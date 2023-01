Quali sono i migliori supermercati in Italia con i prezzi più bassi

Fonte: 123RF i migliori supermercati in Italia con i prezzi meno cari

Grazie a una doppia indagine di Altroconsumo – due distinti report pubblicati a distanza di pochi mesi – oggi siamo in grado di dire quali sono i migliori supermercati in Italia (scelti dai clienti) con i prezzi più bassi. Tra gli store che più hanno soddisfatto gli acquirenti, dove è garantito il maggior risparmio?

Quali sono i migliori supermercati in Italia

Lunedì 16 gennaio Altroconsumo ha pubblicato la classifica dei supermercati preferiti dai consumatori (qui, invece, la classifica dei migliori supermercati sostenibili). L’elenco è stato stilato tenendo conto del grado di soddisfazione dei clienti – intervistando 9.834 soci – grazie ai quali è stato possibile stilare le classifiche delle catene preferite di:

supermercati/ipermercati;

superette (punti vendita di prossimità, più piccoli e con meno prodotti);

discount e insegne locali.

Per quanto riguarda la prima tipologia, in cima alla classifica primeggiano Esselunga e Ipercoop, seguiti da NaturaSì e Coop.

Passando ai discount, a conquistare il podio sono Aldi e Eurospin (che a proposito, sta assumendo: qui le offerte di lavoro pubblicate). I discount soddisfano molto per i prezzi: nove insegne su dieci hanno una valutazione ottima, eccetto Tuodì, giudicata buona (anche le insegne locali sono molto apprezzate per questo aspetto). Inoltre, piacciono anche per i prodotti acquistati: solo Prix, IN’s e Tuodì hanno una valutazione buona su questo fronte, tutte le altre ottima. Quando si parla di catene locali, invece, a fare da apri-fila sono Supermercati Visotto, i brand romani Pewex e CTS Supermercati e la veneta Iperlando.

Tra gli elementi maggiormente considerati dagli intervistati nella scelta del market di fiducia, il primo criterio di scelta è la praticità (33%), specialmente legata alla facilità di raggiungimento del punto vendita. Altro elemento di gran rilevanza è la convenienza, criterio principale per il 25% degli intervistati. Un altro criterio di scelta è rappresentato dalla qualità dei prodotti disponibili (17%) e per il 13% del campione è dato dal buon assortimento dei prodotti. A questi si aggiungono anche il comfort dei punti vendita, il tempo di attesa alla cassa, la qualità di frutta e verdura fresca.

I supermercati dove si risparmia di più

Nell’analisi svolta da Altroconsumo, un’interessante nota viene dedicata a un precedente report – pubblicato a settembre 2022 – dove venivano invece analizzati i supermercati con i prezzi più convenienti. Grazie all’indagine annuale sui prezzi della grande distribuzione, infatti, è stato possibile individuare – tra super, iper e discount – le insegne meno care a livello nazionale (per una spesa con i prodotti più economici, ma anche di marca, con il marchio del distributore e mista). Tra questi, ad oggi, troviamo anche alcune insegne premiate dai clienti come le migliori.

Nello specifico:

per i prodotti di marca, Esselunga ha ottenuto il titolo di supermercato più conveniente;

ha ottenuto il titolo di supermercato più conveniente; Aldi ed Eurospin primeggiano invece tra i discount, dove una famiglia media di 4 persone comprando i prodotti più economici in assoluto può risparmiare fino a 3.350 euro all’anno rispetto a quanto spende mediamente (8.550 euro secondo Istat);

primeggiano invece tra i discount, dove una famiglia media di 4 persone comprando i prodotti più economici in assoluto può risparmiare fino a 3.350 euro all’anno rispetto a quanto spende mediamente (8.550 euro secondo Istat); pe la spesa mista (che include tutti i tipi di prodotti: di marca, a marchio del distributore e più economici in assoluto) le insegne di supermercati e ipermercati più economiche sono Famila Superstore e Dok. Quanto ai discount – per cui vale una classificazione diversa – vince ancora Eurospin ;

; per la spesa con prodotti a marchio del distributore in vetta c’è Carrefour.

L’indagine, focalizzata sui risparmi, nasce a seguito dell’aumento dei prezzi spinto dall’inflazione (qui i prodotti che sono aumentati di più), e che ha avuto una ricaduta anche sulla grande distribuzione, dove in media gli aumenti sono stati del 2,6%.