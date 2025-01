Banca Ifis ha offerto 298 milioni per acquisire il 100% di Illimity bank, quotata da marzo 2019 in Piazza Affari

Illimity bank ha esaminato l'OPAS presentata da Banca Ifis

“L’offerta non è stata sollecitata né preventivamente concordata”. Ha risposto così Illimity bank all’offerta pubblica di acquisto e di scambio di Banca Ifis dopo il cda riunito in seduta straordinaria a due giorni dall’annuncio dell’operazione. L’8 gennaio l’istituto dei Fürstenberg ha messo sul piatto 298 milioni di euro per acquisire il 100% della banca guidata da Corrado Passera.

Il commento di Illimity bank

L’Opas di Banca Ifis per Illimity bank è stata del tutto inaspettata. Dopo aver riunito in seduta straordinaria il suo consiglio di amministrazione, Illimity ha diffuso una nota sottolineando che l’offerta ricevuta non era stata né sollecitata né concordata preventivamente.

“Fermo restando che illimity si esprimerà sull’Offerta con le tempistiche e secondo le modalità previste dalla legge, si precisa che l’offerta non è stata sollecitata né preventivamente concordata”, il commento della banca, intenzionata a proseguire le attività secondo quanto pianificato o già comunicato.

Tra queste sono incluse la predisposizione del nuovo piano industriale, senza trascurare alcuna opzione strategica al fine di massimizzare il valore per gli azionisti e per tutti gli attori coinvolti.

Il consiglio di amministrazione ha deciso così di posporre il giudizio definitivo sull’operazione in attesa della pubblicazione del prospetto informativo presso la Consob, prevista entro il prossimo 28 gennaio, fondamentale per una valutazione completa e approfondita.

La banca di Ernesto Fürstenberg ha lanciato un’offerta per acquisire la totalità delle azioni di Illimity Bank, offrendo un corrispettivo pari a 3,55 euro per ogni azione illimity. Il successo dell’offerta consentirebbe a Banca Ifis di accelerare la propria crescita e di consolidare la propria posizione di leader nel mercato italiano dello specialty finance. L’integrazione permetterebbe al gruppo di ampliare significativamente la propria base di clienti Pmi, di diversificare ulteriormente le proprie attività entrando in nuovi segmenti di mercato e di rafforzare ulteriormente la propria leadership nel settore degli Npl.

Si spegne l’entusiasmo sui titoli a Piazza Affari

L’entusiasmo iniziale per Illimity Bank sembra essersi attenuato. Dopo i significativi rialzi di mercoledì (10,6%) e giovedì (4,7%), che avevano portato il titolo a 3,92 euro, oggi si è registrato un calo dell’1,9%, attestandosi a 3,81 euro. Nonostante questa flessione, il titolo rimane ben al di sopra dei 3,55 euro offerti da Banca Ifis. Anche l’azienda che ha lanciato l’offerta ha subito una leggera flessione, con una seduta in calo dell’1,41%. a 22,4 euro.

Il mercato azionario ha espresso un giudizio positivo sull’offerta di Banca Ifis per l’acquisizione di Illimity Bank, valutando il titolo ben al di sopra del prezzo proposto. Questa reazione suggerisce che gli investitori si aspettano un rilancio dell’offerta o comunque un esito più favorevole.

Tuttavia, gli analisti finanziari, in assenza di novità significative, non prevedono un’evoluzione in tal senso. Il comportamento degli azionisti di riferimento di Illimity Bank, tra cui Corrado Passera, Banca Sella Holding, Fermion Investment, Fidim e i fondi Tensile Capital e Atlas Merchant Capital, sarà determinante per l’esito dell’operazione. Questo blocco di azionisti, che controlla complessivamente quasi il 45% del capitale, ha finora mantenuto una posizione riservata.