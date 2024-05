Fonte: 123rf Newlat Food si rafforza in Regno Unito con l'acquisizione di Princes

Nasce in Borsa un polo alimentare da quasi 3 miliardi di fatturato, il primo unicorno quotato a Piazza Affari ed una delle principali aziende multimarca e multiprodotto del settore alimentare in Europa. Newlat Food, azienda leader in Italia nel settore lattiero caseario con marchi come Giglio, Ala, Mukki e Centrale del latte di Torino e Vicenza, ben presto diversificatasi nei settori della pasta (Del Verde) e dei prodotti da forno, ha consolidato la sua presenza all’estero grazie all’acquisizione del 100% di Princes Limited, storico gruppo alimentare britannico multibrand.

L’operazione

La transazione, che dovrebbe chiudersi entro la fine di luglio 2024, prevede l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Princes Limited da Mitsubishi Corporation, per un corrispettivo, su base debt free e cash free (senza accollo di debiti e risorse liquide) di 700 milioni di sterline, di cui 650 milioni da versare in contanti 50 milioni da versare in azioni Newlat Food.

L’operazione prevista sarà finanziata per 650 milioni attraverso la liquidità disponibile di Newlat Food, un finanziamento soci di 200mila euro da parte di Newlat Group SA, controllante con una quota del 61,6% del capitale sociale, ed un prestito di 300 milioni erogato da un pool di primarie banche internazionali (Unicredit, BNL BNP Paribas in ualità di Global Coordinator e Bookrunner, Rabobank, Commerzbank, Banco BPM e BPER).

In più, Mitsubishi entrerà nell’azionariato di Newlat Food, grazie alla vendita di 9.319.481 azioni da parte di Newlat Group SA al prezzo di 6,3 euro per azione, per un controvalore di 50 milioni di euro.

Chi è Princes

Princes Limited Princes è uno dei più grandi gruppi alimentari e di bevande in Europa, fondato a Liverpool nel 1880. Per l’anno fiscale 2023/2024, chiuso lo scorso 31 marzo, ha generato un fatturato consolidato di 1,71 miliardi di sterline ed un EBITDA rettificato di 100,5 milioni. L’Utile netto rettificato ha superato i 13 milioni di sterline.

Con l’acquisizione prevista di Princes, i dati consolidati pro-forma (combinati) di Newlat Food mostreranno un fatturato di 2,8 miliardi di euro, un EBITDA adjusted di 188 milioni e un utile netto adjusted di 31,44 milioni.

Il primo unicorno su Euronext Milan

Princes rappresenta l’ultimo importante tassello di un piano di crescita ventennale di Newlat Food, che ha visto il gruppo evolversi non solo in termini di volumi di business ma anche dal punto di vista strutturale e finanziario. L’operazione rappresenta la più grande acquisizione nel settore alimentare di un’azienda britannica da parte di una società italiana.

Newlat è entrata in Borsa nell’ottobre 2019 sul segmento STAR di Euronext Milano. Da quel momento è iniziato ni percorso di crescita tumultuoso in Italia, con l’acquisizione della già quotata Centrale del Latte di Torino, e all’estero, grazie all’acquisizione della britannica Symington’s e di EM Foods in Francia.

La nuova entità, che prenderà il nome di New Princes Group, si preparerà ad affrontare nuove sfide pur mantenendo i suoi valori originari, in particolare la priorità alla generazione di cassa. Il nuovo gruppo intende mantenere uno dei migliori tassi di crescita organica del settore, migliorare costantemente la redditività, grazie anche alle previste sinergie strutturali e di costo, e generare flussi di cassa robusti grazie all’implementazione strategica in aree chiave come l’approvvigionamento, la gestione del capitale circolante.