Giornalista esperto di economia e sport. Laureato in Media, comunicazione digitale e giornalismo, scrive per diverse testate online e cartacee

Fonte: ANSA Il tribunale distrettuale del Lussemburgo ha disposto lo scioglimento e la liquidazione della Fwu

Fwu Life Insurance Lux finisce in liquidazione. Il tribunale distrettuale del Lussemburgo ha deciso per lo scioglimento della compagnia lussemburghese sottoposta alla vigilanza del Commissariat Aux Assurances. Nel crac dell’assicurazione sarebbero coinvolti circa 120mila risparmiatori italiani, che attendono aggiornamenti dall’Ivass.

Il fallimento di Fwu

A rendere noto lo scioglimento e la liquidazione della compagnia lussemburghese Fwu, sottoposta alla vigilanza del Commissariat Aux Assurances, è stata l’Ivass, che ha incontrato le associazione dei consumatori italiani per un aggiornamento sullo stato di avanzamento della procedura di liquidazione e chiarire i prossimi passi che gli stessi dovranno intraprendere per far valere le proprie pretese.

I risparmiatori coinvolti, circa 120mila, non sono riusciti a mettersi in contatto con la compagnia lussemburghese dopo che la capogruppo tedesca Fwu ag ha bloccato i sistemi It di tutte le sue succursali, compresa quella italiana. L’Ivass ha chiarito che la procedura di liquidazione della compagnia assicurativa è regolata dalla legge lussemburghese, differente da quella italiana, e non ha la facoltà di intervenire direttamente nella gestione.

Tuttavia l’Istituto, in comunicazione con Eiopa (Autorità europea di vigilanza sulle assicurazioni e sulle pensioni aziendali e professionali) e Caa (Civil Aviation Authority), si è impegnato a fornire aggiornamenti agli assicurati non appena disponibili, mantenendo un contatto costante con il liquidatore. L’Ivass ha aggiunto che pubblicherà ulteriori informazioni sul proprio sito web non appena saranno disponibili.

La crisi di Fwu

Il 22 gennaio il Commissariat aux Assurances, l’autorità di vigilanza del Lussemburgo, ha ufficialmente dichiarato il fallimento del piano di salvataggio della compagnia assicurativa Fwu Life, presentando istanza di scioglimento e liquidazione coatta della compagnia.

La decisione è arrivata dopo che Fwu Life non è stata in grado di risolvere le criticità riscontrate dall’Ivass entro il termine di sei mesi, scaduto il 19 gennaio. L’Istituto aveva imposto alla compagnia il divieto di sottoscrivere nuovi contratti a partire dal luglio precedente, concedendo un periodo di tempo per porre rimedio alle irregolarità.

Tuttavia, il piano di risanamento presentato da Fwu Life si è rivelato insufficiente e non ha portato ai risultati sperati. Il Commissariat aux Assurances ha ritenuto dunque necessario avviare la procedura di liquidazione coatta, presentando una richiesta formale al Tribunale distrettuale del Lussemburgo.

La situazione si è ulteriormente complicata il 1° dicembre 2024, quando il Tribunale di Monaco ha avviato una procedura di insolvenza nei confronti di Fwu Ag, la società che detiene il controllo di Fwu Life Insurance Lux Sa.

Cosa possono fare i risparmiatori

Le associazioni per la tutela dei consumatori, di fronte alla complessa situazione, raccomandano in primo luogo di sospendere immediatamente il pagamento dei premi assicurativi in scadenza. È fondamentale comunicare tale decisione in forma ufficiale e scritta alla compagnia assicurativa. Inoltre, per tutelare al meglio i propri interessi, si consiglia vivamente di rivolgersi quanto prima a una delle associazioni dei consumatori o di consultare un legale esperto in materia.

Il recupero dei fondi investiti dai clienti di Fwu Life si prospetta difficile e incerto. La possibilità di ottenere un rimborso, anche solo parziale, dipenderà dalla posizione di ciascun cliente rispetto agli altri creditori del gruppo Fwu.