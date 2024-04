I gelati Ringo e Gocciole hanno un nuovo formato in vaschetta per il consumo domestico. Ma arriva anche il nuovo gelato Pavesini al tiramisù

Fonte: 123RF Gocciole, Ringo e Pavesini gelato in vaschetta

La collaborazione fra Algida e Barilla prosegue e dà vita a Gocciole, Ringo e Pavesini in versione gelato in vaschetta (quest’ultimo al gusto tiramisù). Per i primi due si tratta di un nuovo formato, per i Pavesini si tratta di un debutto assoluto. La partnership fra i due colossi alimentari è nata nel 2021 con l’obiettivo di individuare nicchie di mercato in cui incuneare versioni estive dei famosi biscotti da colazione e merenda. I Pavesini in versione ice cream sono solo gli ultimi arrivati nella linea produttiva.

Da Algida e Barilla i gelati Pavesini, Ringo e Gocciole

“La collaborazione si fonda su valori comuni ad entrambe le aziende (in primis l’impegno per la sostenibilità) ed è all’insegna dell’innovazione e della produzione Made in Italy. La partnership strategica tra le due eccellenze del Made in Italy compie un ulteriore passo avanti con l’estensione nel segmento delle vaschette apportando innovazione e un carattere distintivo. L’ambizione è di attrarre nuovi consumatori e contribuire a far crescere la categoria”. Così recita un comunicato dei due brand.

I tre nuovi prodotti, che Barilla e Algida (oggi parte di Unilever) assicurano contenere le migliori materie prime come latte fresco italiano di alta qualità, alternano mix di gelato e biscotti che richiamano la versione originale nello strato centrale e nelle guarnizioni. Nella realizzazione i due brand hanno puntato sul rispetto dell’ambiente: la vaschetta, in particolare, è realizzata interamente in carta.

Nel 2023 i biscotti Gocciole hanno festeggiato i 25 anni di vita. Secondo i dati di vendita dell’anno precedente si sono confermati i biscotti più amati dagli italiani con 48 milioni di confezioni vendute. Secondo una ricerca, le Gocciole sono acquistate da circa 8 milioni di famiglie in Italia. Si tratta di un biscotto nato nel 1987 nella linea di frollini degli Amici del mattino e divenuto marchio autonomo nel 1998.

I Pavesini nacquero nel 1948 con il nome di “Biscottini di Novara”. L’attuale nome, che deriva da quello dell’imprenditore alimentare Mario Pavesi, arrivò nel 1952. L’attuale formato dei Pavesini si deve a un viaggio dell’imprenditore negli Stati Uniti, dove studiò i gusti dell’utenza e le tecniche produttive.

Anche i Ringo sono figli di Mario Pavesi e devono la loro nascita all’osservazione dei gusti del popolo statunitense. Pavesi intendeva creare uno snack dolce dedicato non alla colazione dei bambini ma alla merenda degli adolescenti. Nel 1967 arrivarono i Ringo. Il nome venne preso dal batterista dei Beatles Ringo Starr. I Ringo furono fra i primi prodotti a puntare nelle loro pubblicità sul concetto di fraternità fra le etnie.

Dove trovare le vaschette gelato Pavesini, Ringo e Gocciole

I gelati Pavesini, Ringo e Gocciole in vaschetta sono già in distribuzione nei supermercati nel formato da 435 grammi. Per gustarli al meglio, i brand suggeriscono di conservarli a una temperatura di -18 gradi.

Altri gelati Algida e Barilla

Oltre ai nuovi prodotti, la collaborazione fra Algida e Barilla ha dato vita a: Sandwich Gocciole Biscotto Gelato, Baiocchi Biscotto Gelato, Ringo Gelato, cono Pan di Stelle e Togo in versione stecco e in versione cono. Oggi arrivano anche le tre vaschette Pavesini, Ringo e Gocciole.