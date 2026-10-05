Bond, investimenti in crescita del 6,2%: cosa cambia per i risparmiatori

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

123RF Gli investimenti delle famiglie europee nei titoli di debito crescono a un ritmo annuo del 6,2%.

Le famiglie europee risparmiano leggermente meno, ma investono con maggiore decisione nelle obbligazioni. Nel secondo trimestre del 2026 il tasso annuo di crescita degli investimenti in titoli di debito ha raggiunto il 6,2%, quasi raddoppiando rispetto al 3,5% dei tre mesi precedenti.

Il dato emerge dalle nuove statistiche della Banca centrale europea sui conti delle famiglie e segnala un cambiamento significativo: mentre perdono slancio depositi, azioni e previdenza, i bond diventano la componente più dinamica dei nuovi investimenti finanziari.

Non si tratta, però, di una fuga dai conti correnti né di una corsa indiscriminata ai BTP. Il dato comprende differenti titoli pubblici e privati dell’Eurozona e misura il ritmo degli investimenti effettuati durante l’anno, non il rendimento ottenuto né l’aumento del valore dei portafogli.

Dove stanno andando i nuovi risparmi

Il confronto con il trimestre precedente permette di capire in quale direzione si stanno muovendo le famiglie.

Destinazione finanziaria Secondo trimestre 2026 Trimestre precedente Tendenza Titoli di debito 6,2% 3,5% Forte accelerazione Contanti e depositi 2,4% 2,8% Rallentamento Azioni e partecipazioni 1,6% 2,0% Rallentamento Previdenza 4,9% 5,5% Rallentamento Polizze vita 2,8% 2,8% Stabilità

La particolarità è che questa accelerazione avviene mentre il tasso di risparmio lordo scende dal 14,6% al 14,4%. Il reddito disponibile è aumentato del 3,2% su base annua, ma i consumi sono cresciuti più velocemente, del 4,3%.

Le famiglie, quindi, non stanno semplicemente accumulando più denaro. Una parte delle risorse disponibili viene indirizzata verso strumenti capaci di offrire rendimenti più visibili o flussi periodici, in una fase nella quale lasciare tutta la liquidità sui depositi può risultare meno conveniente.

Perché le obbligazioni sono tornate attraenti

L’aumento dei tassi e dei rendimenti ha restituito interesse a strumenti che, durante gli anni del costo del denaro vicino allo zero, offrivano guadagni molto contenuti. BOT, BTP e obbligazioni societarie consentono oggi di costruire scadenze e flussi più facilmente programmabili rispetto alle azioni.

Il ritorno dei bond è favorito soprattutto da tre elementi:

rendimenti nominali più elevati

maggiore prevedibilità dei flussi se il titolo viene mantenuto fino alla scadenza

possibilità di scegliere tra durate ed emittenti differenti.

Questo non significa che le obbligazioni siano prive di rischio. Chi acquista un bond presta denaro all’emittente e riceve in cambio interessi ed eventuale rimborso del capitale.

BOT, BTP, bond societari o ETF: cosa cambia

Dietro la definizione “titoli di debito” si trovano strumenti con caratteristiche molto diverse.

Strumento Come produce rendimento Rischio principale Orizzonte prevalente BOT Differenza tra prezzo di acquisto e rimborso Reinvestimento alla scadenza Breve BTP Cedole e rimborso finale Prezzo, tassi e rischio sovrano Medio-lungo Bond societario Cedola e possibile guadagno sul prezzo Solidità dell’impresa emittente Variabile ETF obbligazionario Andamento di un paniere di titoli Tassi, duration, credito e costi Variabile

Il BOT non paga cedole e il risultato è determinato dallo scarto tra prezzo pagato e valore rimborsato. Il BTP distribuisce, invece, interessi periodici. Un’obbligazione societaria può offrire un rendimento superiore, ma questo remunera generalmente un rischio di credito maggiore.

Un ETF obbligazionario permette di investire in un insieme di titoli, ma normalmente non garantisce il rimborso di una somma prestabilita in una data precisa. Il suo valore continua a oscillare insieme al mercato.

Un rendimento elevato non elimina il rischio

Il primo elemento da osservare è la scadenza. I titoli più lunghi sono generalmente più sensibili alle variazioni dei tassi: se i rendimenti di mercato salgono, il prezzo delle obbligazioni già emesse tende a scendere. La perdita può rimanere teorica se il titolo viene conservato fino al rimborso, ma diventa concreta in caso di vendita anticipata.

Conta poi l’affidabilità dell’emittente. Il rating misura la capacità di ripagare il debito, ma non costituisce una garanzia. Occorre, inoltre, confrontare rendimento lordo e netto, considerando imposte, commissioni, inflazione e prezzo effettivamente pagato.

Anche concentrare tutto su un solo Stato o una sola impresa può aumentare la vulnerabilità del patrimonio. Il ritorno dei bond dovrebbe, quindi, essere letto come un’opportunità di diversificazione, non come la sostituzione automatica di depositi o azioni.

Cosa controllare prima di acquistare

Prima di scegliere un’obbligazione è utile verificare:

quando servirà nuovamente il capitale quale rendimento netto resterà dopo costi e imposte quanto potrebbe oscillare il prezzo prima della scadenza chi garantisce il rimborso e con quale affidabilità quanto pesa già quell’emittente nel proprio portafoglio finanziario.

Le prossime decisioni delle banche centrali potranno amplificare i movimenti dei prezzi. Un calo dei tassi tende a favorire i bond già emessi con cedole più elevate, mentre nuovi rialzi possono penalizzarli.

Il 6,2% registrato dalla BCE non dice, dunque, che le obbligazioni siano diventate lo strumento migliore per tutti. Mostra, però, che i risparmiatori europei stanno tornando a chiedere una remunerazione più visibile al proprio denaro. La vera scelta non è tra conto corrente e bond, ma tra liquidità necessaria, durata dell’investimento e rischio che si è realmente disposti a sostenere.