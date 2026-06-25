Durata, liquidità, rischio di mercato e tassazione: cosa pesa davvero quando si parcheggia il proprio capitale tra conti deposito, Bot e Btp

iStock Come scegliere gli investimenti a breve termine e capire quanto conta il fattore tempo nella scelta

Gli investimenti a breve termine hanno l’obiettivo di preservare il valore dei risparmi e, quando possibile, di ottenere un rendimento. Questa soluzione viene spesso scelta da chi prevede di utilizzare il capitale entro pochi mesi o alcuni anni, ad esempio, per affrontare delle spese future già programmate o semplicemente per creare un fondo di emergenza. In questi casi la priorità non è ottenere il massimo guadagno possibile, ma mantenere il capitale facilmente disponibile e limitare i rischi. Per questo motivo gli investimenti a breve termine privilegiano solitamente strumenti caratterizzati da una maggiore stabilità rispetto ad altre forme di investimento più aggressive.

Quanto è importante l’orizzonte temporale quando si sceglie un investimento?

L’orizzonte temporale è uno degli elementi più importanti per la pianificazione dei propri investimenti. Sapere in anticipo quando potrebbe servire il denaro consente infatti di individuare gli strumenti più adatti ed evitare rischi inutili.

Chi prevede di utilizzare il capitale nel breve periodo tende generalmente a preferire prodotti più prudenti, che puntano soprattutto alla conservazione del patrimonio. Chi invece può lasciare il capitale investito più a lungo può valutare anche strumenti con prospettive di rendimento più elevate.

La durata dell’investimento è fondamentale perché i mercati finanziari possono attraversare periodi di difficoltà temporanea. Un investimento che perde valore oggi potrebbe recuperare nel tempo, ma chi ha bisogno immediato del denaro potrebbe essere costretto a vendere nel momento meno opportuno.

Che rischi presentano gli investimenti a breve termine?

Molti risparmiatori considerano gli investimenti a breve termine completamente sicuri ma in realtà non è così. Ogni investimento comporta infatti una quota di rischio, anche quando viene considerato prudente.

Esiste infatti il rischio di mercato legato alle oscillazioni dei prezzi degli strumenti finanziari e quello d’inflazione che può ridurre il potere d’acquisto del capitale nel tempo.

Bisogna inoltre considerare la possibilità di insolvenza, ovvero che l’emittente non riesca a rispettare i propri impegni finanziari, e il rischio legato alle variazioni dei tassi di interesse.

Conoscere questi aspetti aiuta a effettuare scelte più consapevoli e a selezionare strumenti coerenti con le proprie esigenze e con il proprio orizzonte temporale.

Come capire quale livello di volatilità accettare?

Quando si decide di investire, uno degli aspetti più importanti da considerare è l’esposizione che si è disposti a sopportare. Ogni investitore ha caratteristiche diverse: alcuni preferiscono infatti la stabilità e la protezione del capitale anche se i rendimenti sono più bassi, mentre altri sono disposti a sopportare oscillazioni maggiori in cambio della possibilità di guadagni più alti.

Per individuare il proprio profilo di rischio è utile analizzare la situazione economica complessiva, la disponibilità di risparmi di emergenza e gli obiettivi futuri. Chi dispone di una buona riserva di liquidità può affrontare con una maggiore serenità anche strumenti più dinamici. In caso contrario, è preferibile mantenere un approccio più prudente. Valutare con attenzione questi aspetti consente di evitare scelte impulsive e di investire in modo più consapevole.

I conti deposito sono ancora una soluzione conveniente per brevi investimenti?

Tra gli strumenti più utilizzati per investimenti di breve durata ci sono i conti deposito, tornati nuovamente al centro dell’attenzione dopo il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea. Si tratta di prodotti che consentono di ottenere una remunerazione solitamente più alta rispetto a quella di un conto corrente, soprattutto se si sceglie la forma vincolata. In questo caso il denaro viene lasciato depositato per un periodo prestabilito in cambio di un rendimento più alto. I conti deposito non vincolati, invece, permettono di ritirare le somme in ogni momento, ma offrono normalmente tassi di interesse inferiori.

Tra i migliori conti deposito del momento c’è quello Arancio di banca Ing che offre il 4% annuo lordo per 12 mesi.

Per fruire di quest’offerta è però necessario aprire il conto corrente Arancio e il conto Arancio entro il 30 luglio 2026 e poi attivarli entro il 31 agosto. Bisogna poi accreditare lo stipendio o avere almeno 1.000 euro di entrate entro il 31 ottobre 2026 (continuando a riceverli ogni mese). Se si rispetteranno queste disposizioni, si avrà il 4% annuo lordo sul conto deposito fino a massimo 50.000 euro.

Ecco un esempio di rendimento:

Nel caso si vogliano depositare 30.000 euro sul conto Arancio, alla fine dell’anno si otterrà un capitale totale di 31.200 euro lordi, con un guadagno effettivo di 1.200 euro di interessi.

Anche il conto deposito Più di Credem offre un tasso annuo lordo del 6% a scadenza dei 6 mesi. Quest’offerta è riservata ai nuovi clienti che aprono il conto corrente e accreditano lo stipendio o la pensione. Per fruire della promozione è però necessario recarsi in filiale e conferire nuova liquidità per un minimo di 5.000 euro.

Investire in titoli di Stato per brevi periodi conviene?

Tra gli strumenti più utilizzati dai risparmiatori che cercano stabilità ci sono titoli di Stato. I Bot a 6 o a 12 mesi consentono di investire per periodi brevi con rendimenti che dipendono dalle aste del Tesoro e dall’andamento dei tassi di interesse.

Se si è disposti ad estendere l’orizzonte temporale verso il medio termine di 5 anni anche il Btp Italia Sì indicizzato all’inflazione è una scelta da prendere in considerazione perché offre una protezione contro l’aumento di prezzi e una rivalutazione del capitale nel tempo.

Ecco un esempio di rendimento:

investendo 10.000 euro nel Btp Italia Sì con un tasso reale garantito dell’1,60% e un premio fedeltà dello 0,6% del capitale investito (se si è acquistato in fase di emissione e si mantiene fino alla scadenza), se l’inflazione fosse molto bassa o nulla, il guadagno sarebbe contenuto ma comunque positivo, intorno ai 750 euro in cinque anni. Nel caso l’inflazione aumentasse intorno all’1,5%, il rendimento salirebbe e il guadagno totale potrebbe arrivare a circa 1.400 euro nel periodo. Se l’inflazione fosse più alta, intorno al 2,6%, il guadagno potrebbe raggiungere circa 1.900 euro complessivi, mentre con un’inflazione del 3%, potrebbe superare anche i 2.000 euro.

Quali errori evitare quando si scelgono investimenti a breve termine?

Il pericolo più comune quando si scelgono investimenti a breve termine è quello di lasciarsi attrarre solo dalla promessa di rendimenti elevati. Il fatto è che di solito a guadagni più alti corrispondono insidie maggiori e una maggiore probabilità di subire perdite sul capitale investito. Un altro errore consiste nel non pianificare correttamente la durata dell’investimento. Nel caso il denaro dovesse servire dopo qualche mese, scegliere dei prodotti che durano anche solo qualche anno o che non sono flessibili potrebbe creare delle difficoltà nel momento del bisogno.

È inoltre importante valutare con attenzione i costi, le commissioni e la tassazione che incidono molto sul rendimento finale. Prima di investire è quindi opportuno verificare quali siano le condizioni di rimborso e assicurarsi che siano compatibili con le proprie necessità. Una corretta gestione della liquidità contribuisce infatti a ridurre i rischi e a mantenere una maggiore flessibilità finanziaria.