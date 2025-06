Il nuovo Piantoni 400 Open

La costante dedizione di Piantoni Yachts all'eccellenza continua a influenzare il settore nautico, fondendo l'artigianalità tradizionale con l'innovazione moderna per realizzare imbarcazioni eccezionale

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Fonte: Piantoni Piantoni 400

Nel corso della sua storia, Piantoni ha prodotto una vasta gamma di modelli, inclusi i modelli Daily Cruise. Queste imbarcazioni sono celebrate per la loro artigianalità, eleganza e prestazioni, incarnando l’età d’oro della navigazione. Recentemente, Piantoni ha continuato la sua tradizione introducendo nuovi modelli come il Piantoni 400 Open, a testimonianza dell’impegno dell’azienda per l’innovazione e la qualità. Il cantiere offre anche servizi professionali di refitting e riparazione, rivolti alle imbarcazioni da diporto del mercato mediterraneo.

Piantoni Yacht ridefinisce gli standard del settore

L’impegno di Piantoni Yachts per il design innovativo, l’efficienza delle prestazioni e la soddisfazione del cliente la posiziona come leader nel mercato delle imbarcazioni di lusso. Concentrandosi sul design delle imbarcazioni a motore, Piantoni Yachts continua a ridefinire gli standard di qualità e valore del settore. Mentre l’azienda sviluppa nuovi modelli, rimane impegnata a offrire esperienze di navigazione uniche e coinvolgenti per gli appassionati di tutto il mondo.

Fonte: Piantoni

Il Piantoni 400 rappresenta l’apice dell’eccellenza nel design nautico, coniugando prestazioni eccezionali, efficienza di navigazione e lussuosi spazi abitativi. Costruito su uno scafo a doppio step all’avanguardia e progettato per ospitare due motori fuoribordo, questo modello di motoscafo promette un’esperienza di navigazione senza pari. Gli esterni si abbinano perfettamente agli allestimenti e alle caratteristiche degli interni. Il pozzetto di poppa è progettato con diverse configurazioni di arredo per sfruttare al meglio l’ampio ponte.

Il layout interno è disponibile con una o due cabine e un bagno

Gli spazi interni sono ampi e suddivisi per garantire il massimo comfort di navigazione ai passeggeri nelle cabine e nella zona relax. I gradini conducono a una hall aperta e alla cucina. Le finiture chiare contribuiscono a creare un’atmosfera di lusso che delizia chiunque salga a bordo. A prua si trova una cabina VIP con bagno privato, mobili laterali imbottiti, un armadio e un ampio letto. Il Piantoni 400 è un esempio lampante della fusione di prestazioni eccezionali, design lussuoso e funzionalità nella costruzione di yacht. Che sia per il tempo libero o per il charter, questo modello di punta incarna l’apice dell’eccellenza nautica, promettendo un’esperienza indimenticabile sull’acqua.