Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Nvidia perde 600 miliardi in una settimana.

Non poteva restare una questione privata, quella di Jensen Huang, che per 33 anni è stato legato a Nvidia. Il gruppo oggi deve dimostrare non tanto di poter continuare a esistere nonostante lo scandalo, ma di riprendersi velocemente dalla caduta del co-fondatore. Dopo che l’8 novembre il consiglio di amministrazione ha avviato un’indagine indipendente a causa della relazione extraconiugale con Alice Huang, si sta deliando quello che tutti stavano temendo.

La donna, ex dirigente di Megaspeed (società di Singapore) sospettata dalle autorità americane di lavorare per la Cina, avrebbe acquistato chip Nvidia per oltre 4,8 miliardi di dollari e li avrebbe contrabbandati verso Pechino. Non ci sono imputazioni formali, ma sembra che alcuni chip molto avanzati siano riusciti ad arrivare in Cina nonostante i divieti. Questa notizia, insieme alle dimissioni di Jensen Huang, ha pesato sulla società.

Lo scandalo impatta sui mercati

Nvidia è stata la prima azienda quotata al mondo a superare i 5.000 miliardi di dollari di valore di mercato. Il sistema applicato dall’azienda negli ultimi anni, un sistema circolare che produceva miliardi di dollari e li reinvestiva nel settore, ha di fatto sostenuto l’economia americana.

Ora lo scandalo sta facendo vacillare l’immagine dell’azienda; i conti potremmo invece dire che sono piuttosto al sicuro. Le perdite sono comunque enormi: in una settimana il gruppo ha perso circa 600 miliardi di dollari, il 12,75%, portando il suo valore di mercato sotto i 4.000 miliardi.

A guadagnarci sono stati i due rivali, AMD e Broadcom, che hanno guadagnato il 20%. Venerdì comunque hanno chiuso in rosso, perché quello che sta accadendo a Nvidia ora è soltanto un elemento che si aggiunge a quella che viene descritta come una possibile bolla dell’intelligenza artificiale e che sta facendo traballare tutto il settore.

I conti del terzo trimestre

Wall Street e Nasdaq hanno retto, chiudendo rispettivamente al +2,5% e al +2,3%. Si tratta della migliore settimana da inizio agosto. Anche il conto del terzo trimestre fiscale di Nvidia, che verrà presentato martedì per la prima volta senza Huang alla guida, non dovrebbe mostrare gli scossoni dell’ultimo periodo.

Infatti, il trimestre si è chiuso il 25 ottobre, prima dello scandalo, e dai risultati, secondo le stime di settore riportate da Il Messaggero, ci si attende ricavi in rialzo del 91% rispetto all’anno precedente.

Il futuro di Nvidia e Stati Uniti

Colette Kress, CEO ad interim, ha un problema che non è quello economico, ma d’immagine: quanta fiducia può ancora dimostrare Nvidia? Huang aveva fatto pressioni su Donald Trump per aprire un canale di vendita con la Cina, sottolineando proprio l’aspetto economico, il valore di circa 50 miliardi di dollari che avrebbe portato in ricchezza negli Stati Uniti.

Il legame tra Huang e il presidente apre anche la questione politica. Da gennaio una nuova maggioranza democratica al Congresso si prepara a interrogare le persone intorno all’ex CEO sulla vendita di chip alla Cina attraverso Megaspeed.