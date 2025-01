Mercati tra volatilità e opportunità, la view di GAM

Fonte: 123RF

“Dal punto di vista macroeconomico, l’ostacolo principale da affrontare nel 2025 sarà uno scenario caratterizzato da profonde incertezze a livello macroeconomico e geopolitico. Il soft landing viene messo in dubbio da fattori come le tensioni geopolitiche, nuove politiche fiscali e l’eventualità di interventi improvvisi sui tassi d’interesse da parte delle banche centrali”. Lo sottolinea Erk Subasi, Head of GAM Cantab spiegando che tali cambiamenti potrebbero generare periodi di estrema volatilità e rendere qualche modello quantitativo vulnerabile, in particolare quelli che fanno affidamento sulle correlazioni storiche che si interrompono nei momenti di crisi.

Mercati tra volatilità e opportunità

Gli stessi fattori – prosegue l’esperto – offrono però anche l’opportunità di ottenere rendimenti significativi in uno scenario di questo tipo. Ciò è possibile utilizzando strategie di investimento multi-asset e profili di rendimento convessi. L’opportunità sta nel passare da una diversificazione statica a una strategia più dinamica e multi-asset che si propone di coprire i rischi macro e cogliere le opportunità relative value nelle diverse categorie d’investimento.

la view di GAM

L’opportunità d’investimento del 2025 consiste nella capacità di sfruttare le principali oscillazioni degli strumenti finanziari. La nostra strategia “Core Macro” è pensata specificatamente per un contesto di questo tipo: cerchiamo di sfruttare le principali dislocazioni delle asset class seguendo il momentum sottostante. Ciò garantirebbe ai nostri modelli non solo di resistere agli shock, ma anche di essere pronti a sfruttare le opportunità che si presenteranno.

Quest’anno “ci aspettiamo sviluppi di rilievo sul fronte dell’intelligenza artificiale, in particolare nella ricerca sulla causalità e sulla capacità di deduzione. I grandi modelli linguistici (LLM), per la prima volta, rendono possibile per le strategie quant-macro una comprensione estremamente dettagliata e olistica del mondo esterno. Per esempio, l’introduzione di nuovi dazi da parte dell’amministrazione Trump potrebbe avere ripercussioni significative”.

Gli scenari

Avvalendoci dei modelli causali basati sull’intelligenza artificiale, “non solo possiamo prevederne l’impatto sui mercati secondari come le economie emergenti che fungono da fornitori alternativi o su coloro che risentiranno delle variazioni dei flussi valutari, ma possiamo anche formulare ipotesi sugli scenari alternativi”.