Guerra, è il momento della Cina. Incontro con gli Usa a Roma

Secondo un'esclusiva del Financial Times, la Russia avrebbe espressamente chiesto aiuto militare e assistenza logistica alla Cina. Dalla Cnn aggiungono che secondo le loro fonti Pechino avrebbe risposto ai russi, senza però entrare nel dettaglio della risposta. Il portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, ha dichiarato "di non averne mai sentito parlare" e di considerare "sconcertante" la situazione in Ucraina isistendo sulla moderazione per evitare ulteriori escalation.