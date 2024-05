Mediaset conferma leadership. Per MediaForEurope risultati in forte crescita

Fonte: ANSA MFE ha chiuso il primo trimestre con un forte aumento degli utili

MFE – MediaForEurope, la holding (olandese) nata dall’unione di Mediaset e Mediaset Espana, ha annunciato solidi risultati trimestrali: forte crescita dei ricavi e dell’utile operativo e netto, grazie alla “spinta” impressa dalla pubblicità, pur in un contesto economico e geopolitico internazionale ancora “estremamente instabile”.

Il Gruppo ha visto crescere la raccolta pubblicitaria soprattutto in Italia, consolidando la tendenza più che positiva dell’ultima parte del 2023. Segnali di miglioramento anche in Spagna, dove prosegue il processo di forte rinnovamento dell’offerta televisiva e digital avviato lo scorso anno.

Risultati in forte crescita

I ricavi netti consolidati sono pari a 699,8 milioni di euro, in crescita dell’8,2% rispetto ai 646,6 milioni del primo trimestre 2023, mentre i ricavi pubblicitari lordi salgono del 6,3% a 669,4 milioni di euro rispetto ai 629,5 milioni dei primi tre mesi 2023.

Il risultato operativo (Ebit) di Gruppo è pari a 23,5 milioni di euro, con un aumento del 21,8% rispetto ai 19,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2023. L’utile netto consolidato ammonta a 16,8 milioni di euro, in crescita del 66,5% rispetto ai 10,1 milioni di euro dell’omologo periodo dello scorso anno.

La generazione di cassa caratteristica (Free Cash Flow) è cresciuta in modo sensibile del 34% a 213,0 milioni di euro, rispetto ai 158,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2023. L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 marzo 2024 è pari a 676,9 milioni di euro, in netta diminuzione rispetto al dato del 31 dicembre 2023 quando si era attestato a 902,8 milioni di euro.

L’Italia guida la crescita

L’Italia guida la crescita del Gruppo: la raccolta pubblicitaria lorda sui mezzi gestiti dal Gruppo (canali televisivi free, emittenti radiofoniche di proprietà, siti web e DOOH – Digital Out Of Home) si è attestata a 489,2 milioni di euro, registrando rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente un aumento del 5,7%. L’andamento della raccolta pubblicitaria è stato supportato da ottimi risultati editoriali.

I dati sugli ascolti televisivi confermano un rafforzamento della leadership sul target commerciale (15-64 anni) nel totale giornata (40,3%), nel Day Time (40,5%) e nel Prime Time (38,9%). Su questo target pregiato, Canale 5 si conferma prima rete nazionale in tutte le fasce orarie. Per quanto riguarda il periodo di garanzia primaverile (dal 7 gennaio al 30 marzo 2024), le reti generaliste Mediaset superano il Servizio Pubblico sul target commerciale con una quota d’ascolto del 29,2% nelle 24 ore, del 29,5% in Day Time e del 29,5% in Prime Time.

Buoni segnali anche dalla Spagna

In Spagna, la raccolta pubblicitaria lorda si è attestata a 180,2 milioni di euro con un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando la raccolta pubblicitaria aveva registrato un decremento del 4,7% rispetto al 2022.

Quanto agli ascolti televisivi, Mediaset Espana nelle 24 ore registra sul totale individui una quota pari al 25,7% e al 28,4% sul target commerciale. In Prime Time raggiunge una quota del 25,1% sul totale individui e del 27,6% sul target commerciale mentre in Day Time ottiene il 25,9% sul totale individui e il 28,8% sul target commerciale.

L’outlook sull’intero esercizio

Il Gruppo, forte di tali risultati e del proprio solido posizionamento editoriale sia lineare che digital, conferma per l’esercizio in corso l’obiettivo di consolidamento delle proprie quote di mercato e tutte le “guidance” sugli obiettivi di fine anno precedentemente fornite al mercato.

Sulla base delle evidenze e delle proiezioni attualmente disponibili, si conferma l’obiettivo di mantenere su base annua un Risultato operativo, un Risultato netto e una generazione di cassa (Free Cash Flow) consolidati decisamente positivi, la cui entità in rapporto ai risultati conseguiti nel 2023 dipenderà principalmente dal livello della raccolta pubblicitaria sui mezzi propri gestiti nella seconda parte dell’anno.