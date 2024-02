Fonte: 123RF L'Antitrust multa Supermoney per pratica commerciale scorretta

L’Antitrust ha emanato una multa di 1,48 milioni di euro alla società Supermoney per pratiche commerciali scorrette. Dopo aver ricevuto la sanzione, l’azienda avrebbe corretto il suo comportamento agendo con maggiore trasparenza nei confronti dei clienti e chiarendo alcuni aspetti delle sue offerte.

Supermoney offre un servizio di comparazione dei costi delle forniture di gas e luce. Si tratta di un tipo di aiuto molto ricercato da quando è entrato in vigore il mercato libero dell’energia e progressivamente gli italiani stanno passando dal fornitore unico e dai mercati tutelati ai fornitori privati. Secondo l’Antitrust però, Supermoney pubblicizzava risparmi senza chiarire come ottenerli nel proprio materiale informativo.

La multa dell’Antitrust a Supermoney

Nella mattinata di mercoledì 28 l’Antitrust, l’autorità dello Stato che si occupa di vigilare sulla correttezza della concorrenza in vari mercati italiani, ha comunicato di aver emanato una multa di 1,48 milioni di euro per la società Supermoney. La ragione di questo provvedimento fa riferimento ad alcune pratiche commerciali scorrette adottate dal sito di comparazione dei fornitori di energia elettrica.

“La società, che svolge attività di comparazione economica di offerte anche relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, ha diffuso claim senza gli elementi informativi sulle modalità per ottenere i risparmi pubblicizzati. Inoltre non ha specificato che l’attività di intermediazione era remunerata e non ha definito una classificazione delle offerte commerciali precisando i criteri utilizzati” ha scritto l’Antitrust nella nota diffusa a corredo del provvedimento.

L’Autorità ha anche specificato che, dopo aver ricevuto il provvedimento, l’azienda ha corretto il proprio comportamento: “Supermoney ha posto fine alle condotte scorrette adottando numerose misure per accrescere la trasparenza informativa sui criteri di classificazione delle offerte e chiarendo che la società svolge attività di intermediazione commerciale a favore di alcuni operatori del settore” ha scritto l’Antitrust.

Cosa fa Supermoney

In chiusura della sua nota sulla multa a Supermoney, l’Antitrust ha anche specificato come il ruolo di questo tipo di servizi, che comparano i costi e le offerte delle forniture di gas ed energia elettrica, siano cruciali in questo momento di passaggio dai mercati tutelati al mercato libero.

L’attività di Supermoney si basa infatti proprio sulla necessità delle persone di orientarsi durante il passaggio dal fornitore unico di energia elettrica e gas a quelli privati. Il sito svolge un servizio di comparazione tra le molteplici aziende disponibili nelle varie regioni italiane che permettono di siglare diversi contratti che cambiano non soltanto nel prezzo ma anche nel servizio offerto.

Il riferimento della multa dell’Antitrust riguarda solo l’attività di confronto delle forniture di luce e gas per la casa, ma Supermoney offre sul proprio portale molti altri servizi simili. Si possono comparare diversi contratti per internet di casa, assicurazioni auto, conti correnti, mutui e prestiti.

Secondo l’Antitrust, il sito avrebbe pubblicizzato alcuni risparmi ottenibili tramite il proprio servizio, in particolare riguardo le bollette di gas e luce. Analizzando il materiale informativo però, l’Agenzia non avrebbe trovato le indicazioni necessarie su come ottenere le cifre pubblicizzate. Di conseguenza ha erogato la multa per pratica commerciale scorretta a Supermoney.