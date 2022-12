Fonte: ANSA Una collezione di sneakers di Michael Jordan esposte all'asta Sotheby's

Una coda chilometrica formata da centinaia di persone si è appostata davanti al nuovo punto vendita Nike a Milano dedicato a Michael Jordan, il primo al mondo in onore della leggenda del basket e dello sport. Più e meno giovani si sono accampati già dalla sera prima per non perdersi l’inaugurazione del negozio-museo di via Torino dove sono esposti i capi e i modelli di sneakers del brand che hanno alimentato e reso ancora più immortale il mito di Jordan.

In Italia il primo negozio al mondo dedicato a Michael Jordan: l’inaugurazione

Il “Jordan World of Flight” di Milano si estende per oltre 360 metri quadrati dedicati al brand che Nike creò appositamente per Michael Jordan raffigurando una sua iconica schiacciata a canestro tramite un’inconfondibile figura stilizzata a forma di ipsilon rovesciata.

La vera inaugurazione è stata però alla Galleria Meravigli dove è andato in scena uno show fatto di musica, interviste, cimeli raccolti nella mostra di Marco Evangelisti e una gara di schiacciate spettacolari dei “dunkers”.

A fare gli onori di casa presidente della Jordan brand global, Craig Williams che spiega come il legame tra l’Italia e il campione del basket abbia radici profonde: “Fu in Italia, a Trieste, che nel 1985 Michael Jordan mandò in frantumi il tabellone del canestro, e indossava le Air Jordan 1. Le Air Jordan 2 sono state prodotte in Italia. E Milano è una delle capitali della moda: le cose che accadono qui muovono tutto il resto”.

Presente alla serata anche Marco Belinelli, tra i più grandi cestisti italiani attualmente in forza alla Virtus Bologna, che ha ricordato la sua esperienza in Nba proprio nella squadra che Michael Jordan rese immortale: “La prima cosa incredibile di quando fui ingaggiato dai Bulls – ha detto – è stato entrare nella loro palestra. Pensare che lì si era cambiato e si era allenato Michael è stato incredibile”.

In Italia il primo negozio al mondo dedicato a Michael Jordan: il punto vendita

Il negozio-museo è destinato a diventare una meta di pellegrinaggio per tutti gli appassionati della leggenda Nba e delle sneakers con il suo marchio.

Una delle pareti del punto vendita è costellata da quaranta modelli di scarpe sportive, tutte anticipazioni dei modelli della prossima collezione primaverile realizzata in collaborazione con i cereali Wheaties, altro marchio legato al cestista statunitense.

In fondo al negozio sopra una fila di divani in stile anni Ottanta, spiccano una serie di fotografie iconiche dei momenti più significativi della carriera di Jordan, mentre altri spazi espositivi con le collaborazioni con vari artisti e designer.

Non possono mancare le collezioni di cimeli e coppe, con i piatti commemorativi delle sue vittorie e le “action figure” del campione.

Inoltre il negozio dà la possibilità di personalizzare i propri capi d’abbigliamento col marchio dedicato a Michael Jordan in un laboratorio di stampanti a caldo.

Infine, è presente un’area più protetta dove sono conservate le sneakers a tiratura limitata, acquistabili attraverso vere e proprie aste tra collezionisti su un’app dedicata.

