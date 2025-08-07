Gran Bretagna: la banca centrale riduce i tassi d’interesse al 4%

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

123RF

Nessuna sorpresa dalla Bank of England, che oggi ha ridotto il costo del denaro di 25 punti base, portando il livello dei tassi d’interesse al 4% dal 4,25% precedente. Una decisione ampiamente attesa dal mercato, an che se la banca centrale britannica mantiene un atteggiamento prudente per i prossimi mesi e non dà certezze su altri possibili interventi entro l’anno.

La decisone di agosto

Il Comitato di Politica Monetaria della Bank of England, nella riunione conclusasi oggi 6 agosto 2025, ha votato con una maggioranza di 5 a 4 la riduzione del tasso di sconto di 0,25 punti percentuali, al 4% dal 4,25% precedente.

La decisione è stata presa per sostenere la crescita e l’occupazione. La crescita del PIL del Regno Unito è rimasta contenuta, in linea con un continuo e graduale indebolimento del mercato del lavoro. Permangono rischi al ribasso per l’attività economica a livello domestico e legati al quadro geopolitico, sebbene l’incertezza sulle politiche commerciali sia leggermente diminuita.

Inflazione ancora alta

Negli ultimi due anni e mezzo si è registrata una sostanziale disinflazione grazie all’orientamento restrittivo della politica monetaria. Tale progresso ha consentito di ridurre il tasso di sconto nell’ultimo anno, ma il Board rimane concentrato sull’eliminazione di eventuali pressioni inflazionistiche persistenti, per riportare l’inflazione in modo sostenibile al suo obiettivo del 2% nel medio termine.

L’inflazione è aumentata al 3,5% nel secondo trimestre del 2025, a causa dell’andamento dei prezzi dell’energia, dei prodotti alimentari e dei prezzi amministrati. La crescita delle retribuzioni rimane elevata, ma si prevede che rallenterà significativamente nel resto dell’anno. Pertanto il Board continua a vigilare sulla misura in cui l’allentamento delle pressioni salariali si rifletterà sull’inflazione dei prezzi al consumo.

Approccio lungimirante per il medio termine

Nonostante l’intervento odierno, La BoE mantiene un approccio “lungimirante” a medio termine nel determinare l’orientamento monetario necessario per raggiungere l’obiettivo di inflazione del 2% in modo sostenibile.

Un approccio graduale e cauto all’ulteriore allentamento delle restrizioni della politica monetaria viene considerato appropriato dai banchieri. La tempistica e il ritmo delle future riduzioni della restrizione della politica dipenderanno dalla misura in cui le pressioni disinflazionistiche continueranno ad allentarsi. La politica monetaria non segue un percorso predefinito e il Comitato continuerà a rispondere all’accumularsi di evidenze.