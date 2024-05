Summerdays 2024 di McDonald’s, le offerte e come funzionano

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: Ansa Le offerte dei Summerdays 2024 di McDonald’s

Con l’arrivo della stagione estiva il colosso dei fast food McDonald’s è pronto a lanciare i nuovi Summerdays 2024. Si tratta di una serie di promozioni giornaliere con prezzi fortemente ribassati che la catena dedica ai propri clienti che hanno scaricato e si sono registrati all’App McDonald’s. L’iniziativa inizia il 30 maggio 2024 e andrà avanti fino al 26 giugno con un’offera speciale al giorno.

I Summerdays 2024 di McDonald’s

Con lo scopo di rendere più accessibili i propri prodotti e fidelizzare la clientela, McDonald’s punta sui Summerdays anche nel 2024 dopo gli ottimi risultati registrati nel corso degli ultimi anni. Le offerte, come detto, sono giornaliere e la struttura della campagna obbliga gli appassionati del fast food a scaricare l’App della catena di ristoranti, a registrarsi e a consultare quotidianamente gli sconti del giorno. La convenienza, tuttavia, vale per molti questa operazione, visto che non sono mancati negli anni scorsi lunghe file nei ristoranti e crolli dell’App di McDonald’s in occasione di giornate contraddistinte da sconti molto accattivanti.

Summerdays 2024 McDonald’s, come funzionano

Gli sconti del Summerday 2024 di McDonald’s iniziano il 30 maggio 2024 e, così come indicato sul sito italiano della catena di fast food, andranno avanti fino al 26 giugno. Per poter usufruire delle offerte serve avere un profilo nell’App McDonald’s, con gli utenti che potranno usarli solo nei ristoranti aderenti della catena. Il consiglio è quello di assicurarsi che il McDonald’s più vicino alla propria abitazione sia tra questi, avendo cura di prestare attenzione anche agli orari di apertura e alle disponibilità della struttura.

Summerdays 2024, le prime offerte di McDonald’s

McDonald’s svela quotidianamente quali sono le offerte relative a quella specifica giornata e, come ogni anno, l’attesa maggiore è per il sottocosto dei prodotti di punti del ristorante made in Usa. La prima offerta del 30 maggio dei Summerdays 2024 è già stata comunicata e, sicuramente, sarà in grado di attirare l’attenzione di molti fan dei panini della grande M gialla. Si parte infatti con la possibilità di acquistare un Crispy McBacon o un McChicken con patatine grandi al prezzo speciale di 2,90 euro. L’azienda precisa che questa scontistica verrà applicata solo il 30 maggio, a partire dalle ore 9:00.

I numeri di McDonald’s in Italia

McDonald’s ha nell’Italia un Paese molto importante per i propri introiti, visto che la catena di fast food americana che per prima ha colonizzato lo stivale vanta ancora un grande successo presso i consumatori. I dati di McDonald’s Italia lo confermano: nel 2022 il valore generato ha sfiorato i 2 miliardi di euro (lo 0,1 per cento del PIL nazionale), con le tasse versate alle casse dello Stato che sono state pari a 623 milioni (lo 0,11 per cento delle entrate fiscali totali dell’anno).

C’è poi l’ottimo risvolto sull’occupazione nazionale, con McDonald’s che nel 2022 ha avuto lungo tutta la filiera 42.601 dipendenti (il 4,3 per cento dell’intera occupazione nazionale della ristorazione) con 705 milioni di euro di stipendi versati. E ancora, il 92 per cento dei contratti offerti da McDonald’s in Italia sono stabili, con ben l’83 per cento degli occupati che è under 30 e ben il 62 per cento è donna.