 euro in più. Ma vediamo il dettaglio:

Potenza

Catanzaro (+6,8%, +1.270 euro)

Campobasso (+7,3%, +1.337 euro)

Reggio Calabria (+7,3%, +1.363 euro)

Cagliari (+7,4%, +1.390 euro)

Sassari (+7,8%, +1.404 euro)

Bari (+8,2%, +1.423 euro)

Ancona (+7,2%, +1.431 euro)

Caserta (+7,4%, +1.439 euro)

Caltanissetta e Trapani (+8,1%, +1.545 euro).