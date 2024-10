Lufthansa annuncia ricavi record ma costi e manutenzioni pesano sull’utile

Fonte: ANSA Lufthansa ha chiuso il 3° trimestre con ricavi record ma l'utile sconta costi e manutenzioni

Utili in calo per Lufthansa Group, il colosso tedesco del settore aereo che controlla anche ITA Airways (ex Alitalia) assieme ad altre compagnie come, Eurowings, Austrian Airlines e Brussels Airlines. La big dell’aviazione civile, quotata a Francoforte, perde oggi ilò 2,85% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrai in chiaroscuro.

Ricavi da record, ma utile in calo

La compagnia tedesca ha realizzato nel 3° trimestre ricavi record, pari a 10,7 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto ai 10,3 miliardi di euro dell’esercizio precedente, grazie al buon andamento di quasi tutti i marchi del gruppo: dalla società di servizi Lufthansa Technik, che fornisce servizi di manutenzione e riparazioni per aeromobili, alle compagnie aeree minori come Eurowings, Austrian Airlines e Brussels Airlines e Lufthansa Cargo.

Il gruppo ha però riportato un EBIT rettificato un calo a 1,3 miliardi di euro dagli 1,5 miliardi di euro precedenti, mentre il margine operativo è sceso al 12,5% dal 14,3% precedente, a causa di un aumento dei cisti di manutenzione e riparazione e dei cisti relativi al personale. L’utile netto è così calato a 1,1 miliardi di euro dagli 1,2 miliardi precedenti.

Una stagione estiva forte

Il CEO Carsten Spohr ha parlato di un’altra stagione estiva “forte “, ricordando che ” il traffico aereo globale ha nuovamente raggiunto i suoi limiti di capacità quest’estate” e che il fattore di carico del Gruppo ha toccato un record dell’88% ad agosto.

Il numero uno del gruppo, commentando la contrazione dell’utile, ha spiegato che “consegne di aeromobili in ritardo, problemi di puntualità degli hub in Germania e svantaggi normativi hanno influenzato” Lufthansa Airlines, che ha quindi lanciato il programma “Turnaround” per “affrontare queste e le sfide interne strutturali”.

Il piano ha l’obiettivo di aumentare l’efficienza, ridurre la complessità e migliorare la qualità del servizio offerto, oltre che spostare i voli a corto raggio verso operazioni più convenienti e prevede, entro il 2026, di raggiungere un EBIT lordo di circa 1,5 miliardi di euro.

L’outlook per il 2024

Il Gruppo Lufthansa prevede che la domanda di viaggi aerei rimarrà forte nei restanti mesi dell’anno e conta di aumentare ulteriormente la propria capacità nel quarto trimestre rispetto all’anno precedente. Per l’intero anno 2024 si prevede una capacità pari a circa il 91% rispetto al livello pre-crisi. Il Gruppo attende anche per il quarto trimestre un risultato operativo positivo e formula una stima di EBIT rettificato compreso tra 1,4 e 1,8 miliardi di euro per l’intero anno.