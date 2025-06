Spesa energetica sotto controllo: con Enel le nuove soluzioni per luce e gas a canone fisso

Enel Pianificare le spese per l'energia con le opzioni a tariffa fissa

Ogni stagione porta con sé un cambiamento: nell’aria, nella luce e nel ritmo quotidiano. Ma ce n’è uno che grava più degli altri, e che pesa sulle famiglie e sulle imprese italiane con la regolarità delle bollette: il costo dell’energia. In inverno sono i termosifoni che incidono, d’estate i condizionatori non danno tregua, e in mezzo ci sono fatture che oscillano, tariffe che cambiano con oneri accessori e IVA. Il risultato è qualcosa di incerto, dove prevedere la spesa mensile diventa difficile.

In un momento di continue variazioni, Enel Vera Luce e Enel Vera Gas rispondono concretamente con una nuova modalità di gestione dell’energia che trasforma la bolletta in una voce stabile del bilancio familiare: un importo fisso mensile per 3 anni comprensivo di IVA, a cui aggiungere solo l’eventuale canone Rai e conguaglio annuale.

Il valore della prevedibilità in un mercato che cambia

Quando i prezzi dell’energia fluttuano con mercati, crisi geopolitiche e andamenti stagionali, la stabilità ha un valore tutto suo. E così, pianificare significa prendersi cura del futuro, e per farlo serve chiarezza. Ecco perché le offerte a tariffa fissa di Enel per Luce e Gas introducono un modello innovativo e su misura per chi vuole controllare la spesa, senza rinunciare alla qualità del servizio.

L’idea è semplice. Con Enel Vera Luce, ogni cliente può scegliere la taglia energetica più adatta al proprio profilo di consumo: dalla XS, per chi consuma poco, alla XL per chi ha una casa grande o un’attività con elevati bisogni energetici.

Enel

Si parte con la XS, per 1500 kWh stimati annui, che può soddisfare il fabbisogno energetico di single o coppie con consumi contenuti, fino alla XL, con 3800 kWh annui, per chi ha necessità più elevate o vive in case di grandi dimensioni. Nel dettaglio, la taglia S, che copre 2000 kWh annui, si rivela ottima per piccoli nuclei familiari o appartamenti di medie dimensioni, mentre la M, da 2500 kWh annui, è studiata per famiglie con consumi nella media. Per esigenze maggiori, la L da 3000 kWh stimati annui e la XL da 3800 kWh annui rappresentano la soluzione perfetta per chi dispone di case grandi o per chi ha bisogno di un consumo energetico più elevato.

E se le abitudini cambiano? Nessun problema. La taglia scelta può essere modificata nel tempo con la massima flessibilità in base alle reali esigenze.

Inoltre, fino al 09 Luglio chi sceglie le taglie a partire da 2.000 kWh stimati annui, riceve uno sconto mensile di 5 euro, per 12 mesi.

Tecnologia e semplicità al servizio del cliente

Non resta che capire quale sia la propria taglia. E non è complicato. Enel mette a disposizione un simulatore disponibile sia sul sito che nell’app ufficiale. Bastano pochi minuti: si carica una bolletta recente e il sistema analizza automaticamente il consumo, suggerendo la taglia più adatta.

Una volta scelta la propria misura, si entra in un percorso di tre anni di offerta a canone fisso, proporzionata al livello di consumo previsto. Se i consumi effettivi differiscono sensibilmente da quelli stimati, è previsto un conguaglio annuale.

Enel

Stabilità e controllo, due alleati per famiglie e imprese

L’offerta a canone fisso di Enel può dunque rispondere a un’esigenza reale prevedendo quanto si spenderà ogni mese per l’energia, in modo preciso, controllato, coerente con le proprie abitudini. Per le famiglie significa pianificare meglio il bilancio domestico, senza l’ansia di rincari improvvisi.

È un cambio di modello. Da utenti passivi, vincolati a oscillazioni e meccanismi complessi, a protagonisti consapevoli della propria esperienza energetica.

Tutte le informazioni di dettaglio sulle offerte Enel Vera Luce e Gas sono disponibili sia sul sito che presso i negozi Enel.